HTHAYAT
HTHAYAT
Yazarlar
Astroloji
Stil
İyi Yaşam
Çocuklu Hayat
Güncel
Yazarlar
Astroloji
Stil
İyi Yaşam
Çocuklu Hayat
Güncel
Video
Testler
Kaydettiklerim

Bizi Takip Edin

BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ
Ana Sayfa Güncel Kar yağışının faydaları nelerdir?
Güncel

Kar yağışının bilmediğiniz faydaları

İstanbul'a da karın nihayet düştüğü bugünlerde "Neden kar yağmalı?" sorusuyla kar yağışının faydalarını hatırlatmak istedik! Unutmayalım ki kar, tüm canlılar ve doğa için çok faydalı bir yağış biçimidir.

Kar yağışının bilmediğiniz faydaları
Giriş: 19 Ocak 2026, Pazartesi 10:00
Güncelleme: 19 Ocak 2026, Pazartesi 10:17

Bitkilerin beslenmesi için oldukça faydalı

Kar suyu, topraktaki potasyum, kalsiyum, demir gibi mineralleri çözerek bitkilerin beslenmesini sağlar.

Kuraklık karşısında etkili

Kar, yeryüzü ve yeraltı su rezervlerinin en önemli kaynağıdır.

Yalnızca su değil enerji alanında da etkili

Kar sayesinde barajlar dolar ve enerji olarak bize döner.

Toprağı zenginleştirir

Karda bulunan amonyak, karın erimesiyle birlikte toprakta kalır. Bu amonyak, azot bakterileri tarafından kalsiyum nitrat gibi azot tuzlarına çevrilerek bitkilerin azot ihtiyacını karşılar.

Havadaki mikroplara karşı etkili

Havadaki ve karadaki mikropların zararlı olanları, karla birlikte yok olur.

Hava ısısını dengeler

Kar yağınca hava yumuşar ve havanın aşırı soğuması engellenmiş olur.

Bitkileri korur

Kar yağınca bitkiler üzerinde bir örtü oluşmuş olur. Bu örtü de bitkileri korur.

News Image
GÜNCEL

Kar gerçekten beyaz mıdır?

Kar yağışının çeşitleri nelerdir?

Lapa lapa: İri kar tanelerinin yağması ile gerçekleşen kar yağış çeşididir. Bu şekle kuşbaşı kar da denilmektedir.

Tipi: Kar yağışının, 56 km/s'tan hızlı rüzgârlarla birlikte yağan kardır. Tipide görüş mesafesi azalır, yürüme ve araç sürme zorlaşır.

Sulusepken: Henüz gökyüzündeyken eriyen kar yağmur gibi yağar bu yağmur gibi yağan kara normal akışında olan kar da eşlik eder. Sulusepkende yağmur ve kar birlikte yağıyormuş gibi görünür.

Graupel (Bulgur): Normal kar tanelerinden küçük ve sert bir şekilde yağan kara bulgur kar denir.

Kuru kar: Aşırı soğuk ve nem oranının düşük olduğu havalarda, çapı 1 mm'den küçük kar kristalleri oluşur. Yerde ince bir kar tabakası oluşturan kar hemen erimediğinden çevreyi ıslatmaz.

Paylaş:
brush-purple Yorumlar
Misafir 10 Ocak 2024, Çarşamba

toprağı yorgan gibi örter,çiftcinin dostudur

Misafir 12 Nisan 2023, Çarşamba

Selam

Misafir 26 Ocak 2022, Çarşamba

Havadaki su kristalleri kar haline gelmesi için ısı verir bu yüzden hava ısınır

Misafir 26 Ocak 2022, Çarşamba

Çok güzel kar bereketli maşallah

Misafir 02 Ocak 2016, Cumartesi

Dogru kar yaginca hava cok sogk olmuo

Misafir 31 Aralık 2015, Perşembe

Kar yağınca hava ısınmaz aksine soğur.Yanlış bilinen bu bilginin doğrusu ise sıcaklık 0 derecenin altında iken artış gösterip 0 derece üzerine çıkarsa kar yağışı meydana gelir.Yani kar yağınca hava ısınmaz,hava ısınınca kar yağar.Bizlerde kar yağdı hava ısındı zannederiz....

Misafir 01 Haziran 2020, Pazartesi

Havanın ısınması dan değil don olayları olmaz kar toprağın üstünü bir örtü gibi örter ve buz tutmasını önler

Misafir 27 Mart 2019, Çarşamba

hayır yanliş biliyosunuz.

Misafir 31 Aralık 2015, Perşembe

Snow is a miracle

Misafir 31 Aralık 2015, Perşembe

Snow is a miracle

Misafir 29 Ekim 2015, Perşembe

Kar yağsin

Misafir 20 Şubat 2015, Cuma

bu arada çok güzel

Misafir 19 Şubat 2015, Perşembe

teşekkürler kar

Misafir 15 Şubat 2015, Pazar

cok teşekkür ederim

Misafir 12 Şubat 2015, Perşembe

bence bir çocuk olarak ,bu site kompozisyon ödevime çok yardımcı oldu .

Misafir 30 Aralık 2014, Salı

ödevime hiç ve hiç yardımcı olmadı öğretmen bile beğenmediş 90 aldım oysaki 100 almalıydım hepsi bu site yüzünden keşke olmasaydı böyle bir site olmasaydı ve annem bana bunu yazdırmasaydı hayata bebek olarak başlamak istiyorum

Misafir 24 Aralık 2014, Çarşamba

güzel ama zaralarıda olsa çok mükemmel olurdu

Misafir 24 Aralık 2014, Çarşamba

çokgüzel ama zararlarıda olsa mükemmel olur du keşke öyle olsaydi