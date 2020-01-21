Oturma banyosu nedir? Oturma banyosu nasıl yapılır?

Kolaylıkla uygulayabileceğiniz oturma banyoları hemeroid, kabızlık, vajinal mantar gibi birçok rahatsızlığın şifası.

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Oturma banyoları hakkında bilmeniz gerekenler

Oturma banyosu nedir?

Oturma banyoları yüzyıllardır uygulanan şifa yöntemlerinden biridir. Çeşitli şifalı bitkiler ve tuzlarla hazırlanabildiği gibi, bazen sadece sıcak su dolu bir leğene oturarak da uygulanabiliyor. Bunun için piyasada satılan, klozete oturtabileceğiniz aparatlar da mevcut ancak içine oturabileceğiniz herhangi bir kap da işinize yarayacaktır. Küvetiniz bunun için uygunsa, küvette de oturma banyosu uygulayabilirsiniz. Temel prensip, kalçalarınızı ve perine bölgenizi (vulva veya penisi de içine alacak şekilde) suyla temas ettirebileceğiniz bir uygulamada 15-20 dakika kadar oturmaktır. Oturma banyosu, sorunlu bölgedeki kan dolaşımını artırarak ve şifalı bitkilerin/tuzların perine bölgesine veya makata temas ettirilmesiyle bu bölgelerde oluşan çeşitli sorunların iyileştirilmesine yardımcı olur.

 

Oturma banyosu hangi durumlarda kullanılır?

  • Anal fissür (Makat çatlağı)
  • Hemeroid (Basur)
  • Kabızlık veya ishal
  • Doğum sonrası perine bölgesindeki yaralar
  • Prostat iltihabı

 

HEMOROİD AĞRISI YAŞIYORSANIZ...

 

Oturma banyosu nasıl hazırlanır?

4 litre kadar suyu kaynatın, eğer şifalı bitkiler kullanacaksanız, bitkileri veya kullanacağınız tuzu da ilave edip 15-20 dakika kadar demlenmesini bekleyin. Toplamda 4-5 avuç bitki ve iki yemek kaşığı kadar da tuz kullanabilirsiniz. Aromatik yağ kullanacaksanız, her birinden 8-10 damlaya kadar ilave edebilirsiniz.

 

Karışımı süzerek oturma banyosu için kullanacağınız leğene, oturma aparatına ya da küvete dökün. Sıvı hala çok sıcaksa karışımı üzerine biraz ılık su ilave ederek cildinizi yakmayacak bir sıcaklığa getirebilirsiniz.

 

Oturma banyosuna ilave edeceğiniz bitkiler, aromatik yağlar ya da tuzlar arasından size uygun olanlarını seçebilirsiniz:

 

Epsom tuzu: Magnezyum sülfat olarak da bilinen bu tuz, zengin minerallerle kan dolaşımını ve iyileşmeyi destekler. Epsom tuzunuz yoksa mineral bakımından zengin deniz tuzu da kullanabilirsiniz.

 

Cadıfındığı (witch hazel): Ülkemizde pek kolay bulunan bir bitki olmasa da, güçlü bir antienflamatuar olarak etki eden bu bitkinin özellikle hemeroid tedavisinde çok etkili olduğu biliniyor. Doğum sonrası iyileşmeyi desteklemek için de kullanılır.

 

Karakafes kökü ve aynısefa: Yaraların iyileşmesinde çok etkili olan bu iki bitki hemeroid ve doğum sonrası perine yaraları durumunda faydalıdır.

 

Lavanta: Hoş kokusuyla rahatlatıcı etki sağlarken antibakteriyel özellikleri ile perine bölgesinin arındırılmasına ve ağrıların azaltılmasına da yardımcı olur. Lavanta bitkisi yerine dört-beş damla doğal lavanta uçucu yağı da kullanabilirisniz.

 

Çay ağacı yağı: Sıcak suya damlatacağınız dört-beş damla çay ağacı yağı, doğal bir antiseptik görevi görür, mikropların ve mantarların azalmasına yardımcı olur.

 

Oturma banyosu nasıl yapılır?

Hazırladığınız karışımı oturma banyosu yapacağınız leğene, aparata ya da küvetinize dökün. İç çamaşırınızı çıkararak kalçalarınız, cinsel organınız ve perine bölgeniz tamamen suyun içinde kalacak şekilde 15-20 dakika kadar oturun. Bu sürede üst bedeninizin veya ayaklarınızın üşümemesi için önleminizi alın. Uygulama bittikten sonra kuru bir havluyla hafifçe kurulanın. Uygulamayı haftada 1-2 defa tekrarlayabilirsiniz. Uygulama sırasında herhangi bir acı, yanma, kaşıntı veya iritasyon hissederseniz hemen bırakın ve gerektiğinde doktorunuza danışmayı ihmal etmeyin.

 

DOĞUM SONRASI VAJİNAL ACIYLA BAŞA ÇIKMANIN YOLLARI

 

Referanslar: "Soothing Sitz Bath Recipe with Frankincense & Tea Tree Oils" (2018). Şuradan alındı: https://draxe.com/beauty/sitz-bath/

Ané Orchard ve Sandy van Vuuren. "Commercial Essential Oils as Potential Antimicrobials to Treat Skin Diseases" (2017). Şuradan alındı: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5435909/

Tamsyn SA Thring, Pauline Hili ve Declan P Naughton. "Antioxidant and potential anti-inflammatory activity of extracts and formulations of white tea, rose, and witch hazel on primary human dermal fibroblast cells" (2011). Şuradan alındı: https://journal-inflammation.biomedcentral.com/articles/10.1186/1476-9255-8-27

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