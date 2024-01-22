Brüksel lahanası salatası

Servis: 4 kişilik

Hazırlama & pişirme süresi: 30 dakika

Sosu için

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...

Brüksel lahanasının faydaları

İçeriğinde potasyum, demir gibi mineraller ile A, C ve E vitaminleri bulunan brüksel lahanasının bilmediğimiz özellikleri.