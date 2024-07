Daha kararlı olmanıza yardımcı olacak öneriler

Araştırmalara göre, insanlar her gün ortalama 35.000 karar alıyor. Bazıları ne yemek yiyeceğimize karar vermek gibi basit, diğerleri ise işinizi bırakıp yeni bir işe geçmek gibi daha karmaşıktır. Ancak her gün bu kadar çok seçim yapmak zorunda olduğumuz için bazen belirsizlikle mücadele etmemiz şaşırtıcı değil. İster kaygı, ister yetiştirilme tarzı, ister özgüven eksikliğinden kaynaklansın, daha kararlı olma yolunda adımlar atmak çeşitli faydalar sunabilir. Peki, en küçük seçimler neden aşılamaz görünür? Daha kararlı olmanın yolları nelerdir?

Daha kararlı olmanın 10 yolu

1. Özgüveninizi ve özsaygınızı artırmak için adımlar atın

Araştırmalardan bildiğimiz gibi, özgüven eksikliği kararlı olma yeteneğimizi etkileyebilir. Bu, özellikle insanları memnun etme ve başarısızlık korkusu gibi özelliklerde kendini gösteriyorsa geçerlidir. Neyse ki, özgüveni artırmak ve bu özelliklerin üstesinden gelmek için pek çok yol vardır.

2. Konfor alanınızın dışına çıkma alıştırması yapın

Eğer karar vermekten sizi alıkoyan şey rahatsızlık hissiyse, konfor alanınızın dışına çıkma alıştırması yapmak faydalı olabilir. Başlangıçta küçük yollarla deneyin. Örneğin; beğenip beğenmeyeceğinizden emin olmadığınız yeni bir tarif denemek veya bir kahve dükkanında yabancı biriyle sohbet başlatmak gibi. Genellikle, kötü bir şey olmadığını gördüğümüzde, istediğimiz şeyi elde etmek için ihtiyaç duyduğumuz kararlılığı bulabiliriz. Ayrıca, konfor alanınızın dışına çıkmanın olumlu bir şey olduğunu hatırlatmak faydalı olabilir.

3. İçgüdülerinizi dinleyin

Aşırı düşünmek karar vermeyi inanılmaz derecede zorlaştırabilir. Araştırmalar bilgi fazlalığının kararları önemli ölçüde zorlaştırdığını göstermektedir. Bu nedenle, seçim yaparken içgüdülere kulak vermek faydalı olabilir. Burada yalnızca içgüdülerine güvenmenizi önermiyoruz – özellikle daha büyük kararlar için, ancak göz önünde bulundurulmaya değerdir. Örneğin; çalışmalar içgüdüleri analitik düşünme ile birleştirmenin insanların daha iyi, daha hızlı ve daha doğru kararlar almasına yardımcı olduğunu göstermektedir.

4. Zihinsel sağlığınıza dikkat edin

Kaygı, kararsızlıkta büyük bir rol oynayabilir. Bu durumlarda, kararsızlığınızın kök nedenini ele almak değerli bir adım olabilir.

5. Günlük tutmayı deneyin

Daha büyük bir kararla karşı karşıyaysanız, günlük tutmak seçeneklerinizi daha net görmenize ve değerlendirmenize yardımcı olabilecek yararlı bir araç olabilir. Bir karar hakkında korkularınızı, endişelerinizi veya çekincelerinizi yazabilir; her seçeneğin olasılıklarını keşfedebilir; veya basit bir artılar ve eksiler listesi oluşturabilirsiniz. Genellikle, günlük tutmak taze gözlerle geri dönüp incelemek her şeyi çok daha net hale getirebilir. Örneğin; doğru kararın ne olduğunu zaten biliyor olabilirsiniz, ancak korku sizi geri tutuyor olabilir.

6. Başarısızlık olasılığına daha rahat olmak için çalışın

Başarısızlık korkusu karar vermeyi zorlaştırır. Ancak gerçek şu ki, hepimiz bazen yanlış yaparız ve bu sorun değil – sonuçta hepimiz insanız. Başarısızlık korkusuyla mücadele ediyorsanız, bir şeyleri perspektife oturtmayı ve işlerin istediğiniz gibi gitmemesi durumunda en kötü ne olabileceğini düşünmeyi denemek faydalı olabilir. Çoğu zaman, hayal ettiğimiz kadar kötü olmayabilir. Ayrıca, uzmanlara göre, insan zihninin çalışma şekli nedeniyle, kararları kalıcı olarak görme eğilimindeyiz – özellikle büyük bir ağırlık taşıyorsa. Ancak bu genellikle bir durum değildir ve bunu hatırlatmak bazı baskıları hafifletmeye yardımcı olabilir.

