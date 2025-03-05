Şimdi ve burada olmanın gücü

Şimdi ve burada olmanın gücü
Hayatın Sesi
Giriş: 05 Mart 2025 14:10 Güncelleme: 05 Mart 2025 14:10
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Nuray Kabut Kılınçarslan

Hepimiz hayatımızın bir döneminde “keşke”lerle, pişmanlıklarla ve endişelerle boğuşmuşuzdur. "Neden böyle oldu?" ya da "Ya gelecekte işler yolunda gitmezse?" diye düşündüğümüz anları hatırlayın. Oysaki gerçek dönüşüm, ne geçmişe saplanıp kalmakta ne de henüz yaşanmamış bir geleceğin kaygısını taşımakta. Gerçek dönüşüm, anda kalabilmekte ve anı yaşayabilmekte, şimdi ve burada olabilmekte gizlidir.


Peki, geçmişin yüklerinden nasıl kurtulur ve hayatımıza yepyeni bir sayfa açabiliriz? İşte bunu başarabilmek için güçlü teknikler ve farkındalık çalışmaları…


Geçmişin gölgesinden çıkmak: Duygusal temizlik

Hayatımız boyunca yaşadığımız travmalar, hayal kırıklıkları, reddedilişler ve başımıza gelen olumsuz deneyimler bilinçaltımızda iz bırakır. Bilinçli zihnimiz unutsa bile, bedenimiz ve ruhumuz bu izleri taşımaya devam eder. İşte tam da bu yüzden, geçmişi serbest bırakmak ve duygusal yüklerden arınmak özgürleşmemiz için ilk adımdır.


Geçmişi bırakmak için uygulamalar:

Affetme çalışması: Kendinizi ya da başkalarını affedemediğiniz sürece, geçmişin zincirleri sizi tutmaya devam eder. Derin bir nefes alın, gözlerinizi kapatın ve içinizden şu cümleyi tekrarlayın:

"Seni affediyorum, seni serbest bırakıyorum ve artık geçmişin yükünü taşımıyorum."


Yazı terapisi: Elinize bir kâğıt alın ve geçmişte sizi en çok üzen olayları yazın. Duygularınızı tüm açıklığıyla dökün. Ardından bu kâğıdı yakarak veya suya bırakıp akıtarak serbest bırakma niyetinizi güçlendirin.


Bedeninizi arındırın: Travmalar sadece zihinde değil, bedende de saklanır. Günlük kısa yürüyüşler, yoga veya dans gibi hareketli aktiviteler bedeninizde sıkışıp kalmış eski duyguları serbest bırakmanıza yardımcı olur.


Geleceğin kaygısını bırakıp anı yaşamak

Birçoğumuz sürekli olarak geleceği planlamaya çalışıyoruz. "Ya işler yolunda gitmezse?" ya da "Acaba doğru seçim mi yapıyorum?" gibi düşünceler bizi şimdiki anın güzelliklerinden koparıyor. Oysaki gelecekle ilgili kaygı, bugünün enerjisini tüketir ve hayatımızda olumlu değişimler yaratmamızı zorlaştırır.


Şimdi ve burada olabilmek için teknikler:

1) 5-4-3-2-1 Tekniği:

Anda kalmakta zorlandığınızda, bulunduğunuz ortamda şu alıştırmayı yapabilirsiniz:

5 şey görün. (Etrafınızdaki nesneleri fark edin.)

4 şey dokunun. (Yüzeyleri hissedin.)

3 şey duyun. (Sesleri dinleyin.)

2 şey koklayın. (Çevrenizdeki kokulara odaklanın.)

1 şeyi tadın. (Bir yudum su için veya bir meyvenin tadını hissedin.)


2) Nefes çalışmaları:

Anda kalmanın en hızlı yollarından biri bilinçli nefes almaktır. 4-7-8 nefes tekniğini deneyebilirsiniz:

4 saniye boyunca burundan derin nefes alın.

7 saniye boyunca nefesi tutun.

8 saniye boyunca ağızdan yavaşça nefes verin.

Bunu birkaç kez yaptığınızda zihninizin sakinleştiğini ve anın içinde daha net hissedebildiğinizi fark edeceksiniz.


3) Sabah rutini ile güne başlama:

Her sabah, gözünüzü açtığınızda "Bugün benim için nasıl güzel geçebilir?" sorusunu kendinize sorun. Telefon ekranına bakmadan önce, birkaç dakika sessizlik içinde kalıp, o güne dair güzel niyetler belirleyin.


Yeni bir başlangıç için kendinize izin verin

Anda kalmayı öğrenmek, sadece zihinsel bir alışkanlık değildir, aynı zamanda bir yaşam biçimidir. Geçmişin pişmanlıklarını ve geleceğin endişelerini bırakmak, öz benliğinizle daha derin bir bağ kurmanızı sağlar. Şimdi ve burada olmak, hayatınızı daha bilinçli ve özgürce yaşamanın anahtarıdır.


Bugün kendinize şu soruyu sorun:

"Şu an tam olarak ne hissediyorum ve bu duyguyu olduğu gibi kabul edebilir miyim?"


Geçmişi onurlandırın, geleceği serbest bırakın ve kendinize yepyeni bir başlangıç yapma izni verin. Çünkü hayat, tam da şu an yaşanıyor.



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