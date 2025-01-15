Basınçlı tencerede pişirdiğim yapılışı pratik bol narenciyeli nefis ayva marmeladı...
Servis: 4 adet 400 ml'lik kavanozda
Hazırlama süresi: 20 dakika
Pişirme süresi: 15 + 40 dakika
Narenciyeli ayva marmeladı için malzemeler
- 5 adet sıkmalık portakal
- 1 greyfurt
- Yarım limon
- 1,5 kg ayva
- 2 elma
- 1,5 su bardağı içme suyu, 300 ml
- 7 - 8 adet karanfil
- 1 kg toz şeker
- 1 çay kaşığı tereyağı
- Yarım limon suyu veya yarım çay kaşığı limon tuzu
Narenciyeli ayva marmeladı yapılışı
- Portakallar, greyfurt ve yarım limonun suyunu sıkıp basınçlı tencereye aktarın.
- Ayvaların kabuklarını soymadan iri dilimler halinde doğrayın ve meyve sularına eklerken kararmamaları için bir yandan karıştırın. Elmaların da kabuklarını soyarak çekirdeklerini çıkartın ve ayvalara ekleyin. Karanfiller, ayva ve elma çekirdeklerini kilitli çay süzgeci veya minik keseye alıp meyvelerin arasına yerleştirin. En son içme suyunu ilave ederek tencerenin kapağını kapatın. Açık ateşte basınç düğmesi çıkınca ocağı kısık ateşe ayarlayarak 15 dakika pişirip ocağı kapatın.
- Tencerenin basınç düğmesi tamamen inince kapağını açarak çekirdeklerin olduğu keseyi çıkartıp sulu meyve karışımını blenderden geçirin. Toz şeker ve tereyağını ekleyip tencerenin kapağı açık olarak orta ateşte koyulaşana kadar yaklaşık 40 dakika pişirin (dip tutmaması için ara sıra karıştırın). En son yarım limon suyu veya yarım çay kaşığı limon tuzunu ilave ederek 3 - 4 dakika sonra ocağı kapatın.
- Marmeladın ilk sıcaklığı geçince cam kavanozlara aktarıp sterilize edilmiş kapaklarla sıkıca kapatın. Tüketene kadar serin yerde saklayın.
Kısa bir not;
Ayvaları ekmek ayvası olarak bilinen sert ve sulu olanlardan seçin.
Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...
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