7. Seçeneklerinizi daraltın

Ne kadar çok seçeneğe sahip olursak, analiz etme konusunda o kadar çok zaman geçirme olasılığımızın yüksektir. Ve gerçekten de, araştırmalar bilgi fazlalığıyla karşılaşmanın kararları daha zor hale getirdiğini gösteriyor. Çünkü daha fazla bilginin değerlendirilmesi gerekiyor, bu da aşırı düşünmeye yol açabilir. Çalışmalar, çok fazla seçeneğe sahip olmaktan kaçınmanın alınacak en faydalı adımlardan biri olduğunu doğrulamaktadır. Bu özellikle kaygı yaşayan insanlar için faydalı olabilir, çünkü şeyler kolayca bunaltıcı hale gelebilir. Eğer birkaç seçeneğiniz varsa, örneğin üçe indirmeyi düşünebilirsiniz.

8. Net hedefler belirleyin

Hedeflerinizi bildiğinizde karar vermek çok daha kolaydır. Hedef belirlemek, bizi yolda tutmaya ve hangi kararların umut ve hayallerimizle uyumlu olup olmadığını daha net bir şekilde anlamamıza yardımcı olabilir. Örneğin; para biriktirmeyi planlıyorsanız, ani alışverişlerle ilgili kararlar birden çok daha net hale gelebilir.

9. Kendinize yeterli bilgi sağlayın

Bilgi fazlalığından kaçınmak en iyisi olsa da, karar vermek için gerekli olan bilgileri sağlamak da önemlidir. Örneğin; yeni bir yere taşınmayı düşünüyorsanız, oranın neler sunduğunu araştırmak faydalı olabilir.

10. Küçük kararlar için yazı tura atın

Basit gibi görünebilir, ancak ne giyeceğiniz veya süpermarketten ne alacağınız gibi küçük, günlük kararlar almakta zorlanıyorsanız, yazı tura atmak mükemmel bir zaman kazandırıcı olabilir. Bazen, paranın nasıl düştüğünden memnun kalmadığınızda, gerçekten ne istediğinizi fark etmenize de yardımcı olabilir.

Daha kararlı olmanın faydaları nelerdir?

Her gün karşılaştığımız karar sayısını düşündüğümüzde, daha kararlı olmayı öğrenmenin birçok fayda sağlayabileceği şaşırtıcı değildir. Bu faydalar şunlardır...

Daha kararlı olmak zaman kazandırabilir

Kararsız olmanın günlük yaşamımızda bize ne kadar çok zaman kaybettirdiğinin farkında olmayabilirsiniz. Araştırmalar, haftada ortalama bir kişinin ne yiyeceğine karar vermek için 150 dakika, ne giyeceğine karar vermek için 90 - 115 dakika ve ne izleyeceğine karar vermek için 50 dakika harcadığını bulmuştur Her gün sadece birkaç dakika bile olsa, karar vermek için harcanan zaman birikir. Bu yüzden, daha küçük ve günlük kararları hızlı bir şekilde almayı öğrenmek bize çok fazla zaman kazandırabilir.

Daha kararlı olmak pozitifliği artırabilir

Araştırmalar, kararlarınıza daha fazla güven duymanın, kendine güveni artırarak pozitiflik duygularını artırabileceğini göstermektedir. Bunun bir nedeni, daha kararlı olduğunuzda, planı uygulamak için gerekli becerilere sahip olduğunuza dair inancın artmasıdır.

Daha kararlı olmak hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olabilir

Amerikalı yazar ve filozof Ralph Waldo Emerson; "Bir karar verdikten sonra, evren onu gerçekleştirmek için komplo kurar" demiştir. Bu her zaman böyle olmasa da, daha kararlı olmanın, nihayetinde sizi hedeflerinize daha da yaklaştıracak beceriler geliştirmenize yardımcı olacağı doğrudur. Artan özgüvenin yanı sıra, araştırmalar daha kararlı olmanın genellikle daha iyi uyum sağlama, dirençlilik, liderlik ve problem çözme becerileri ile el ele gittiğini göstermektedir. Örneğin, baskı altında iyi kararlar verebilmek, iyi bir liderin önemli bir becerisidir.

Daha kararlı olmak dikkat dağınıklıklarını ortadan kaldırabilir

Kararsızlık, her zaman bir sonraki adımımızı düşünmek zorunda kalarak anı yaşamamızı engelleyebilir. Ancak, karar verme konusunda daha iyi olmak, önemli miktarda dikkat dağınıklığını ortadan kaldırarak daha fazla anda olmanıza olanak tanır.

Daha kararlı olmak daha iyi sonuçlara yol açabilir

Panik halinde alınan kararlar, düşünmeden ve dikkatsizce alınabilir. Bu da her zaman en iyi sonuçlara yol açmaz. Ancak, daha kararlı olmak, sadece karar vermeyi kolaylaştırmakla kalmaz, aynı zamanda daha iyi, daha bilinçli seçimler yapmayı da sağlar.

Kaynak: Leigh Spencer. "10 ways to be more decisive". Şuradan alındı: https://restless.co.uk/health/healthy-mind/ways-to-be-more-decisive/. (23.01.2024).