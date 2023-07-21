22 Temmuz - 4 Eylül 2023 Venüs Retrosu

"Dans ederken seyirciye odaklanırsan, adımların karışır. Yaşarken de öyle".

Seni sen yapan güzellikleri kucaklamaya, kalbini besleyeni ve seni mutlu edeni daha özgür yaşamaya, sahip olduğun farklılıkları fark etmeye, ışığını söndüren gölgelerden özgürleşmeye, hayat sahnende daha güçlü parlamaya, kendin olma cesaretini kutlamaya, kalbindeki sevginin güzelliklerini yaşamaya, kendi şarkında dansa etmeye hazır mısın?

Işığımız, yaşam enerjimiz, neşemiz yükseldikçe, kendi değerimizi bildikçe, yeteneklerimizle parladıkça gücümüz ve ruhumuz fark edilir. Kendimiz olma güzelliklerini yaşadıkça hayattan keyif alır, çekici ve canlı enerjiler yayarız. Geçtiğimiz yerler, yaptığımız işler, yaşadığımız ilişkiler renklerimizden izler taşır. Kendi ışığına güvenenlerle bir olur, enerjisini kendinden alamayanlara geçtiğimiz bahçelerde kokusunu bırakan çiçekler gibi, ilham oluruz.

Bir başkası için mutluluklarımızdan, bizi biz yapanlardan vazgeçmek, kısıtlanmak, özümüzden ve özgürlüğümüzden uzaklaşmaktır. Kendine güvenmeyen, enerjisini kendinden alamayan kişiler yüksek enerjiye sahip olana çekim duyarlar. Onun güzelliklerini takdir ederek kendine dair yetersizlikleri kapatırlar. Ardından enerjilerini sizden alabilmek için sizi yetersiz hissettirmeye, değiştirmeye başlarlar. Buna alan açarak kendi merkezinizden çıktıkça ışığınızı ona vererek onun uydusu olursunuz. Böylece o olmadığında ışığınız yok olduğu için yaşam enerjiniz yok olur. Siz olmadığınızda onun da enerji kaynağı yok olduğu için size yeniden biraz ışığınızdan vererek yanına çeker, sizi bağımlı hale getirirler. Gücünüzün ve ışığınızın değerini fark edip geri alarak yola devam etmek hayat sınavınızdır. Egoyla kurulan bu bağlar sonlandığında, kalbin doğuşu başlar.

Gücünü ve otoritesini sizin üzerinizde kendine kanıtlama, sahip olma, kısıtlama, yarışma güdüsü, egoyla kurulan bağlardan gelir. Yorucu, zor, aldatmacalı ve melankoliktir. Kalple kurulan bağ; kendiliğinden, kolaylaştıran, koşulsuz, güven dolu ve güzelleştirendir. Çıkarsız, beklentisiz, masum ve yaşam enerjinizi yükseltendir.

Yaşamımızda kurduğumuz ilişkiler, kendimize olan ilişkimize ayna tutar. Kendimizle ne kadar güzel ilişki kuruyorsak, kendi tamlığımıza eşlik eden o kadar güzel ilişkilerle buluşuruz. Bugünlerde kendimizi daha güzel sevmeyi, bizi hayatta mutlu eden şeyleri hatırlamayı, yeteneklerimizi fark etmeyi ve onlara güvenerek gösterebilmeyi, hayatın oyun sahnesi olduğunu, içimizdeki çocuğu mutlu etmeyi, ihtiyaçlarımıza önem vermeyi yeniden hatırlayacağız. İlginç tesadüfler eşliğinde bize şans getirecek güzelliklerle karşılaşacağız. Kendimizi neye layık gördüğümüzü, durduğumuz iş ve ilişkilerde seçeceğiz.

Önemli tarihler...

22 Temmuz'da durağan başlayan süreç tekrar eden karmik döngülerde ilişkiler, öz değer ve mali anlamda anlaşılmamış deneyimlere ışık tutacak. 7 Ağustos ile başlayacak Lilith etkisi; kalple değil egoyla bağ kurulan, takıntılı, baştan çıkaran, aldatan, öfkeli bağları ve gizli gerçekleri açığa çıkartacak. İntikam ve komplekslerden arınarak kendi asilliğimizde yola devam etmek, adil olmak en büyük deneyimimiz olacak. Kendimize güvenmedikçe girilen kıyas ve taklit enerjisi sert karmalar yaratırken, ışığımızı böyle kişilerden korumak ve bize ait olana sahip çıkmak önemli olacak.

