2-7 Kasım 2021 tarihlerinde Rusya’nın Kazan şehrinde düzenlenen Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası’nda, milli yüzücümüz Viktoria Zeynep Güneş Avrupa Şampiyonu oldu.

“400 m. Karışık” mesafesinde finalde Açık Yaş Türkiye Rekoru kıran Viktoria Zeynep Güneş, 4:30:45’lik derecesiyle Avrupa Şampiyonu oldu. Enka Spor Kulübü’ne mensup olan sporcu, 28-30 Ekim tarihleri arasında Rusya’nın Kazan kentinde düzenlenen FİNA Dünya Kupası’nda da 200 m. Karışık Açık Yaş kategorisinde Türkiye Rekoru kırarak gümüş madalya, aynı kategoride 400 m. Türkiye rekorunu da kırarak bronz madalya kazanmıştı. 1998 Ukrayna doğumlu milli yüzücü, büyüklerde ilk Avrupa şampiyonluğunu da Türkiye’ye kazandırdı.

Yüzmede art arda gelen başarılar…

Yüzme Federasyonu tarafından duyurulan bir diğer başarı ise milli sporcu Nehir Öner, Belis Şakar ve Talya Erdoğan’ın oldu. 15-17 Ekim 2021 tarihlerinde Sırbistan’ın Belgrad kentinde düzenlenen Comen Cup yüzme yarışmasında, Nehir Öner 200m karışık ve 200 m. Kelebek mesafesinde üçüncü olarak bronz madalya, Belis Şakar ise 200 m. Karışık mesafesinde birinci olarak altın madalya, Talya Erdoğan ise 800 m serbest mesafesinde 1.olarak altın madalya kazandı.