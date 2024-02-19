Venüs burcuna göre aşk uyumu

Güneş burcunuzu biliyorsunuz, peki ya Venüs burcunuzu? Peki, doğum haritanızdaki Venüs yerleşiminin aşk hayatı ve ilişkilerden beklentileri etkilediğini biliyor muydunuz? Astrolog Şeyda Özsoy; Venüs Koç, Venüs Boğa, Venüs İkizler, Venüs Yengeç, Venüs Aslan, Venüs Başak, Venüs Terazi, Venüs Akrep, Venüs Yay, Venüs Oğlak, Venüs Kova, Venüs Balık yerleşimlerinin ilişkilere etkisini anlattı!

Bir önceki sohbetimizde, astrolojide ilişki uyumuna baktığımız Sinastri haritasını konuşmuştuk. Şimdi ise yaşamımızın önemli kısmını ilgilendiren aşk ve ilişkileri öğrendik.

“Venüs’ün hangi burçta olduğuna bakın”

“Astrolojide güneş burcundan ibaret değil” diyerek Venüs’e vurgu yapmıştınız. Venüs, aşk dendiğinde akla gelen ilk gezegen. Venüs’ün doğum haritalarındaki yerleşimlerinden hangi ipuçlarını çıkarabiliriz?

Venüs, astrolojide ikili ilişkilerle alakalı gezegendir. Sevgi, değer, aşk ve keyfi anlatır. Haritamızda Venüs hangi burçta ise biz bir ilişkide ne ararız, bir ilişkide neler hoşumuza gider, sevgimizi nasıl gösteririz ve nasıl ifade ederiz, işte bunlarla ilgili fikir verir. Tabi Venüs’ün diğer gezegenlerden aldığı açılar da çok önemli ve yoruma katılması gereken şeylerdir. Yine de Venüs’ün bulunduğu burçlara göre bizim sevgiye ve ikili ilişkilere yönelik bakışımızın neye benzediğiyle ilgili bir fikir sahibi olabiliriz.

Anlıyoruz ki “burcun nedir, nasıl insanlardan hoşlanırsın?” diye sormak çok yüzeysel kalabiliyor. Kişinin kendi doğum haritasına biraz hakim olması ya da en azından hangi burçta hangi gezegenin olduğu bilmesi epey bir ipucu veriyor.

Kendimizi bilmek, tanımak seçimlerimizi doğrudan etkiliyor. Bunun için sıfır oranında astroloji bilgimiz de olabilir. Zaman da bunu bize öğretiyor. Tecrübelerle de buraya gelebiliyoruz ama ne kadar erken gelirsek o kadar iyi. Bizim de bildiğimiz şey, astroloji tarafından desteklendiğinde daha çok dikkat edebiliyoruz.

Venüs burcuna göre aşktan ve ilişkiden beklentiler

Kendimizi tanıyıp yaşadığımız ilişki problemlerini anlamak için Venüs’e bakmakta fayda olduğunu söylediniz. O halde Venüs’ün burç yerleşimlerine göre aşk ve ilişkilere dair etkiler neler?

Bu anlatacaklarımız sadece ikili ilişkilerle ilgili değil. Venüs genel olarak bizim nasıl ilişkilerden hoşlandığımızı anlatır. Bu arkadaşlık ilişkisi, aile bireyleriyle olan ilişkileri de kapsar. Biz yüzeysel olarak ele alıyoruz ancak o gezegene gelen açılar da yorumu başka yöne götürebiliyor. Doğum haritasındaki Venüs yerleşimine göre etkiler şu şekilde;

Venüs Koç

Koç çok bireysel bir burçtur. Kendi istek ve motivasyonlarını ön plana alan bir karakteri vardır. Venüs Koç’ta ise karşıdaki kişiyi fiziksel olarak beğenmek ve cazip bulmak kişi için oldukça önemlidir. Venüs Koç’ta kendini rahatça ortaya koyabilir. Bir ilişkiyi rahatça başlatıp rahatça bitirebilir. Onun bir şeylerden heves duyması oldukça önemlidir. O yüzden Venüs’ü Koç burcunda olan biri bir anda birine kapılabilir, çok yüksek duygular hissedebilir ama o heyecanının tükendiği noktada da o kişi o kişi değilmiş gibi ortadan kaybolabilir. Böyle handikapları var. Venüs Koç kişileri sevdiği insanlar açısından çok da mücadelecidir. Sevdiği insanlarla ilgili birtakım zorluklara katlanabilir, onlar için emek gösterebilir.

Venüs Boğa

Boğa, Venüs’ün yönettiği burçlardan biridir. İlişkide sevgi, huzur ve keyfe önem veren bir enerjisi vardır. Sağlam ve güvenilir ilişkiler ister. Biriyle ilgili kolay karar vermeyebilir ama karar verdikten sonra da o kişiden kolay vazgeçmez. Sahiplenicidir. Karşı tarafı kıskanabilir. Genellikle sağlam, güvenilir, uzun süreli ilişkilere yatkın bir enerjidir.