2 Ağustos Dolunay'ı ile 16 Ağustos Yeniay'ına dek; 2015 yılı yaz deneyimlerimizi hatırlayacak, o zamanki karmalarımızla buluşacak, öz değerimize, ilişkilerimize, yeteneklerimize, mali değerlerimize bakış açımızı yenileyeceğiz. Tamamlanan karmik gündemler, yepyeni ilişkilere alan açacak. Kendi değerimizi bilerek bize iyi gelmeyenden özgürleşme cesaretini gösterdikçe Ekim ayıyla beraber hak edişlerimize, ruhumuza denk eşimize kavuşacağız.

13 Ağustos tarihinden itibaren Lucifer fazına geçen Venüs, kendimizi feda ettiğimiz bağları daha net göreceğiz. 25 Ağustos'ta ona eşlik edecek olan Merkür retrosu düşünmeden harekete geçmemizi önleyecek. İlişkilerde konuşulmayanların konuşarak iyileşebileceği veya netleşeceği zamanlarda olacağız. İşimizde ise sahneye çıkmak üzere kuliste hazırlık yapıyor gibi hissedecek, bir planlama dönemine gireceğiz. Mali alanlarda ise 20 Ağustos ile birlikte ciddi dalgalanmalar ve zamlarla mevcut kazanç koşullarını ve düzeni yenilemeye davet edileceğiz.

Dikkat edilmesi gerekenler!

Bugünler; kendimizi beğenmeyerek kusur bulma, yenilenme içgüdümüz artabilir. Ancak değerli eşya alımları, alışverişler, estetik ameliyatlar, ilk kez denenecek güzellik işlemleri için uygun değildir. Eski eşyalarımızı, kıyafetlerimizi elden çıkartmak, eskiden sahip olduklarımızın, müziklerin, filmlerin, değerini anlamak için harika zamanlardır. Sanatla ilgilenebilir, kedi besleyebilir, gül kokuları ve pembe - yeşil renkler tercih edebiliriz. Bugünlerde yeteneklerimizin değerini bilerek yeni kazanç yöntemleri bulabilir, kendi sahnemize çıkmaktan bizi alıkoyan, takılı kaldığımız düşünce ve kişilerden özgürleşebiliriz. Geçmişten gelen veya yeni tanıştığımız kişiler kendi değerimizi bilmek için bir dersi yaşatmak üzere hayatımıza girecektir. Her konuda karar almak için 17 Eylül sonrasını beklemeliyiz.

Venüs'ü Retro olanlara...

"Çekilip kabuğuna inci ol, varsın derinden seni nefesi yeten fark etsin".

Bir kum tanesinin değerini ince ince bir inci gibi işlediği yaşam döngünde, içinde bildiğin ama açığa çıkarıp yaşamak için beklediğin zamanlardan geçtin. Öz değerine kavuşmanın özlemini uzun yıllar yaşadığın film gibi hikayelerde taşıdın. Şimdi sabırla parlayan güzelliklerin, yaşamına ve diğerlerine ilham olacak. Bugününde geçeceğin yollar, geçtiğin yollardan epey tanıdık, yalnızca senin anladığın. Tecrübelerini kullanma, bildiklerini yaşama zamanın geldi. İçindeki İnci'nin güzelliğinden ve değerinden ne kadar eminsen, o ışığıa ne kadar adilsen, o kadar güzel okyanuslara açılacak, hediyelerine kavuşacaksın.

Burçlara özel etkiler...

(Yükselen burcunuza göre de okumanız tavsiye edilir.)

