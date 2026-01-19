Bitkilerin beslenmesi için oldukça faydalı
Kar suyu, topraktaki potasyum, kalsiyum, demir gibi mineralleri çözerek bitkilerin beslenmesini sağlar.
Kuraklık karşısında etkili
Kar, yeryüzü ve yeraltı su rezervlerinin en önemli kaynağıdır.
Yalnızca su değil enerji alanında da etkili
Kar sayesinde barajlar dolar ve enerji olarak bize döner.
Toprağı zenginleştirir
Karda bulunan amonyak, karın erimesiyle birlikte toprakta kalır. Bu amonyak, azot bakterileri tarafından kalsiyum nitrat gibi azot tuzlarına çevrilerek bitkilerin azot ihtiyacını karşılar.
Havadaki mikroplara karşı etkili
Havadaki ve karadaki mikropların zararlı olanları, karla birlikte yok olur.
Hava ısısını dengeler
Kar yağınca hava yumuşar ve havanın aşırı soğuması engellenmiş olur.
Bitkileri korur
Kar yağınca bitkiler üzerinde bir örtü oluşmuş olur. Bu örtü de bitkileri korur.
Kar gerçekten beyaz mıdır?
Kar yağışının çeşitleri nelerdir?
Lapa lapa: İri kar tanelerinin yağması ile gerçekleşen kar yağış çeşididir. Bu şekle kuşbaşı kar da denilmektedir.
Tipi: Kar yağışının, 56 km/s'tan hızlı rüzgârlarla birlikte yağan kardır. Tipide görüş mesafesi azalır, yürüme ve araç sürme zorlaşır.
Sulusepken: Henüz gökyüzündeyken eriyen kar yağmur gibi yağar bu yağmur gibi yağan kara normal akışında olan kar da eşlik eder. Sulusepkende yağmur ve kar birlikte yağıyormuş gibi görünür.
Graupel (Bulgur): Normal kar tanelerinden küçük ve sert bir şekilde yağan kara bulgur kar denir.
Kuru kar: Aşırı soğuk ve nem oranının düşük olduğu havalarda, çapı 1 mm'den küçük kar kristalleri oluşur. Yerde ince bir kar tabakası oluşturan kar hemen erimediğinden çevreyi ıslatmaz.
Havadaki su kristalleri kar haline gelmesi için ısı verir bu yüzden hava ısınır
Dogru kar yaginca hava cok sogk olmuo
Kar yağınca hava ısınmaz aksine soğur.Yanlış bilinen bu bilginin doğrusu ise sıcaklık 0 derecenin altında iken artış gösterip 0 derece üzerine çıkarsa kar yağışı meydana gelir.Yani kar yağınca hava ısınmaz,hava ısınınca kar yağar.Bizlerde kar yağdı hava ısındı zannederiz....
Havanın ısınması dan değil don olayları olmaz kar toprağın üstünü bir örtü gibi örter ve buz tutmasını önler
hayır yanliş biliyosunuz.
