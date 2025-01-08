Vajinal (Normal) doğum sonrası dikiş bakımı

Doğum yapabilmek için vücudunuzun epeyce esneyerek uyum sağlaması gerekir. Vajinanız ile perine doğum sırasında aşırı esneyebilir. Bu bölge, bebeğinizi dışarı ittiğinizde vücudunuzun en fazla strese maruz kalan kısmı olduğu için olası yırtılmaya karşı özellikle hassastır.

Bebeğiniz makat pozisyonundaysa (yani kafası önce çıkmıyorsa), forseps kullanılması gerekiyorsa ve başka çeşitli nedenler yırtılmaya neden olabilir. Doktorunuz bebeğinize yer açmak için perine bölgenizde küçük bir kesi yapmak zorunda kalmış olabilir ve bu işleme epizyotomi denir. Sezaryenle doğum yaparsanız da dikiş atılması gerekecektir. Dikişlere neden ihtiyacınız olduğundan çok onlara nasıl bakacağınız ve iyileşmelerine nasıl yardımcı olacağınızı anlamanız önemlidir.

Epizyotomi nedir ve neden buna ihtiyacım olabilir?

Epizyotomi, yırtılmanızı önlemek veya bebeğinizin hızlı bir şekilde gelmesi gerekiyorsa işleri hızlandırmak için perinenizde küçük bir kesi yapılmasıdır. Herhangi bir ağrı hissetmenizi engellemek için bölgeyi uyuşturmak için lokal anestezi kullanılır.

Dikişlerin iyileşmesi ne kadar sürer?

Dikişlerin iyileşmesinin ne kadar süreceği, onlara ihtiyaç duymanızın nedenine bağlı olacaktır. Vajina ile perine arasındaki dikişlerin iyileşmesi genellikle 2 ila 4 hafta arasında sürer, ancak bu süreç herkeste farklıdır ve daha uzun sürdüğünü görebilirsiniz. Epizyotomi dikişleri genellikle bebeğinizin doğumundan sonraki ilk ay içinde iyileşir ancak çok doğal olan olası morarma ve şişmelere karşı hazırlıklı olun.

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Sezaryen dikişleri ne kadar sürede iyileşir?

Sezaryenle doğum yaptıysanız dikişleriniz genellikle 6 hafta civarında iyileşir, ancak bazı durumlarda bunun 12 haftaya kadar sürmesi de olağandışı değildir.

Doğum sırasında yırtılma olasılığını artıran nedir?

Her kadının vücudu doğuma farklı tepki verir ve doğum yaparken yırtılma olasılığınızın daha yüksek olup olmadığını belirlemek zordur. Ancak, aşağıdaki faktörler sizi yırtılmaya daha yatkın hale getirebilir:

Eğer bu vajinal yolla dünyaya getirdiğiniz ilk bebeğinizse.

Doğumun ıkınma evresi beklenenden uzun sürerse.

Bebeğiniz makat pozisyonunda doğduysa.

Bebeğiniz forseps veya vantuz yardımıyla doğduysa.

Daha önce yırtılma yaşadıysanız.

Bebeğinizin ağırlığı 4kg’dan fazla ise.

Doğum sonrası dikiş nasıl yapılır?

Küçük yırtıklar için genellikle doğum yaptığınız odada dikiş atılır. Bölgeyi uyuşturmak için lokal anestezi kullanılır ve yırtığı sonrasında dikkatlice dikilir. Çoğu doğumhane eriyen dikişler kullanır, bu nedenle bunların çıkarılmasına gerek yoktur. Daha ciddi yırtıklarda, ameliyathaneye alınabilirsiniz. Burada size lokal veya genel anestezi verilecek ve doktor kesiği dikecektir.

Dikişlerinin bakımı nasıl olmalı?

Dikişlerinize bakmanın en iyi yolu onları temiz ve kuru tutmaktır. Tuvalete her gittiğinizde perinenizi ılık suyla yıkamaya çalışın ve tuvalet kağıdı kullanarak bölgeyi nazikçe kurulayın. Ayrıca bölgeyi kuru ve rahat tutmak için hijyenik pedinizi düzenli olarak değiştirmelisiniz.

