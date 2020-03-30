Ev yapımı yoğurt tarifi

"Evde yoğurt nasıl yapılır?" Müjgan Yurtseven, ev yapımı yoğurdu tarifi hazırladı!

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Ev yapımı yoğurt tarifi
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Bugünlerde uzmanların bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için önerdiklerinin arasında yoğurt geliyor, özellikle evde yapılan... Bizim evde kişi başı günlük yoğurt tüketimimiz yarım kiloyu geçer. Porsiyonluk cam kavanozlarda mayalayıp fırının en düşük ayarında 4 saat kadar bekleterek gayet kıvamlı yoğurt elde ederim. Son üç kavanoz kaldığında yenisini mayalarım mutlaka.

 

Uzun zamandan beri paylaşmak istediğim yoğurt tarifinin bir kaç püf noktasına dikkat ederseniz sizler de kolaylıkla evde yapabilirsiniz.

 

  • Öncelikle mayaladığınız kaplar cam ve porsiyonluk olmalı!
  • Sütü de cam şişede günlük pastörize olarak satılanlardan tercih edin.
  • Güvenilir yerlerden bulabilirseniz taze inek, keçi veya manda sütleriyle şahane olur elbette.
  • Cam şişede satılan günlük sütler pastörize olduğundan 45 derece ısıya gelene kadar ısıtmak yeterli.
  • Taze süt kullanacaksanız kaynamaya başladıktan 10 dakika sonra ocağı kapatıp 45 dereceye inene kadar bekleterek mayalama işlemini yapabilirsiniz.
  • İlk mayalama için katkısız doğal satılan yoğurtlardan tercih edin derim, daha sonra kendi yaptığınız yoğurt mayanız olacaktır.
  • Aşağıda kendi yaptığım miktarı, yani 4 lt sütten hazırladığım tarifi veriyorum. Aslında yöntem şöyle; Her 1 litre süte 1 tepeleme yemek kaşığı yoğurt yeterli oluyor.

 

 

Ev yoğurdu için malzemeler:

  • 4 litre cam şişede satılan günlük pastörize süt
  • 4 yemek kaşığı ev yapımı yoğurt

 

Ev yoğurdu yapılışı:

Sütleri tencereye alarak orta ateşte süt 45 dereceye ulaşana kadar ısıtın. Süt ısınırken bu arada önceden sterilize edilmiş cam kavanozları fırın tepsisine yerleştirin. Fırını alt-üst konumunda en düşük ısıya ayarlayın (45-50 derece). Tenceredeki sütün ısısı 45 dereceye ulaşınca (sıvı termometresi kullanıyorum, sıvı termometreniz yoksa anne usulü küçük parmağınızı süte batırdığınızda parmağınızı ısıracak ısıya gelince) mayalama işlemine başlayabilirsiniz. Derin bir kaseye mayalama yoğurdunu alın, üzerine tenceredeki ısınmış sütten bir kepçe kadar ilave edin, el çırpıcısıyla homojen kıvama gelene kadar karıştırıp ısınmış süte aktararak karıştırın. Kepçe yardımıyla kavanozları doldurup fırın tepsisiyle birlikte fırına yerleştirin. Üzerlerine temiz bir mutfak havlusu sererek fırının kapağını kapatın (bu arada fırın ısısı en düşük ayarda 30 dakika kalsın). 30 dakika sonra fırın ısısını sıfır konumuna getirerek (kapalı konuma) + 4 saat bekletin, (kış mevsiminde 4,5 saat, yaz sıcaklarında 3-3,5 saat yeterli oluyor). Bu süre sonunda mayalanan yoğurt kavanozlarını buzdolabına yerleştirin, üzerlerini yine temiz mutfak havlusuyla kaplayın (buzdolabındaki diğer yiyeceklerin kokusu yoğurtlara geçmesin diye). 3-4 saat sonra yani yoğurtlar tamamen soğuyunca kapaklarını sıkıca kapatın. Ertesi gün ve daha sonraki günlerde daha da koyulaşmış yoğurtlarınızı sağlıkla tüketmeniz dileğiyle afiyetle sevgiyle kalın…

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