Ay burcuna göre ilişkideki gerçek ihtiyacın ne?

İnci Gücen, Ay burcuna göre ilişkinde neye ve nelere ihtiyacın olduğunu yazdı...

Ay burcuna göre ilişkideki gerçek ihtiyacın ne?
Astroloji
Giriş: 30 Ocak 2024 10:29
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Ay, dünyamızı koruyan, ona en yakın gök cismidir. Bizler de dünyaya geldiğimizde ilk olarak güvenli alanımızda, anne rahminde korunur, doğduğumuzda da ilk koruyucumuz olan annemizle karşılaşırız. Bu yüzden Ay doğum haritamızda; bilinçaltımızı, içgüdülerimizi, duygularımızı, aidiyet ve güven ihtiyacımızı, korunduğumuzu düşündüğümüz yaşam alanımızı, annemizi algılama şeklimizi, ilişkilerde bizi anlaşılmış ve evimizde hissettirecek enerjileri, psikolojik sağlığımızı anlatır. Sinastrisel bazda ilişkilerde ortaya koyduğumuz ses ve titreşimdir. Bir ilişkide Ay burcumuz beslenmiyorsa o ilişkiyi sürdürmekte zorlanır ve aidiyet hissedemeyiz. Eğer birinin Ay burcunun ihtiyaçlarını karşılarsak, onun bize çekim duymasını sağlarız.


Ay burcunuza göre;


Ay Koç: Kişi; hiçbir kısıtlamanın olmadığı, özgür olduğu, aklına eseni yaptığı, düşüncelerini rahatlıkla ifade ettiği ilişkilerde rahat eder. Deneyimlemek, spontane yaşamak, maceralara çıkıyor gibi hissetmek onu çekecektir. Hareketli, cesur, bağımsız, net, doğrudan, domine eden kişilerle ilişki yaşamak isteyecektir. Muhlis kişilerden hoşlanmayacaktır. Genellikle hisleriyle ilgili sabırsızdır. Klişeden hoşlanmayan, kendine güvenen, taktiğe ihtiyaç duymayan kişilerdir.


Ay Boğa: Kişi; ona konfor sağlayan, maddi ve manevi önünü görebildiği, rahat hissettiği, şartların değişmediği ilişkilerde rahat eder. Kafalarını kurcalayacak ilişkilerden uzak duracaktır. Değişken, heyecan isteyen, sürekli yenilik peşinde olan, farklı gündemler yaratan, rutinleri olmayan kişiler onu itecektir. 5 duyu organını besleyen kişilerle evinde gibi hisseder. Örneğin; güzel kokular, güzel yemekler, güzel görünüm, güzel kıyafetler, dokunmak, sarılmak ilişkide onun için çok önemlidir. Ay burada yücelimde olduğu için kişi ilişkisini sahiplenir, sevgisini güzel bir şekilde sunar ve hissettirir.


Ay İkizler: Kişi; anladığı ve anlaşıldığı, iletişim halinde olduğu, günlük rutinlerini paylaştığı, bilgisi ve zekasıyla onu heyecanlandıran, bir şeyler öğrenebildiği, espriler yapan, neşeli, merak uyandıran, üslubu düzgün kişilere çekilecektir. İletişim problemi yaşayan, zeki olmayan, okuyup araştırmayan, gezmeyi sevmeyen, sıkıcı ve bilgi alışverişi yapamadığı ilişkileri devam ettiremez. Kendisi de kararsız, değişime açık ve sorgulayıcıdır.


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Ay Yengeç: Kişi; aile sıcaklığı ve şefkati hissettiği, korunup kollandığı, duygusal anlamda güvende olduğu, karşılıklı ihtiyaçlarının karşılanabildiği ilişkilerde rahat hissedecektir. Kendisi de saf sevgisini sonuna kadar sunan, her türlü fedakarlığı yapacak biridir. Ancak bunu bazen karşı tarafın gitmeyeceğinden emin olmak için yapabilir, sahiplenme hissini abartabilir. Huzurlu olması için ona derin bir güvence ve duygusal destek sunmanız gerekir.


Ay Aslan: Kişi; birlikte eğlenebildiği, çocuklaşabildiği, yaşam enerjisini besleyen, yükselten, kabul gördüğü, ilgi gördüğü, onaylandığı ilişkilerde rahat hissedecektir. Yanındaki kişinin onun ışıltısını, yaratıcılığını çoğaltması önemlidir. Partnerinin parlamasından rahatsız olmaz ve hatta ona her zaman destek olur. Yanındakinin kişiliği, yaşamı, başarıları ile gurur duymak ister. Sönük, özgüvensiz ve gösterişsiz kişilerle bir ilişkiyi sürdüremeyecektir.


