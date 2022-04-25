Vedik Astroloji’de Dosha’lar

Kişisel doğum haritalarımızın astrolojik analizi ile hayatımızın birçok alanı ile ilgili önemli bilgiler elde edebiliriz. Bu alanlardan biri de kişisel sağlık konularıdır. Vedik astroloji bir kişinin doğum haritasındaki sağlık konularının incelenmesinde Ayurveda’dan yardım alır. Ayur, “yaşam”, Veda “bilgi” demektir. Yani “yaşam bilgisi” anlamına gelen Ayurveda, Vedik astrolojinin de temelini oluşturan “Veda”ların bir bölümüdür. Vedalar, Hint kültürünü ve bilgeliğini oluşturan, öncesinde sözlü olarak nesillerce aktarılmış, daha sonra yazılı olarak birçok metinden meydana gelmiş bir bilgi bütünlüğüdür. Vedalar içerisinde Vedik astroloji, Ayurveda, Yoga gibi önemli öğretileri barındırır.

Dosha çeşitleri

Ayurveda’ya göre Vata, Pitta ve Kapha olmak üzere üç çeşit Dosha vardır. Dosha beden tiplerimiz demektir. Doğum haritamızda lagna (yükselen burç) ve lagnanın yönetici gezegeni hangi burçta yerleştiyse bize Doshalarımız ile ilgili genel bir bilgi verir. Daha sonra doğum haritasında sağlık evi olan 6. evin hangi burçta bulunduğuna ve Ay burcuna bakmak gerekir. Hepimizin doğum haritalarında bazı Dosha’lar daha ön plana çıkar. Önemli olan Dosha’ların vücudumuzdaki dengesini sağlamaktır. Bu dengeyi doshalara göre beslenme, düzenli bir yaşam, spor, meditasyon, yoga ve nefes egzersizleri ile sağlayabiliriz.

Vata

Vata’nın elementi havadır. İkizler, Kova, Terazi, Oğlak ve Başak burçları Vata burçlardır. Merkür ve Satürn Vata gezegenlerdir. Vata özellikleri taşıyan kişiler ince ve zayıf olurlar. Aktif ve hareketli bir yapıları vardır. Durağanlıktan hoşlanmazlar. Hızı severler. Hızlı bir kavrayışları vardır. Hızlı düşünürler. Algıları hızlıdır. Ciltleri kuru olabilir. Çabuk üşürler. Vata bedendeki zihinsel ve fizyolojik aktiviteleri düzenler. Vata dengeli olduğunda, kişiye hareketlilik, esneklik kazandırır. Vata dengesiz olduğunda depresyon, korku, sinirlilik ortaya çıkar. Sonbahar ve kış başlangıcı, soğuk ve rüzgarlı günler, diyet, aşırı efor, kuru ya da pişmemiş yiyecekler, kuru bakliyat, acı tatlar ve negatif duygular Vata dengesizliğine sebep olur.

Pitta

Pitta’nın elementi ateştir. Koç, Aslan, Yay, Akrep Pitta burçlardır. Mars ve Güneş Pitta gezegenlerdir. Pitta özellikleri taşıyan kişiler zeki, açık sözlü, hırslı, tartışmaktan çekinmeyen, sıcakkanlı ve kıskanç olurlar. Öncü ve lider yapıdadırlar. Vücut ısıları yüksektir. Eller ve ayaklar terler. Orta boylu olurlar. Çabuk öfkelenirler. Pitta dengeli olduğunda sindirim düzenlidir. Dengeli bir vücut ısısı olur. Kişinin görme fonksiyonları düzgün çalışır. Pitta dengesiz olduğunda sindirim sorunları yaşanır. Görme bozuklukları gelişebilir. Çabuk üşüme veya çabuk ısınma yaşanabilir. Sert ve ani çıkışlar gösterilebilir. Yaz mevsimi, sıcak, acı ve yağlı yiyecekler, ekşi ve tuzlu tatlar, alkol, sigara, uzun süreli ve yoğun egzersizler, öfke, nefret, kıskançlık, hırs ve rekabet gibi duygular Pitta dengesizliğine sebep olur.

Kapha

Kapha’nın elementleri Toprak ve Su’dur. Boğa, Yengeç ve Balık Kapha burçlardır. Ay, Venüs ve Jüpiter Kapha gezegenlerdir. Kapha özellikleri taşıyan kişiler sakin, sabırlı, güvenilir ve şefkatli olurlar. Hareketleri ve sindirimleri yavaştır. Değişimden çok hoşlanmazlar ve değişime kolay adapte olamazlar. Dayanıklı ve güçlü bedenleri vardır. Kilo almaya meyilli olurlar. Ellerindekini tutma eğilimleri vardır. Öğrenme konularında zorluk yaşar ve geç öğrenirler. Kapha dengeli olduğunda beden sağlıklı ve dayanıklı olur. Güçlü bir bağışıklık sistemi olur. Kapha dengesiz olduğunda bedende güçsüzlük görülür. Tembellik ve hareketsizlik oluşur. Kapha azaldığında zayıflık, arttığında şişmanlık görülür. Kış sonu ve ilkbahar mevsimi, soğuk ve yağmurlu günler, soğuk yiyecekler ve içecekler, ağır ve yağlı yiyecekler, tatlı, ekşi ve tuzlu tatlar, süt ürünleri, aşırı karbonhidrat tüketimi, hereketsizlik, herşeyi biriktirme çabası ve depresyon kapha dengesizliğine sebep olur.

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