1- Kar şimdiye kadar bilinen en iyi ses absorbe edici materyallerden biridir

Porlu yapısı sayesinde ses izole edici olarak kullanılan cam elyafı ve köpükten çok daha başarılı sonuç alındığı için şimdi kar benzeri materyal üretimi üzerinde çalışılıyor. Bu bilgiden yola çıkan psikologlar ise gürültüden yorgun düşen büyük şehir insanlarına, “Kar yağarken sessizliğin getirdiği bir huzur vardır. O huzuru hissetmeye çalışın. İstatistiki değerlere göre, birçok sorununuzla ilgili kendi kendinize veremediğiz yanıtların birçoğunu güneşli günlerde değil böylesi karlı günlerde bulabiliyorsunuz” diyor.

2- Kar korkusu: Chionophobia

Her ne kadar kar, doğanın bize “kafa dinlememiz için hediyesi olarak” tanıtılıyorsa da kardan (hastalık derecesinde) korkanlar olduğunu biliyor muydunuz? Evet kardan korkmak bir fobi. Hastalığın adı chionophobia (kayonofobya diye okunuyor). Kar yağdığında ağlama krizleri, titreme, kalp çarpıntısı, karın ağrıları, mide bulantısı ve kusma ile kendini gösteriyor. Psikolojik tedavisi ise yaklaşık 1-2 yıl sürebiliyor. Aramızda “Düşerim, hasta olurum korkusuyla karda dışarı çıkmıyorum” diyenlerin, biraz önce saydığım fiziksel rahatsızlıkları “Üşüttüm” bahanesiyle sık sık yaşayanların bu fobiyi taşıyor olmaları muhtemel olarak görülüyor.

3- Kış mevsiminde Güneş'e daha yakınız Ne kadar ilginçtir ki kış aylarında Dünya, Güneş’e daha yakın, yaz aylarında daha uzak konumdadır. 4- Kış aylarında insanlarda meydana gelen fiziksel ve mental değişiklikler bazen ciddi boyutlara ulaşabiliyor Depresyon, umutsuzluk, tatlı ve nişasta tüketiminin normalin üzerine çıkmasıyla kilo artışı, menopoz başlangıcı, genetik olarak hassas olduğumuz hastalıkların bir bir boy göstermesi ve daha birçok rahatsızlık genelde tek bir sebebe bağlanıyor: Güneş ışınlarının azalmasını takiben vücudumuzda serotonin oranının düşmesi. Amerika Aile Hekimleri Birliği, bu problemleri engellemek için “kış geldiği andan itibaren (hava kirliliği yoksa) evlere kapanmak yerine (doğru kıyafetlerle) uzun yürüyüşler ve daha aktif bir sosyal hayat” öneriyor. Dışarı çıkamayanlar içinse yanıt hazır: O zaman egzersizlerinizi içeride yapın. GÜNCEL Kar tanelerinin en güzel halleri 5- Boşanmalar kış aylarında artıyor Psikologlar, bu radikal kararın daha sağlıklı verilebilmesi ve pişmanlıklar yaşanmaması için baharın beklenmesini öneriyor. 6- Kar beyaz mıdır? “Kar beyazdır” diyenlere bilim, “Hayır, kar aslında renksiz kristallerden oluşmuştur. Bu kristallerin üzerine düşen gün ışığı tayfının içindeki tüm renkler kar kristalleri aracılığıyla bir araya gelir ve bize ‘beyaz’ olarak görünür” diyor. Buna rağmen nadir de olsa dünyanın değişik yerlerinde değişik renklerde kar yağabilmektedir. İçerdiği algler ve kimyasallara göre turuncu, pembe ve kırmızımsı renkler en çok görülenlerdir.

7- En soğuk kış... Kayıtlara göre şimdiye kadar en soğuk kış 1983 yılında Antarktika’da yaşanmış. Vostok İstasyonu’nda ölçülen derece inanılır gibi değil: -123. 8- Bitkiler için en verimli mevsim... Birçok bitkinin baharda daha güzel (verimli) çiçek açabilmesi ve meyve yapabilmesi için kış soğuğunu yaşaması gerekiyor. Buna ek olarak ağaçların çoğu çiçek açmak için baharı beklerken Japon kayısısı, manolya, Çin eriği gibi bazı ağaçlar kışı tercih ediyor. 9- Karı anlatan 100 isim Eskimolar, karın değişik tür ve şekillerini tanımlamak için 100 adet isim kullanıyor. Konuştukları Eskimo- Aleut dili ise sadece 10 bin sözcükten oluşuyor. (Türkçe, 570 bin 723 sözcükten oluşuyor). BEDEN Kış aylarına özel beslenme önerileri... BAKIM Ellerinizi soğuktan koruyun