Venüs İkizler

İkizler, Merkür’ün yönettiği bir burçtur ve iletişimle ilgilidir. Meraklı bir enerjidir. Merakının beslenmesi oldukça önemlidir. Biriyle ilgilenmesi için o kişiyi merak etmesi, entelektüel olarak da o kişiden beslenmesi ve o kişiyi bu yönden beğenmesi gerekir. Venüs İkizler, iletişimin kuvvetli olmasını bekler. Karşıdaki kişiye kendini rahat ifade edebiliyor mu, karşıdaki kişi de karşılık veriyor mu, konuşkan mı diye dikkat eder. İyi arkadaş olmaya önem verir. Birlikte yeni deneyimler yaşamak ister.

Venüs Yengeç

Yengeç, Ay yönetiminde bir burçtur ve duygular önemlidir. Yengeç enerjisi karşı tarafa ilgi, sevgi, bakım, beslemek gibi şeyleri rahat verebilen, anaç bir burçtur. O sebeple bir ilişkide duygularını rahat ifade edebilmek önemlidir. Oldukça empatiktir. Karşı tarafın duygu ve ihtiyaçlarını ondan önce anlar, ondan önce bir şeyler yapma çabasına girer. Hassastır. Aslında o da karşılığını görmek ister, bunu da açık açık söylemez ama yapılmadığı zaman da alınganlık gösterir. Bu sebeple onun bu hassasiyetine özen gösterebilecek kişiler ona uygundur.

Venüs Aslan

Aslan, güneşin burcudur ve göz önünde olmak ister. Takdir edilmeyi, pohpohlanmaktan hoşlanan bir enerjidir. Venüs Aslan, partner ilişkisi söz konusu olduğunda gurur duymak isteyeceği, aynı zamanda kendisini özel hissettirecek kişilere ilgi duyar. Toplum tarafından sevilen ve saygı duyulan kişiler onun dikkatini çekebilir. İlgiden hoşlanır. Sevdiği insanlara karşı oldukça cömerttir. Aslında keyifli ve eğlenceli bir enerjisi vardır. Bunu ortaya çıkarabilecek, bu yönlerden ona destek olabilecek, onun da bu yönde destek olabileceği karakterlerle iyi ilişkiler geliştirebilir.

Venüs Başak

Başak aslında ne kadar eleştirel bir burç olmasıyla meşhur olsa da aslında biraz çekingen bir karaktere sahiptir. Kendini kolay kolay açamaz. Duygularından bahsetmek onun için zordur. Anlaşılmayı isteyen bir karakterdir. Belli etmese de duygusal tarafları yoğundur. Bunlarla alakalı empati yapabilecek, ona anlayış gösterebilecek, onu açabilecek, katı görünen duruşunu yumuşatabilecek ilişkiler onun için daha ideal olacaktır. Mükemmeliyetçi bir tarafı olduğu için kimseyle ilgisi yokmuş ve kimse umurunda değilmiş gibi davranabilir ama bu durum aslında kendine güvenmemesiyle alakalıdır. Bu psikolojik tahlilleri onunla yapabilecek kişiler onunla daha rahat iletişim kurabilecektir.

Venüs Terazi

Terazi, bir Venüs burcudur. Gezegenlerin yönettikleri burçlar var ve Venüs’ün yönettiği burçlardan biri Boğa, diğeri Terazi’dir. Güneş Burcu Terazi olan birinin Venüs’ü de terazi burcunda olursa, bu etkiyi ikiye katlar. Venüs de Terazi’de olduğunda, Terazi özellikleri vurgulanır ve bu durum Venüsyenliği artırır. Venüsyen olmak nedir diye baktığımızda; Venüsyenliğe estetik değerlere önem vermek, ikili ilişkileri kritik bulmak, sanatla ilgili olmak, kimsenin görmediği ayrıntıları rahat fark etmek, dış görünüşe ve dekorasyona dikkat etmek, bunları önemsemek olarak bakabiliriz. Terazi, Koç’un zıddı bir burçtur. Koç ne kadar bireysellikle ilgiliyse, Terazi de kendini diğerlerinin gözünden görmeye alışık bir eneridir. Kendisinden çok, ilişkide olduğu kişilerin ihtiyaçlarını anlamaya ve uyumlanmaya özen gösteren bir enerjidir. İkili ilişkiler onun için son derece önemlidir. Yalnız kalmayı sevmez. Genellikle partneriyle ortak hareket etmek ister. Venüs Burcu olduğu için görsellik ve fiziksel çekim de onun için önemlidir.