Koç: “Eğer bir gün yolunuzu kaybederseniz içinizdeki çocuğun gözlerinin içine bakın; çünkü o çocuğun size öğretebileceği her zaman üç şey vardır; nedensiz yere mutlu olmak, her zaman meşgul olacak bir şey bulmak ve elde etmek istediği bir şey için var gücüyle dayatmaktır.” İçindeki çocuğu mutlu edeni bulma ve yaşama vakti! Bugünlerde ilişkilerin kendinle olan ilişkine ayna tutarken, kendini daha güzel sevmeyi ve hayattan daha çok keyif almayı hatırlayacaksın. Eski hobilerine dönmek, eski ilişkilerden özgürleşmek, yeteneklerini hatırlamak, sevdiğinle daha eğlenceli vakitler yaratmak, sanatla ilgilenmek için güzel zamanlardasın. Hamilelik gündemlerinde ve riskli harcamalarda dikkatli olmayı unutma.

Boğa: Venüs Retrosu döngüsünden en çok etkilenenlerden biri olarak, öz değerine yeniden doğmak üzere kendinle baş başa kalmaya davet ediliyorsun. Ait olduğun toprakları bularak ışığını yükseltmek için karmandan, geçmişinden bugüne kendine verdiğin değeri yenileyeceğin, bedenine ve ruhuna daha güzel bakman gereken zamanlardasın. Bugünlerde eski eşyalardan arınmak, evini yenilemek, çocukluğunun geçtiği yerlere gitmek ruhuna iyi gelecektir. Ev alımı, dekorasyon değişimi, yuva kurma gibi gündemlere hazırlık yapmak için güzel zamanlardasın.

İkizler: Anlama ve anlaşılma ihtiyacının yoğunlaşacağı bugünlerde kendini daha güzel ifade ederek fark yaratacağın zamanlardasın. İlham dolarak sözcüklerinle etki yaratabilir, tatlı dilinle güzel bağlar kurabilirsin. Konuşulmayanların konuşulacağı, gizli konuların açığa çıkacağı bu zamanlar seni sana iyi gelmeyenlerden özgürleştirecek. Yakın çevre, kardeşler, seyahatler öz değerini güçlendireceğin gündemler yaratırken, iş birliklerin, reklamlar ve alım satımlarda hakkın olana kavuşabilirsin.

Yengeç: Kendi değerini gördükçe değerinin görüleceği, yeteneklerine güvendikçe ışıldayacağın zamanlardasın. Bugünlerde daha değerli bir yaşam yaratmak için kendini layık bulmadığın iş ve ilişkilerden özgürleşebilir, kendi değerini yaşayacağın ilişki ve berekete alan açabilirsin. Alma verme dengeni ve harcamalarını düzenlemen, alıcı olmayı hatırlaman gereken zamanlardasın. Kurduğun arkadaşlıklar, kendine verdiğin değeri görmene ışık tutacak, seni sana denk olan kişilerle buluşturacak.

Aslan: Retro burcunda gerçekleşiyor! Kendi ışığına ve değerine yeniden doğacağın, diğerlerine duruşunla, enerjinle, auranla ilham olacağın, spotların üzerinde parladığı zamanlardasın. Bugünlerde kendi merkezine dönmeye, seni sen yapan farklılıkları görerek sahip çıkmaya davet ediliyorsun. Seninle kendini kıyaslayanlar, güzelliklerini daha çok görmene yol açacak. Görünümünü yenileyeceğin, ilhamla dolacağın, yeteneklerinle yeni kazanç kapıları aralayacağın bugünlerde kalbinin sesini dinle. İlişkilerinde karmik kilitler çözülürken, değerine eş olanı yaşayacağın yepyeni zamanlara ilerliyor olacaksın.

Başak: Geçmişin hatırına geleceği, geçmişte bıraktığın kişilerden haberler alabileceğin, ilginç karşılaşmalar yaşayabileceğin zamanlardasın. Yaşadıklarının en kıymetli hazinen olduğunu fark ederek yoluna daha güçlü devam edeceğin bugünler, geçmiş hak edişlerini yoluna getirecek. Rüyaların en büyük rehberin olurken, ilhamla dolabilir, sanat ve maneviyata yönelerek bugünleri en güzel şekilde değerlendirebilirsin. Gizli saklı gerçekler ve hayatında gerçekten değer görmeyi hak edenler açığa çıkıyor...

