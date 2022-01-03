Ayurveda hakkında bunları biliyor musunuz?

HTHayat Instagram hesabında gerçekleşen canlı yayında konuğumuz Ayurvedik Tıp Uzmanı Dr. Buğra Öktem oldu. Dr. Buğra Öktem, kendi ayurveda yolculuğundan başlayarak, ayurveda hakkında bilinmesi gereken temel bilgileri, doğru bildiğimiz yanlışları anlattı. "Ayurveda bir yaşam biçimidir" diyen Öktem "Ayurveda bilinen en eski tıp bilimidir. Ayurveda, yazılı geçmişi 3000 yıldan fazla olan çok ciddi bir tıp sistemidir. Ayurveda'nın çok önemli farkı ise şudur: Ayurveda herkesin benzersiz olduğunu ortaya koyan bir teoriye sahiptir. Ayurveda'da temel mantık hastalıkların tedavisi değil hastalıkların olmasının engellenmesi ve insanların genç tutulmasıdır" ifadeleri ile Ayurvedayı tanımladı.

Ayurvedik Tıp Uzmanı Dr. Buğra Öktem ile yaptığımız canlı yayında Ayurveda ile ilgili yönelttiğimiz sorulardan bazıları şöyle:

Ayurveda nedir?

Ayurveda ve hakkında bilinen yanlışlar nelerdir?

Ayurvedik beslenme herkese uygun mu?

Kendi ayurvedik yapımızı (Prakruiti) nasıl bilebiliriz?

Ayurveda'da mevsimlerin önemi nedir?

Detoks ne değildir?

Dr. Buğra Öktem ile yaptığımız canlı yayının tamamı @hthayat Youtube kanalında!