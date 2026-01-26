Üçgen tortilla börek 

İçindeki kıymalı ve peynirli harcıyla gayet doyurucu olan yapılışı pratik leziz tortilla börekler...
Servis: 3 - 4 kişilik
Hazırlama süresi: 15 dakika
Pişirme süresi: 20 + 20 dakika
Malzemeler:
İç harcı için;
Üzerlerine;
Yapılışı:
*Soğan, biberler ve domatesleri minik küpler halinde doğrayın.
*Zeytinyağı ve kıymayı geniş bir tavaya alın, orta ateşte suyunu salıp çekince sırayla doğranmış soğan ve biberleri ekleyip iyice kavurun. Sarımsak, domates, biber salçası, baharatlar ve tuzu ekleyip karıştırın. En son sıcak suyu ilave edip suyunu çekene kadar açık ateşte pişirin. Ocağı kapatıp maydanozu ekleyerek karıştırın. Harcı 6 eşit parçaya ayırın.
*28 cm lik yuvarlak tepsiye pişirme kağıdı serip üzerine zeytinyağı sürün.
*Tortillanın ilkini suya batırıp çıkartarak ortadan ikiye kesin, ortasına kıymalı harçtan pay edin, üzerine bir yemek kaşığı rendelenmiş kaşar peyniri serpiştirin, iki kenar uçtan kapatarak üçgen şekli verin ve ters çevirerek tepsiye yerleştirin. Diğer tortillalara da aynı işlemi uygulayıp tepsiye sıralayın (görseldeki gibi).
*Üzerlerine çırpılmış yumurtayı sürüp rendelenmiş kaşar peynirini serpiştirin.
*180 derecede fanlı ayarda önceden ısıtılmış fırında peynirler eriyip üzerleri kızarana kadar yaklaşık 20 dakika pişirin.
*Dilerseniz üzerlerine doğranmış maydanoz serpiştirin.
Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...