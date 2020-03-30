Ev yapımı yoğurt tarifi

Bugünlerde uzmanların bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için önerdiklerinin arasında yoğurt geliyor, özellikle evde yapılan... Bizim evde kişi başı günlük yoğurt tüketimimiz yarım kiloyu geçer. Porsiyonluk cam kavanozlarda mayalayıp fırının en düşük ayarında 4 saat kadar bekleterek gayet kıvamlı yoğurt elde ederim. Son üç kavanoz kaldığında yenisini mayalarım mutlaka.
Uzun zamandan beri paylaşmak istediğim yoğurt tarifinin bir kaç püf noktasına dikkat ederseniz sizler de kolaylıkla evde yapabilirsiniz.
Sütleri tencereye alarak orta ateşte süt 45 dereceye ulaşana kadar ısıtın. Süt ısınırken bu arada önceden sterilize edilmiş cam kavanozları fırın tepsisine yerleştirin. Fırını alt-üst konumunda en düşük ısıya ayarlayın (45-50 derece). Tenceredeki sütün ısısı 45 dereceye ulaşınca (sıvı termometresi kullanıyorum, sıvı termometreniz yoksa anne usulü küçük parmağınızı süte batırdığınızda parmağınızı ısıracak ısıya gelince) mayalama işlemine başlayabilirsiniz. Derin bir kaseye mayalama yoğurdunu alın, üzerine tenceredeki ısınmış sütten bir kepçe kadar ilave edin, el çırpıcısıyla homojen kıvama gelene kadar karıştırıp ısınmış süte aktararak karıştırın. Kepçe yardımıyla kavanozları doldurup fırın tepsisiyle birlikte fırına yerleştirin. Üzerlerine temiz bir mutfak havlusu sererek fırının kapağını kapatın (bu arada fırın ısısı en düşük ayarda 30 dakika kalsın). 30 dakika sonra fırın ısısını sıfır konumuna getirerek (kapalı konuma) + 4 saat bekletin, (kış mevsiminde 4,5 saat, yaz sıcaklarında 3-3,5 saat yeterli oluyor). Bu süre sonunda mayalanan yoğurt kavanozlarını buzdolabına yerleştirin, üzerlerini yine temiz mutfak havlusuyla kaplayın (buzdolabındaki diğer yiyeceklerin kokusu yoğurtlara geçmesin diye). 3-4 saat sonra yani yoğurtlar tamamen soğuyunca kapaklarını sıkıca kapatın. Ertesi gün ve daha sonraki günlerde daha da koyulaşmış yoğurtlarınızı sağlıkla tüketmeniz dileğiyle afiyetle sevgiyle kalın…