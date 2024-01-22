Brüksel lahanası salatası

Airfryer'da pratik bir şekilde pişirebileceğiniz, Brüksel lahanası ile nar ekşili yeşillikli sosun buluştuğu sağlıklı ve leziz ılık salata! Müjgan Yurtseven'in tarifiyle...

Brüksel lahanası salatası
Yaşam
Giriş: 22 Ocak 2024 09:29 Güncelleme: 22 Ocak 2024 09:45
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Servis: 4 kişilik

Hazırlama & pişirme süresi: 30 dakika


Brüksel lahanası salatası malzemeler

  • 400 gr Brüksel lahanası

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 2 yemek kaşığı iç badem, iri kıyılmış

Sosu için

  • 1 küçük mor soğan, minik küpler halinde doğranmış

  • 8 - 9 dal dereotu, incecik doğranmış

  • 8 - 9 dal maydanoz, incecik doğranmış

  • 2 diş sarımsak, ezilmiş

  • 1/2 çay kaşığı tuz

  • 1/2 limonun suyu

  • 1 yemek kaşığı nar ekşisi

  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 2 - 3 yemek kaşığı nar tanesi

Brüksel lahanası salatası yapılışı

  • Brüksel lahanalarını yıkayıp tepesini keserek her birini ikiye bölün, airfriyere aktarıp üzerlerine tuz sepin ve zeytinyağı gezdirin. Airfriyer da sebze ayarında 20 dakika pişirin (10. dakikasında bademlerin hafifçe kavrulmaları için Brüksel lahanalarının üzerine serpiştirin).

  • Sos malzemelerini büyük bir kaseye aktarıp karıştırın. Airfriyer da kızarmış badem ve Brüksel lahanalarını sosun üzerine aktarın, nar tanelerini de ilave ederek karıştırın.

  • Servis tabağına geçirip ılık olarak servis edin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...


Brüksel lahanasının faydaları

İçeriğinde potasyum, demir gibi mineraller ile A, C ve E vitaminleri bulunan brüksel lahanasının bilmediğimiz özellikleri.

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1- Brüksel lahanası, akciğer, mide ve kalınbağırsak (kolon) kanserlerine yakalanma riskini düşürür. 2- İçerdiği A, C ve E vitamini, kalp hastalıklarına yakalanma, kalp krizi geçirme riskini azaltır.
3- Yüksek oranda potasyum minerali içermesi nedeniyle yüksek tansiyonu düşürür ve tansiyonu belli düzeyde tutar. 4- Hamileyken brüksel lahanası tüketmeniz doğacak çocuğun zekasını geliştirir.
5- İçinde bulunan sülforan, tümör gelişimini baskılayarak kansere yakalanma riskini düşürür. 6- Kemik erimesine karşı koruyucu etkisi vardır.
7- Kan şekerini kontrol eder, şeker hastalığına karşı korunma sağlar.
8- Diş ve diş etini sağlamlaştırır. 9- Vücut direncini artırır. Bağışıklık sisteminin mikroplarla daha etkin ve üstün savaşmasına katkıda bulunur.


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