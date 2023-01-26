Montessori karyola satın almadan önce bilmeniz gerekenler

Montessori yatakları, 0-6 yaş arası çocukların, ebeveynlerinden bağımsız olarak yataklarına girip çıkmalarına uygun şekilde tasarlanmıştır. Peki montessori yataklar kullanışlı mı? İşte montessori yatak almadan önce dikkat etmeniz gerekenler...

Montessori karyola satın almadan önce bilmeniz gerekenler
Yaşam
Giriş: 26 Ocak 2023 14:14
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Montessori yatak nedir?

Montessori yatağı, yere yakın ve küçük çocukların yetişkin yardımı olmadan kolayca girip çıkabileceği bir yer yatağı türüdür. 1900'lerin başında İtalyan doktor Dr. Maria Montessori tarafından savunulan bir eğitim felsefesi olan Montessori yönteminden esinlenilmiştir. Montessori felsefesi çocuklarda bağımsızlığı teşvik etmeyi vaat ediyor, bu nedenle bazı ebeveynler bunu ebeveynliklerine ve kendi evlerine dahil etmek istiyor. Bazılarına göre Montessori'den ilham alan bir yatak odası, bir çocuğu tıpkı anaokulundaki gibi bağımsız olmaya ve çevresini keşfetmeye teşvik eder​​. Ayrıca çocukların sorumluluk ve özgüven geliştirmelerine yardımcı olduğuna inanılıyor.


Montessori’den çocuk yetiştirmeye dair 19 tavsiye
Montessori’den çocuk yetiştirmeye dair 19 tavsiye

Bilimsel olarak bir kanıtı var mı?

Pek sayılmaz. Ancak, yer yataklarının çocuklar için başka faydaları da vardır. Küçük çocuklar için, yataklar ev yaralanmalarının önemli bir kısmıyla ilişkilidir​. Ulusal Elektronik Yaralanma İzleme Sistemi, her yıl 9 yaşın altındaki 23.000 çocuğun yatak yüksekliğine bağlı düşme nedeniyle acil servislerde tedavi edildiğini bildirmektedir. Bunların %3,2'sinin hastaneye yatırılması gerektiği belirtilmişti​r. Bu yataklar, yeni yürümeye başlayan çocukların düşme problemlerini azaltacak düşük profilli platform yataklardır. Küçük çocuklarda düşmeye bağlı yaralanmaların önlenmesine yardımcı olmaktadır. Nedir bu Montessori? yazısını okumak için tıklayınız...


Montessori yataklar kaç yaşa kadar kullanılır?

Montessori yataklar belli bir yaş sınırı bulunmamaktadır. Çünkü Montessori katı kuralları olan bir yöntem değildir. Ama bu soruya yanıt olarak ortalama ergenlik dönemi yani 15 -16 yaş aralığı söylenebilmektedir.


Ebeveynler çocukları için montessori karyola seçmeli mi?

Çocukların bağımsızlığını teşvik etmedeki etkinliğini kanıtlayan hiçbir bilimsel kanıt yoktur, ancak bunlar yoğun bir şekilde yeni ebeveynlere pazarlanmaktadır. Bazı ebeveynlik kitaplarında, bu tür yataklar bebek doğduktan hemen sonra bile tavsiye edilir​. Bazı ebeveynlik çevrelerinde, beşiklerin bebeklere mahkum gibi davranarak etik dışı bir muamele olduğuna da inanılıyor.


Çocuğunuz için montessori yatak almayı düşünüyorsanız, dikkat etmeniz gereken birkaç şey var...


Montessori hakkında yanlış bilinenler
Montessori hakkında yanlış bilinenler

Bebek güvenliği

Küçük çocuklar için bir uyku düzeni seçerken, yaş önemli bir husustur. Amerika Birleşik Devletleri'nde her yıl 3.500 bebek ani bebek ölümü sendromu (SIDS), kazara boğulma ya da yatakta boğulma nedeniyle ölüyor​.


1 yaşına kadar bebeklerin; düz, sağlam bir şilte üzerinde, beşik, oyun bahçesi ya da beşik gibi ayrı yatakta sırt üstü uyumasını ve bebeğin uyku alanında battaniye, oyuncak gibi öğelerin olmamasını tavsiye eder. Bir yaşından küçük bebekler yatakta tek başına ya da ebeveynleriyle birlikte uyumamalıdır.


Beşikten yatağa geçiş yaşına kadar

Peki bir çocuk beşikten yatağa kaç yaşında geçmeli? Ebeveynlerin, çocuklarının gelişimsel olarak hazır olup olmadığını, odalarının ve evin geri kalanının çocuklar için ne kadar güvenli olduğunu dikkate almaları önemlidir.


Yerden alçak bir çocuk karyolası çocuğa hareket özgürlüğü sağladığından, hareketli küçük çocuklar gece uyanırlarsa yataktan kolayca kalkıp evin içinde dolaşabilirler. Yatak odasını ve tüm evinizi çocuklardan koruyun. Bir yetişkin olmadan bile onları meraklı küçük çocuklar için güvenli hale getirin. Çocuğunuzun yaşı ilerledikçe, sonunda kendi yatağına ihtiyaç duyacaktır.


Kalite

Güvenli, yüksek kaliteli bebek mobilyalarına yatırım yapın. Montessori yatakları ahşap malzemeden yapılır. Yatağınızı alırken doğal ve sağlıklı malzemelerden yapıldığını mutlaka kontrol edin. Ahşap malzemenin kaliteli olmasına, çocuğa zarar vermeyecek yapıda olmasına dikkat edebilirsiniz. İsteyeceğiniz son şey, yeni yürümeye başlayan çocuğunuzun üzerinde uyuması için güvensiz olacak bir mobilya parçasıdır. Ne kadar sevimli olursa olsun ilk gördüğünüz yatağı hemen satın almayın.



Kaynak: Pamela Li. "Montessori Bed – Things to Consider Before Buying". Şuradan alındı: https://www.parentingforbrain.com/montessori-bed/. (18.12.2022).


Çocuğunuzun hayatını kolaylaştırın

Bebeğinize veya çocuğunuza Montessori ile uyumlu bir oda mı kurmak istiyorsunuz? İşte sizin için hazırladığımız örnek Montessori çocuk odaları...

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Montessori çocuk odalarının temeli çocuğun kendi kendine yetebilmesi açısından ona "erişilebilir" bir yatak odası hazırlamaya dayanır.
Çocuğun ebeveynlerinden yardım almadan girip, çıkabileceği bir yatak, elbiselerine ulaşabileceği bir dolap ve yine erişebileceği bir kitaplık Montessori çocuk odalarının olmazsa olmazlarındandır.
Montessori'nin önem verdiği noktalardan biri de oyuncaklardır. Oyuncaklar dağınık bir şekilde durmamalıdır çünkü bu görüntü çocuğun dikkatini dağıtabilir.
Montessori hakkında yanlış bilinenler
Montessori'den çocuk yetiştirmeye dair 19 önemli tavsiye


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