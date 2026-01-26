Üçgen tortilla börek 

İçindeki kıymalı ve peynirli harcıyla gayet doyurucu olan yapılışı pratik leziz tortilla börekler...

Servis: 3 - 4 kişilik

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 20 + 20 dakika

Malzemeler:

İç harcı için;

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı zeytinyağı 300 gr az yağlı dana kıyma

300 gr az yağlı dana kıyma 1 mor soğan

1 mor soğan 1 kapya biber

1 kapya biber 1 yeşil biber

1 yeşil biber 2 diş sarımsak, minik doğranmış

2 diş sarımsak, minik doğranmış 7 - 8 adet çeri domates

7 - 8 adet çeri domates 1 tatlı kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası 1 çay kaşığı toz kırmızı biber

1 çay kaşığı toz kırmızı biber Yarım çay kaşığı karabiber

Yarım çay kaşığı karabiber Yarım çay kaşığı pul biber

Yarım çay kaşığı pul biber 1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı tuz Yarım bardak sıcak su, 100 ml

Yarım bardak sıcak su, 100 ml Yarım demet maydanoz, incecik doğranmış

Yarım demet maydanoz, incecik doğranmış 100 gr rendelenmiş taze kaşar

—————————————

1 tatlı kaşığı zeytinyağı, fırın kabına sürmek için

1 tatlı kaşığı zeytinyağı, fırın kabına sürmek için 3 adet büyük boy tortilla, 25 cm'lik

Üzerlerine;

1 yumurta, çırpılmış

1 yumurta, çırpılmış 100 gr rendelenmiş taze kaşar

Yapılışı:

*Soğan, biberler ve domatesleri minik küpler halinde doğrayın.

*Zeytinyağı ve kıymayı geniş bir tavaya alın, orta ateşte suyunu salıp çekince sırayla doğranmış soğan ve biberleri ekleyip iyice kavurun. Sarımsak, domates, biber salçası, baharatlar ve tuzu ekleyip karıştırın. En son sıcak suyu ilave edip suyunu çekene kadar açık ateşte pişirin. Ocağı kapatıp maydanozu ekleyerek karıştırın. Harcı 6 eşit parçaya ayırın.

*28 cm lik yuvarlak tepsiye pişirme kağıdı serip üzerine zeytinyağı sürün.

*Tortillanın ilkini suya batırıp çıkartarak ortadan ikiye kesin, ortasına kıymalı harçtan pay edin, üzerine bir yemek kaşığı rendelenmiş kaşar peyniri serpiştirin, iki kenar uçtan kapatarak üçgen şekli verin ve ters çevirerek tepsiye yerleştirin. Diğer tortillalara da aynı işlemi uygulayıp tepsiye sıralayın (görseldeki gibi).

*Üzerlerine çırpılmış yumurtayı sürüp rendelenmiş kaşar peynirini serpiştirin. *180 derecede fanlı ayarda önceden ısıtılmış fırında peynirler eriyip üzerleri kızarana kadar yaklaşık 20 dakika pişirin. *Dilerseniz üzerlerine doğranmış maydanoz serpiştirin. Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...