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Doğumdan sonra dikişlerin neden olduğu ağrı nasıl hafifletilir?

Doğum sırasında veya epizyotomi sırasında yırtılan dikişler ilk başta oldukça ağrılı olabilir, ancak ağrıyı hafifletmek için yapabileceğiniz bazı şeyler vardır.

Soğuk uygulamak hem ağrıyı hafifletir hem de bölgedeki şişliği azaltmaya yardımcı olacaktır. Bunu yapmanın bir yolu, sığ bir soğuk su banyosunda oturmak - sadece dikişlerinizi temiz bir havluyla kuruladığınızdan emin olun. Ayrıca temiz bir soğuk jel paketi de kullanabilirsiniz, ancak yarım saatten fazla bekletmeyin ve uygulamalar arasında bir saat bekleyin.

Ağrı kesiciler rahatsızlığı hafifletmeye yardımcı olacaktır. Emzirirken kullanılmaya uygun olmayan bazı ağrı kesiciler olduğu için, sizin için en iyi ağrı kesiciler hakkında bir doktorla görüşmeniz iyi bir fikir olabilir.

Büyük tuvaletinizi yaparken de ağrılı olabilir, bu yüzden kesik üzerine temiz bir ped koymayı ve dışkıyı yaparken hafifçe bastırmayı deneyin. Ve idrar yapmak ağrılıysa, batmayı hafifletmek için duşa girmeyi veya bölgeye ılık akan su dökmeyi deneyin.

Oturmakta zorluk çekiyorsanız, oturma yastığı kullanmayı deneyebilirsiniz. Bunlar, oturmayı biraz daha konforlu hale getiren özel olarak tasarlanmış şişirilebilir yastıklardır.

Normal doğum sonrası cinsel ilişki…

Dikiş attırmış birçok yeni anne ilk birkaç ay boyunca cinsel ilişkiyi acı verici bulur. Eğer durum böyleyse eşinizle konuşun ve tekrar cinsel ilişkiye girmeden önce iyileşmeniz gereken kadar zaman ayırın. Bu konuda herhangi bir baskı hissetmemelisiniz.

Doğumdan sonra dikişler nasıl daha hızlı iyileşir?

Bölgeyi temiz ve kuru tutmak iyileşmede oldukça yardımcı olur.

Pelvik taban egzersizlerini mümkün olduğunca sık yaparsanız, o bölgeye kan akışını artıracak ve iyileşmeyi teşvik edeceksiniz.

Kabızlığı önlemek için bol lifli gıdalar tüketin ve bol su tüketin. Böylece tuvalete gittiğinizde ıkınma ihtiyacınız azalır.

Son olarak hijyenik pedinizi düzenli olarak değiştirin ve dikişlerinize sürtünmemesine dikkat edin.

Dikişlerimde bir sorun olduğunu hissedersem ne yapmalıyım?

Bazen, ne kadar iyi bakarsanız bakın, dikişlerde komplikasyonlar olabilir. Ağrı, aşırı rahatsızlık veya aşağıdaki semptomlardan herhangi birini yaşarsanız, en kısa sürede doktorunuzla görüşmeniz en iyisidir:

Bölgede alışılmadık bir ağrı veya kötü bir koku.

Yüksek sıcaklık.

Şiddetli alt karın ağrısı.

İdrar yaparken yanma veya şiddetli batma hissi.

Kaka yapma isteğiyle tuvalete koşmak zorunda kalmak.

Gaz çıkarırken bağırsaklarınızı kontrol edememek.

Beklediğinizden daha fazla kanama veya pıhtı atılması.

En önemli şey dinlenmeniz ve iyileşmenizdir, bu yüzden yırtığın iyileşmesini beklerken kendinizden çok fazla şey beklemeyin. Ayaklarınızı yukarı kaldırmayı unutmayın, ancak iyileşmeye yardımcı olmak için bölgeye kan gittiğinden emin olmak için ara sıra hareket edin.

Referanslar

"Stitches after birth". Şuradan alındı: https://www.cgbabyclub.co.uk/baby/new-mum/how-long-will-stitches-take-to-heal.html