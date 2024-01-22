Servis: 4 kişilik
Hazırlama & pişirme süresi: 30 dakika
Brüksel lahanası salatası malzemeler
- 400 gr Brüksel lahanası
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 çay kaşığı tuz
- 2 yemek kaşığı iç badem, iri kıyılmış
Sosu için
- 1 küçük mor soğan, minik küpler halinde doğranmış
- 8 - 9 dal dereotu, incecik doğranmış
- 8 - 9 dal maydanoz, incecik doğranmış
- 2 diş sarımsak, ezilmiş
- 1/2 çay kaşığı tuz
- 1/2 limonun suyu
- 1 yemek kaşığı nar ekşisi
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
- 2 - 3 yemek kaşığı nar tanesi
Brüksel lahanası salatası yapılışı
- Brüksel lahanalarını yıkayıp tepesini keserek her birini ikiye bölün, airfriyere aktarıp üzerlerine tuz sepin ve zeytinyağı gezdirin. Airfriyer da sebze ayarında 20 dakika pişirin (10. dakikasında bademlerin hafifçe kavrulmaları için Brüksel lahanalarının üzerine serpiştirin).
- Sos malzemelerini büyük bir kaseye aktarıp karıştırın. Airfriyer da kızarmış badem ve Brüksel lahanalarını sosun üzerine aktarın, nar tanelerini de ilave ederek karıştırın.
- Servis tabağına geçirip ılık olarak servis edin.
Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...
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