Ay Başak: Kişi; ilişkide karşılıklı olarak davranışlarının ve duygularının işe yarar olduğu bir ilişkide olmak ister. Onun hayatına dokunmuş olmak, davranışlarının ona hizmet etmiş olması, sorunları çözmek, iyi gelebildiğini görmek kişiyi besleyecektir. Analitik bir enerji olduğu için duygulara da mantıksal yaklaşır, kontrolcüdür ve analiz eder. Her şeyin mükemmel olmasını ister. Memnuniyetsizlik yaratmaktan endişe duyar ve soğur. Yaptıklarını takdir etmeli, hayatınıza dokunmasına izin vermeli ve siz de günlük yaşamında yol göstermeli, onun hayatını düzenleyerek kolaylaştırmalısınız.


Ay Terazi: Kişi; ilişkide en çok huzur ile motive olur. Huzurlu zamanlar geçirmek için dengeyi yaratmaya çalışır ve uyum sağlar. Dış dünyada gerginlik, huzursuzluk yaratan, aşırılıkları olan kişilerden hoşlanmayacaktır. Statü sahibi, estetik değerleri olan, seçici, seçkin, zarif, naif, beyefendi – hanımefendi kişilerle ilişki kurmak isteyecektir. Güzel kokuya karşı zaafları vardır ve kibar üsluba önem verir. Toplumun bakış açısını önemser.


Ay Akrep: Kişi; ilişkide derinliklerini anlayan, içini tamamen açan, içini açabildiği, tutkulu kişilere çekilir. Kişisel anlamda da ilişkilerde de karanlık ve kötü durumları konuşabilmeyi ve aşabilmeyi ister. Sürekli aydınlık ve iyi görünmeye çalışan, sorunları alttan alan ve hasır altı eden kişilere güven duyamaz. Her şeyi bilmek ve her şeyinin bilinmesini ister. Mahrem ve sırlar ilişkide konuşulmalı, ruhsal bütünlük sağlanmalıdır. Aksi takdirde kontrolcü, manipülatif, kuşkucu ve kıskanç olabilir. Bu durumlar yaşanıyorsa, karşı tarafla bütünlük sağlanmamış demektir.


Ay Yay: Kişi; ona heyecan veren, sınırları aşmaya gönüllü, maceraperest, neşeli, iyimser, spontane, onun ufkunu genişleten kişilere çekilir. ‘Hadi’ denmesinden çok hoşlanır ve çocuk alanlarını ona vermeniz gerekir. Ona yükümlülük verilen, karamsar, içe dönük, bilgisi ile onu heyecanlandırmayan kişilerle yapamayacaktır. Derin bilgi sahibi, entelektüel, keşfetmeyi seven bir yol arkadaşı arar. Dış dünyadan belli etmese de hayat görüşü veya inançlarında katı olabilir.


Ay Oğlak: Kişi; olgun, sınırları olan, gerçekçi, disiplinli, ağırbaşlı, saygın, sorumluluk sahibi, hayatta ona yol gösterecek, onay alacağı, kontrol edebildiği, bazen geleneksel ilişkilere çekilecektir. Dışarıdan belli etmese de güvenmeye en çok ihtiyaç duyan kişilerdir. Çoğunlukla çocukluklarında manevi destek boşlukları yaşamışlardır. Güvendiğinde partnerinin yanında beklenmedik bir şekilde çok eğlenceli, çocuksu, rahat davranabilir. Aslında bir ömür yanında olacak kişiyle çocukluğunu yeniden yaşamak ister.


Ay Kova: Kişi; özgünlüğünü ve özgürlüğünü yaşayacağı, zekasına hayranlık duyan ve zekasından etkileneceği, kariyerine destek olan, vizyon katan, önce arkadaş olabileceği, mantıklı ve yenilikçi kişilere çekilir. Duygusal, dramatik kişilerden, dert dinlemekten, sürekli yan yana olmaktan, pohpohlanmaktan, klişelerden hoşlanmaz. Bağımsız, marjinal, saygın, özgür, sosyal biriyle rahat hissedecektir.


Ay Balık: Kişi; koşulsuz sevgiyi duyabileceği, duygularını aşkın bir şekilde yaşayabileceği, maneviyatı güçlü, duygularının anlaşıldığını göreceği, ilham alacağı, ruhsal bağlılığı hissedeceği ilişkilere çekilir. Aynı hayalleri kurmak, romantik zamanlar yaşamak, dertleşmek, yardım edebilmek ister. Saf sevgiyi bulamadığı, işin içine analiz, taktik ve mantık giren, duygulardan uzak kişiler ona iyi gelmeyecektir.


İnci Gücen

Altair Astroloji

Instagram: @incininyildizi


Ay burcunuza göre nasıl bir partnere ihtiyacınız var?