Terazi: Venüs Retrosu'ndan en çok etkilenenlerden biri olarak, değerine yeniden doğacağın zamanlardasın. Kendin olabilme özgürlüğünü yaşadığın, değerinin görüldüğü yerler, ait olduğun yerlerdir. Değerli hissetmek için yalnızca kendi takdirine, onayına ihtiyacın olduğunu unutma ve kimse için hayallerinden vazgeçme. Ruhuna denk olan aşkla, arkadaşlıklarla buluşmak, yeteneklerinle parlamak hediyen olacak. Işığını ait olduğu gökle buluşturmayı bekle, çünkü o herhangi hapsolacağı bir kör kuyuyu aydınlatmayacak kadar değerli.

Akrep: Geleceğine dair önemli kararlar alacağın, yeteneklerinle görüleceğin, emeklerinin karşılığıyla buluşacağın zamanlardasın. Kariyerinde, ilişkilerde, ortaklıklarda dengeli ve adil oldukça uzun zamandır beklediğin güzelliklere kavuşabilirsin. Bu dönemde yalnızca kendinle rekabet etmeli, seninle rekabet edenlerden ışığını korumalısın. Kuracağın yepyeni bağlantılar, sürpriz karşılaşma ve teklifler yolunu açabilir. Evlilik, çocuk, taşınma, terfi gibi gündemlerle yaşamdaki değerlerini yenileyebilirsin.

Yay: Hayat, en değerli öğretmenimizdir. Kitaplarda yazmayan, kimsenin bilgisiyle sunulmayanı ondan öğreniriz. Bugüne dek yaşadıkların, ruhunu bilgeleştiren en değerli hazinendi. Hayat görüşün, bildiklerin sana ışık olurken, onlara gereken değeri verme, özgürlüklerini, seni mutlu edenleri koruma vakti. Eğitimler, yolculuklar bugünlerde ufkunu genişletecek, ilahi adalet döngüsü ile hakkını aldığın zamanlardan geçeceksin. Yurt dışı bağlantıları, uzaklara taşınma, uzak ilişkiler, aşkta seni heyecanlandıracak deneyimler ve tatiller bugünlerde gündemin olabilir, bu alanlardaki gecikmelerle çok şey öğrenebilirsin. Rüyalarının rehberliğine güven.

Oğlak: Değer duygunu dönüştüreceğin, birliğin ve beraberliğin güzelliklerini yaşayacağın zamanlardasın. Bugünlerde sana gelecek olan maddi manevi desteklere açık ol, onlar senin hak edişlerin olacak. Finansal değerlerinde alma verme dengeni doğru kurdukça, paylaşımcı oldukça bereketini çoğaltacaksın. Riskli yatırımlar ve borçlanmalarda temkinli olmalısın. Kendine güvendikçe, cesurca hayat sahnene çıktıkça görülecek, korkularını görerek arınacak, fikirlerini ve hayallerini hayata geçirmek için destekleniyor olacaksın.

Kova: Kendine verdiğin değere, kendinle olan ilişkine ilişkilerinin, evliliğinin ayna tutacağı günlerdesin. Bugünlerde daha çok kendin olmaya, kendin olabildiğin yerlerde parlamaya davetlisin. Kendine adil olmanın seni sen yapanları korumanın hediyesi ilerleyen zamanlarda sana değer olan aşklarla buluşmak olacak. Evlilik hazırlıkları, ev kurma, evlilik teklifleri, çocuk sahibi olma gibi gelişmeler gündeminde olabilir. Burada yaşanacak kadersel gelişmelerde sürece teslimiyette olmalısın. Hukuksal konularda ilahi adaletin yaşanacağı karmik sürpriz gelişmeler yaşayabilirsin.

Balık: Kendini geliştirdikçe güzelleşeceğin, kendine iyi baktıkça ışıldayacağın zamanlardasın. Bugünlerde emeklerinin, ürettiklerinin, çabalarının karşılığını alabilirsin. Kendini adayarak kendini unuttuğun, beklentilerle oldurmaya çalıştığın bağlardan özgürleşebilirsin. İş yaşamında seninle rekabet edenler, sana ait olanlara daha çok sahip çıkmayı öğretecek. Güzel haberler, kararlar ve gelişmelerle retro bitişinde sahneye çıkacak heyecanlı bir hazırlık içinde olacaksın.

Sevgilerimle,

İnci Gücen

Altair Astroloji