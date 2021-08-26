Üzümlü kremalı pelte

Servis: Büyük boy kare cam kapta

Hazırlama & pişirme süresi: 40 dakika

Malzemeler:

200 ml’lik su bardağı ölçüsüyle;

1,5 kg isabella üzüm

Yeteri kadar su (ayrıntı tarif içinde)

1,5 bardak mısır nişastası

3/4 bardak toz şeker

2 yemek kaşığı limon suyu

Kreması için;

100 ml süt kreması, en az 12 saat buzdolabında bekletilmiş

2 yemek kaşığı üzüm püresi (ayrıntı tarif içinde)

1 yemek kaşığı pudra şekeri

Yapılışı:

*Üzümleri saplarından ayırarak bol suda yıkayıp derin bir tencereye alın. Üzerine 1,5 bardak su ve limon suyunu ekleyip orta ateşte kaynamaya başlayınca üzümler yumuşayana kadar yaklaşık 15 dakika haşlayıp ocağı kapatın. Üzümlerin suyunu tel süzgeçten geçirin (üzüm suyuna toplamda 7,5 bardak olacak gibi su ekleyin).

*Üstte kalan üzüm tanelerini süzgeçle ayrı bir kaba alıp sadece çekirdekleri kalacak gibi iyice ezerek süzgeçten geçirin (püreyi krema yapımında ve sunumda kullanacağımızdan kapalı bir kapta buzdolabına kaldırın).

*Mısır nişastası ve toz şekeri derin bir tencereye alıp harmanlayın. Üzerine üzümlü suyu ekleyip açık ateşte koyulaşana kadar sürekli karıştırarak pişirin. Pelteyi suyla ıslatılmış cam kaba dökün, oda ısısına gelince buzdolabına kaldırın. 4 - 5 saat veya bir gece bekletin.

Kreması için;

Krema, iki yemek kaşığı üzüm püresi ve pudra şekerini derin bir kaba alarak mikserin yüksek deviri ile homojen kıvama gelene kadar çırpıp sıkma torbasına geçirerek buzdolabına kaldırın.

Servis esnasında;

Servis tabaklarına birer yemek kaşığı üzüm püresinden yayın, Üzümlü pelteyi dilediğiniz gibi dilimlere ayırıp pürenin üzerine yerleştirin. Üzerlerine krema sıkarak bekletmeden servis edin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...