Her ne kadar en popüler burçlar güneş burcu ve yükselen burç olsa da ay burcunuz da hayatınızı çok etkiliyor. Özellikle aşk hayatınız, bilinç altınız ve kişiliğiniz ay burcunuz tarafından yönetilir. Ay burcu doğduğunuz anda ayın konumuna göre hesaplanır. Ay burcunuzu biliyorsanız nasıl bir aşka ihtiyacınız olduğunu öğrenmeye hazır mısınız?

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Koç: Hareketli bir yapıya sahip olan koç burçları onların harekete ve devinime olan ihtiyaçlarını anlayabilecek partnerlere ihtiyaç duyarlar. İşlerin yoluna girmesi için çok vakit harcamadıkları, doğrudan iletişim kurabildikleri ve hisleri hakkında açıkça konuşabilen kişilerle birlikte olmak isterler.
Boğa: Duygularının konforlu alanından ayrılmak istemezler. Kendi kararlarını kendilerinin verebildiği, ve bunu da canları istediği zaman yapabildikleri bağımsız bir ilişki yaşamayı tercih ederler.
İkizler: Kendilerini açıkça ifade etmeye ihtiyaç duyarlar. İyi hissetmeleri için hayat deneyimlerini arttıracak maceralar yaşamaları gerekir. Entelektüel bilgi birikimlerini aktarabilecekleri ve bu bilgi birikiminin gelişmesini ve genişlemesini tetikleyen kişilerle birarada olmaktan hoşlanırlar.
Yengeç: Yalnız kalmaya ihtiyaçlarının olduğunu ve aynı zamanda çok fazla sevgiye ve rahatlatmaya ihtiyaç duyduklarına anlayış göstermek gerekir. Sevgisini size vermesine izin vermelisiniz. Ayrca sarılıp uzanacakları rahat bir köşeye bayılacaklarını da unutmamak gerekir.
Aslan: Her daim ilgiye ve bir şeylerin kontrolünü ellerinde tutmaya ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle hayatınızda yolunda gitmeyen şeyleri bir aslanın pençelerine bırakarak onun sonrunlarla nasıl mücadele ettiğini izlemek sizin için keyif verici olacaktır.
Başak: Genellikle çözmeleri gereken bir problem olduğunda, uğraşmaları gereken bir organizasyon olduğunda ve üstlendikleri işleri başarıyla gerçekleştirdiklerinde kendilerini canlı ve rahat hissederler. Partnerlerinden bazı konularda ozganizasyonu onlara bırakmalarını beklerler.
Terazi: İlişkilerde gerçekleşen meseleleri düzeltmek zorunda hissederler. Bu nedenle konuşmak ve tartışmak için onlara izin vermek gerekir. Adil olmak gerektiğine inandıklarıdan ilişkilerde tartışmalarda da son derece adil olacaklardır. Yalnız kalmaktan hoşlanmazlar bu nedenle partnerlerinden aynı zamanda arkadaşlık kurmalarını da beklerler.
Akrep: Libidoları son derece yüksek olan insanlardır. Bu nedenle cinsel iştahlarından korkmayacak onlarla yatakta hoşça vakit geçirebilecek insanlarla bir arada olmak isterler. Bu tür konularda konuşmaya açık ve istekli olan bir partnerle olmaktan mutluluk duyacakladır. Bu onlara kendilerinin yanlış olmadığını hissettirir.
Yay: Ay burcu yay olanlar, hayat tecrübelerini yeni yerler keşfederek arttırmak isterler. Genellikle neşeli ve konuşkan bir yapıya sahiptirler. Bu nedenle hayatını kısıtlamayan partnerler tercih edeceklerdir.
Oğlak: İstikrar ay burcu oğlak olanlar için olmazsa olmazdır. Bu nedenle onun istitkrarlı hayatına, iş yaşamına, ve uzun vadeli hedeflerine uyum sağlayabilecek insanlarla birlikte olmak isterler. Eğer siz de kendi hayatınızda istikrar yaratırsanız oğlak ile birlikte olmak için bir şansınız var denebilir.
Kova: Kendilerine ait bir odaya ihtiyaçları vardır. Kova burçları onlara alan yaratan insanlarla bir arada olmak isterler. Ayrıca genellikle toplumsal olaylarla ilgilenmeye yatkındırlar. Hayatlarına aldıkları kişide bu tür durumlarda onunla beraber olsun isterler.
Balık: Alışılagelmişin dışındaki düşünce yapısını kabullenebilen partnerler arar. Yaratıcı bir yaşam tarzına ihtiyaç duyarlar ve bu sevgi dolu doğasını kabullenebilen insanlarla birarada olmaktan keyif alırlar.



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