Venüs Akrep

Akrep, Mars yönetiminde bir burçtur. Marsiyen enerji, Venüs’ün zıddı sayılan bir enerjidir. Venüs’ü Akrep’te olanlar derin ilişki kurmaya çekilir. Ruhları yüzeyselden ziyade daha derinden bağ kurabilecekleri kişilere eğilimlidir. Olabildiğince tutkulu olabilirler. Kararlı davranabiliyorlar. Zorluklar karşısında mücadeleci olabiliyorlar. Karşı tarafı fazla analiz etme eğilimleri vardır. Sezgileri de kuvvetli olduğu için sezgilerle gerçekler karışabilir. Karşı tarafı çok fazla analiz etme, oradan birtakım çıkarımlarda bulunma, bunun uç noktasında şüpheci hareketleri ve tavırları olabiliyor. Iletişimi kuvvetli, açık, kendilerini huzurlu ve rahat hissettirebilecek, bu iletişimi sağlayabilecekleri kişilerle daha rahat edebilirler.

Venüs Yay

Yay, Jüpiter yönetiminde bir burçtur. Yay Burcu neşeli, keyifli, gezmeyi-tozmayı seven, rahat ve dürüst bir enerjidir. Bu sebeple beğenisini, beğenmediği veya hoşlanmadığı bir durum olduğuna söyler. Onu çözmeye çalışmanıza gerek yoktur. Dürüsttür ama fazla dürüst olması, ilişkilerde kırıcı olmasına sebep olabilir. Kendi doğrularını fazla önemser. Bir hayat görüşü vardır ve ona göre yaşamak ister. Özgürlüğüne düşkündür. O yüzden kısıtlanma ihtimali olan ilişkilerden kaçma eğilimi vardır. İlişkilerinde iyi dost, iyi arkadaş olabileceği, birlikte aktivitelerde bulunabileceği kişilerle daha iyi hisseder. Keşiflerde bulunacağı insanlar ona iyi gelebilir.

Venüs Oğlak

Oğlak, Satürn yönetimindedir. Oğlak, oldukça geleneksel bir enerjiyi anlatır. Kalıcı, güvenilir, ail eve yuva kurabileceği ilişkilere eğilimlidir. Birtakım katı prensipleri olabilir. Bir ilişkide bunlara uyulmasını önemseyebilir. Duygularından fazla bahsedebilen bir karakter değildir. Sever fakat bunu sözle değil, başka türlü göstermeye çalışır. Onun bu huylarını bilip Kabul edebilecek kişilerle daha rahat ilişki kurabilir. Sürekli güzel sözler duymak isteyen, ilgi bekleyen kişilerle zorlanabilir. Venüs Oğlak, duygularını ifade etme konusunda kendini rahat hissetmez. İlişkilere ciddi, kalıcı gözle bakma eğilimindedir.

Venüs Kova

Kova için bireysellik ve kendi sınırları çok önemlidir. Kendi sınırları… Bunu hem kendisi için talep eder hem de başkalarının sınırlarına saygı gösterir. Kova insanları çok iç içe ilişkilerin insanı değillerdir. Özgürlüklerini önemserler. Partnerleriyle iyi arkadaş olabilmek, aynı dünya görüşüne sahip olabilmek ister ya da bunu daha geniş olarak ele alırsak; Kova, insani dertleri olan bir enerjidir. Bir şeyler yapmak isteyen, bunu seven bir enerjidir. Belki bu tarz kişiler, benzer hayat görüşüne sahip kişiler onun ilgisini çekebilir. Kovaların bir taraftan da sıradışı ve marjinal halleri vardır. Öyle kişileri de tercih edebilirler. Çevresindeki şaşırtan, şok eden, değişik görünümde, farklı iş yapan, sıradışı ve çizgi dışı diyebileceğimiz kişiler de Venüs Kovaların ilgisini çeker.

Venüs Balık

Venüs Balık’ta sevgiyi, değeri, empatiyi oldukça kolay ve rahat ifade edebilme gücü vardır. Doğum haritasında zorlayıcı açılar yoksa oldukça şefkatli bir enerji ortaya çıkar. Empati güçleri o kadar yüksektir ki sizin derdinizi, kendi derdi sanacak kadar içselleştirebilir. Dünyanın sorunlarına ve dertlerine olduğu kadar en yakınındaki kişilere de böyle yapar. Etrafındaki kişiler talep etmese de onlara bir şeyler yapmaya çalışır. Fedakarlıklar yapma arzusu vardır. Bu ilgi ve alaka, buna alışık olmayan kişileri kaçırabilir. Bu yüzden kendileri gibi empatik, duyguları önemseyen, duygularıyla bağ kurabilen, duygulardan bahsedebilen karakterler onun o ince, nazik, naïf ruhuna iyi gelecektir.