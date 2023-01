Yeşillikler nasıl saklanmalı?

Genellikle poşetlenmiş yeşillik satın alıyorsanız, muhtemelen satın aldıktan sadece birkaç gün sonra solmuş, pörsümüş yapraklarla karşılaşma talihsiz bir deneyim yaşamışsınızdır. Paketlenmiş yaprakları tabağınıza ulaşacak kadar uzun süre nasıl taze tutacağınızı öğrenmek, bu C vitamini ve kalsiyum başta olmak üzere birçok temel gıda içeren besinlerden daha fazla yararlanmanızı sağlayabilir. İşte bu mucize besinleri koruma rehberiniz!

Yeşillikleri buzdolabında nasıl saklamalı?

Yeşil yapraklı sebzelerin türü ne olursa olsun, aynı genel saklama kuralları geçerlidir. En uygun yaklaşım satın aldığınız ürünü buzdolabına taşırken de yalıtımlı, soğutucu bir torba kullanmanızdan başlar. Aksi takdirde yeşillik paketi buzdolabına girmeden önce ortam sıcaklığına maruz kalacak ve bu nedenle nem riski artacaktır. Nem hızlı bozulmayı teşvik ettiğinden, bu yeşil yapraklarınızın raf ömrünü kısaltabilir.

Eve vardığınızda ise açılmamış yeşil yapraklı poşetleri doğrudan buzdolabına koymanız gerekir. Ayrıca, buzdolabınızın 4 derece veya daha düşük bir sıcaklığa ayarlandığından emin olmalısınız. Yeşil yapraklarınızın poşetini açtıktan sonra da kaptaki yoğuşmayı en aza indirmeye devam etmek gerekir. Bunu yapmak için, torbanın içine temiz bir kağıt havlu koyun ve bir klipsle kapatın. Kâğıt havlu, saklama sırasında oluşabilecek yoğuşmanın emilmesine yardımcı olacaktır.

Eğer yeşillikleri bir kutu içerisinde satın aldıysanız, aynı yöntemleri kullanabilirsiniz. Her iki durumda da, yapraklı yeşillikleri buzdolabında saklamak için en iyi yer, sebzelik çekmecenizdir. Buzdolabınızın bu kısmı "yüksek nemi korur ve yapraklı yeşilliklerin taze kalmasına yardımcı olur.

Tüketim tarihinden kaçabilirsiniz

Çoğu hazır paketli yeşilliğin bir tüketim tarihi vardır ancak bu tarih, son tüketim tarihini kast etmez, bunun yerine en taze olacağı tarihi belirtir. Dolayısıyla bu tarih geçtiyse bile yeşillikleri tüketebilirsiniz ancak eskisi gibi aynı kaliteye, tada ve tazeliğe sahip olmayabilirler.

Yeşillikler nasıl bozulur?

Yeşil yapraklar söz konusu olduğunda, yaygın bozulma belirtileri arasında solma, yapışkanlık, kötü koku veya renk değişikliği vardır. Yeşilliklerinizin iyi durumda olduğundan emin olmak için paketin alt kısmını da kontrol etmelisiniz, çünkü bozulma önce burada meydana gelebilir. En önemlisi de bozulmuş yapraklar, genellikle dipte biriken rengi bozuk bir sıvı üretebilir.

Daha uzun raf ömrü için bütün halde satın alın

Salata yapraklarının veya yapraklı yeşilliklerin daha uzun süre dayanmasını istiyorsanız, poşetlenmiş yeşillikler yerine bütün başları veya demetleri seçmeyi düşünün. Sebzeyi kesmek veya doğramak, yaprağın biyokimyasını değiştirerek dokuları bakteriyel kontaminasyona karşı savunmasız hale getirir ve çürümeye yol açan mikroorganizmaları serbest bırakır. Paketteki yeşillikler genellikle önceden kesildiğinden, bütün haldeki yeşilliklerden daha kısa bir raf ömrüne sahiptir. Bu nedenle, bütün marul başlarını veya ıspanak demetlerini satın almak, yaprakların ne zaman kesileceğini belirlemenizi sağlar. Bütün kesilmemiş sebzelerin genellikle daha ucuz olduğunu da düşünürseniz, aynı zamanda tasarruf edebilirsiniz.

