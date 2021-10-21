Neden çocukluğumuzu hatırlamayız?

Kişiliğimiz, çocukluğumuzda şekillenir ama ilk birkaç yıl anılarımızı zar zor hatırlayabiliyor olmamız da ne kadar ironik? Bu herkes için geçerlidir ve hatta resmi bir terimi vardır: Çocukluk amnezisi.

Çocukluk amnezisi nedir? Çocukluk amnezisi zaman ortaya çıkar?

Çocukluk amnezisi, yetişkinlerin 4 yaşından önce başlarına gelen olayların ayrıntılarını hatırlayamamasıdır. Aslında sadece ayrıntıları değil bütün olayları tam olarak hatırlayamayız. Araştırmacılar ise, 7 yaşından küçük çocukların "erken yaşam olaylarının %60'ını veya daha fazlasını" hatırlayabildiklerini, 8 ve 9 yaşındakilerin ise ancak %40'a kadar hatırlayabildiğini buldu.

Anılarımız konuşma yeteneğimizle yakından bağlantılı

Bebeklik anılarımızı neden hatırlayamadığımıza dair teorilerden biri de, o sırada sözlü olarak iletişim kuramadığımızdır. Bir anıyı hatırladığımızda, sözcükleri kullanırız ve onu dil gerektiren birçok ayrıntıyla anlatabiliriz. Çoğu bebek 2 yaşından önce konuşmaya başlamaz, bu nedenle tutarlı bir hafıza oluşturamazlar.

Beyin gelişimimiz çok büyük bir rol oynar

Büyüdükçe, beynimiz çok fazla ağır yük kaldırıyor, bu nedenle yapılan bir çalışma, "beyinler çok sayıda yeni hücre yetiştirmekle meşgul olduğunda, uzun vadeli olacak anıları saklamadıkları" sonucuna vardı. Ayrıca 3 - 4 yaşından önceki günlük olayları fiziksel olarak bile hatırlayamayız çünkü epizodik hafızamız henüz devreye girmemiştir. Bu yüzden hangi parka gittiğiniz gibi soyut anılarımızı hatırlayabilir ama annenizin sizi bir keresinde hangi dondurmacıya götürdüğünü hatırlayamayız.

Ebeveynlerimiz hatırlama şeklimizi ciddi şekilde değiştirir

Başka bir araştırma, ebeveynlerimizin çocukluğumuzun anlatısını değiştirebildiğini gösteriyor. Bir anıyı hatırladığımızda o anıya daha iyi tutma eğilimindeyiz, bu nedenle ebeveynlerimizin önemli gördüğü olayları hatırlarız. Aynı araştırma, çocukların aynı olayı annelerinin aksine babalarıyla tartıştıktan sonra farklı şekilde hatırladıklarını ortaya koydu. Çocuklar etkilenebilir, bu nedenle yalnızca güzel anıları korumalarına ve doğru algılamalarına yardımcı olmak çok önemlidir.

Her şey, bizde kalıcı bir izlenim bırakan şeye kadardır

Bir çocuk psikoloğu, çocukların hem olumlu hem de olumsuz duygularla dolu anıları sakladığını söylüyor. Bu bulgu, küçük çocukların mahkemede görgü tanığı olarak ifade vermelerine bile izin veriyor. Bu nedenle, erken yaştaki bir anıyı hatırlayabiliyorsanız, sizin için en önemli ve güçlü bir duygusal tepkiyi tetiklediği içindir.

Kaynak: https://brightside.me/inspiration-psychology/why-its-difficult-to-remember-things-that-happened-to-us-before-the-age-of-4-799503/