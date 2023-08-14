Venüs fazları ve yeni Venüs döngüsü (13 Ağustos 2023 – 4 Haziran 2024)

Venüs; bizi kendimize ve hayata bağlayan sevginin, içimizdeki dişilin, yaşamı güzelleştiren ve yaşanılır kılan şeylerin, aşkın, sanatın, bolluk bereketin, inceliğin, zarafetin, güzelliğin, zevklerin, hazzın, uyumun, nefsin ve değerlerimizin enerjisidir. Üst oktavı Neptün’dür. Yani beşeri aşk, ilahi aşka ulaşmak için daima vuslattadır.

Güneş ve Ay’dan sonra gökyüzünde 3. büyük parlaklıktır. Boğa ve Terazi burçlarını yönetirken, 27 derece Balık burcunda yücelir.

Venüs, erkeğin içindeki anima kavramı yani ilişkisinde aradığı kadın ve kendi duygusal, ruhsal ihtiyaçlarına verdiği cevaptır. Kadın için ise özdeğerini nasıl yaşadığı ve yaydığı dişil enerjisidir.

Venüs’ün Yunan mitolojisinde ismi Afrodit’tir. Mars yani Ares ile yaşadığı tutkulu aşktan 4 çocuğu vardır. Bu çocuklar Venüs’ün 4 yönünü simgeler;

• Hormonia (Uyum)

• Eros (Şehvet)

• Phobos (Öfke)

• Deimos (Nefret)

İçimizdeki eril ve dişil dengesini doğru kurduğumuzda, ilişkilerimizde Harmonia ve Eros çalışır.

Venüs döngüsü

Venüs yaklaşık 225 günde Güneş’in etrafındaki tam turunu tamamlar. Bu süreçte gökyüzünde altın oranı temsil eden muhteşem bir döngü çizer. Ancak Güneş ve Dünya arasında olduğunda ve aynı hizaya geldiklerinde bir Venüs Döngüsü başlar. Her Venüs Döngüsü Retro Venüs ile başlar. Venüs 584 gün boyunca farklı burçlarda ilerleyerek, Güneş’le ile aynı burçta tekrar bir kavuşum yaptığında bu döngü sonra erer. Venüs Retro olarak bu döngüyü hangi burçta başlatıyorsa, 584 gün boyunca insanlar o temayı yaşar. Bu süreçte Venüs gökyüzünde 5 köşeli yıldız yani Pentagram çizer. 5 sayısı; beşer yani insanlık deneyimlerini temsil eder.

8 pentagramlı döngü tamamlandığında Venüs İkizler veya Yay burcunda iken Venüs Tutulmaları gerçekleşir. Ve Dünya’nın ilişki, estetik, sanat, evlilik anlayışı değişir.

Venüs fazları

Venüs’ün 3 adet fazı vardır;

1. Lucifer Venüs- Sabah Yıldızı (Güneş’ten önce doğan Venüs)

2. Afrodit Venüs- Akşam Yıldızı (Güneş’ten sonra batan Venüs)

3. Pyrophorus Venüs

Venüs yaklaşık 263 gün boyunca Sabah Yıldızı olarak, 263 gün de Akşam Yıldızı olarak görülür. Yaklaşık 8 gün boyunca da Güneş ile Dünya arasında olduğu için, yine yaklaşık 50 gün de Güneş’in arkasında kaldığı için görünmez. Bu Faz da Pyrophorus Venüs olarak adlandırılır.

Eskiler Venüs’ün Güneş’in arkasında kaldığı ve Dünya’dan görünmediği süre içerisinde yer altına indiği düşünülürdü. Venüs gökyüzünde yeniden parlayabilmek için ölür ve yeniden doğar. Yani Venüs’ün fazları bir insanın kendisi ile yüzleşerek yeniden doğmasını temsil eder.

Venüs 13 Ağustos günü Güneş ile kavuşarak Aslan Burcunda yeni bir döngüyü başlattı. Yaklaşık 8 gün boyunca Güneş’in arkasında kalacak ve ışığı görülmeyecek. Ardından Lucifer fazındaki yolculuğunu 4 Haziran 2024 tarihine dek devam ettirecek.

Lucifer Venüs

Venüs Güneş’ten önce doğuyorsa bu faza Lucifer Venüs denilmektedir. Diğer isimleri ise Seher Yıldızı, Çoban Yıldızı veya Ülker’dir. Eskiler bu fazda savaş çıkacağını söylerlerdi ve Venüs’e Savaş Tanrıçası olarak da tapan medeniyetler de vardı. Bu döngüler gerçekten de tarih boyunca savaşların yaşandığı, sınırların değiştiği, pek çok siyasi liderlerin devrildiği, ekonomik krizlerin olduğu dönemlerdir. Bireysel olarak ise bilincin önünde giden Venüs, duyguları açıkça ve düşünmeden ifade etmeyi, yaşananlardan ders almamayı, anlayana ve öz değerine kavuşana dek aynı deneyimleri defalarca yaşamayı anlatır.Aynı zamanda bu dönemler özellikle Venüs Retro sürecinde öncü sanat akımlarının çıktığı, önemli sanatçıların doğduğu dönemlerdir. Bu süreçte sanatla ilgilenmek hem koruyucu hem ilham vericidir.

Afrodit Venüs

Venüs Güneş’ten sonra doğuyor ve akşam görülüyorsa bu faz Afrodit Venüs Fazı’dır. Diğer ismi ise Akşam Yıldızı’dır. Bu fazda Venüs Güneş’in arkasında doğduktan sonra karanlığa inmiş, yok oluşu görmüş, esas değerli olanı anlamış ve değerine yeniden doğmuştur. Nefs terbiyesinden geçtiği için duygusal ve ruhsal olgunlukta olduğu evrededir. Mantık ve duygu birbirini dengeler. Bu süreçte ilişkiler daha asildir, kazançlar bereketli, içgüdüler dengelidir. Yeryüzünde haz ve yaşamdan alınan keyif daha fazladır. İnsanlar daha üretkendir ve öz değerleri daha güçlüdür. Değerimize yeniden doğmak, özümüzdeki ışığa ve sevginin şifasına kavuşmak, aşk, bereket ve huzurla yaşamdan keyif almak dileğiyle.

İnci Gücen

Altair Astroloji

@incininyildizi