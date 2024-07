Cilt bakım ürünlerini doğru miktarda kullanma rehberi

Cilt bakım ürünlerini fazla mı kullanıyorsunuz?

Cilt tipiniz için ne kadar ürün gerektiğinden emin değilseniz, aşırıya kaçmak kolay olabilir. Uygulama konusunda ne kadar ürün kullanmanız gerektiği önemlidir. Örneğin; bir üründen fazla kullanmak sivilceye neden olabilir veya gözenekleri tıkayabilir. Ürünleri fazla kullanarak tüpleri ve şişeleri gereğinden daha hızlı tüketmek, hem ekonomik olarak size zarar verir hem de çevre için iyi değildir. Ayrıca, daha fazla cilt bakım ürünü uygulamak, daha iyi çalışacağı veya sonuçların daha hızlı elde edileceği anlamına gelmez.

Bir üründen az kullanmak da bir sorundur; cildiniz aktif bileşenlerden tam olarak faydalanamaz veya daha kötüsü, UV ışınları gibi dış etkenlerden kendinizi yeterince koruyamazsınız ve bu da uzun vadeli hasara neden olabilir. Genellikle 'birkaç damla' veya 'pirinç tanesi' gibi ifadeleri görürüz, peki bu aslında ne anlama geliyor?

Temizleyici ne kadar kullanılmalı?

Görünüşe göre, temizleyiciyi başlangıçta düşündüğümüzden çok daha az kullanmamız gerekiyor. Temizleyicinin etkinliği, kullanılan miktarla değil, ne sıklıkta ve ne kadar iyi kullanıldığıyla daha çok ilgilidir. Temizleyici dokusundan bağımsız olarak, yaklaşık olarak bir fındık büyüklüğünde miktar yeterlidir. Temizleyiciyi parmaklarınız arasında ısıtın ve gerektiğinde biraz musluk suyu ekleyerek emülsiyon oluşturun. Köpüren temizleyiciler için genellikle pompa şişelerinde olurlar ki bu, kullanımınızı daha iyi kontrol etmenize yardımcı olur. Genel olarak, temizleyiciyi cildinize hafifçe masaj yaparak rahatça uygulamalısınız. Bir ürünün 200 ml'lik bir şişesi, günde iki kez kullanıldığında yaklaşık 4 - 5 ay sürecektir.

C vitamini ne kadar kullanılmalı?

Sabahları yaklaşık 3 veya 4 damla yeterlidir. Yağ bazlı C vitaminleri su bazlı olanlardan daha az gerektirir. 30 ml bir şişe günlük kullanımda yaklaşık 3 ay gider.

Retinol ne kadar kullanılmalı?

Geceleyin bir bezelye büyüklüğünde retinol kullanılması önerilir. 30 ml'lik bir tüp, günde bir kez kullanıldığında yaklaşık 3 - 4 ay sürecektir. Retinol cilt tahrişine neden olabilir ve hasarlı bir cilt bariyeri, yanlış kullanım veya aşırı kullanımın belirtilerindendir. Bu nedenle cildinizin retinol toleransını yavaşça artırarak adapte olmasına yardımcı olmak önemlidir. Retinolü rutininize yavaşça dahil etmeye başlayın - ilk hafta iki kez, ikinci hafta her iki günde bir uygulayın ve üçüncü haftadan itibaren her gece uygulayabilirsiniz. Düşük bir konsantrasyon ile başlayın ve daha sonra gücü artırın. Cildinizin bunu kaldırabileceğinden emin olmak için retinolün etkinliğini artırmadan önce en az altı ila sekiz hafta bekleyin. Bu, cildinizin adapte olmasını sağlar. Belirlenen bir zaman çizgisine bağlı kalmaktan ziyade cildinizin tepkisini değerlendirmek önemlidir. Kızarıklık, kuruluk, kaşıntı veya hassasiyet gibi tahriş belirtilerini dikkatlice gözlemleyin.

Nemlendirici ne kadar kullanılmalı?

Beş kuruş büyüklüğündeki bir miktar, yüz ve boyun için ince bir tabaka oluşturacak kadar yeterlidir. 50 ml'lik bir kavanoz veya tüp, günde iki kez kullanıldığında sizi 3 - 4 ay götürecektir. Cildinizin yüzeyi doğru miktarda nemlendirici kullandıktan sonra bile hala kuruyorsa, daha fazla uygulamaktan kaçının; bu durumda ölü cilt hücrelerini çıkarmak için eksfoliasyonu artırmanız gerekebilir. Ayrıca, cildinizin muhtemelen kuruduğunu düşünüyorsanız, daha zengin bir krem kullanabilir ve altına hyaluronik asit serumu uygulayabilirsiniz.

Yüz yağı ne kadar kullanılmalı?

Yüz yağları genellikle damlalıklı şişelerde sunulur, bu da kullanımınızı kontrol etmeyi çok daha kolay hale getirir. Seçtiğiniz yüz yağından 1 ila 3 damla yeterli olacaktır. Yüz yağınızı en iyi sonuçlar ve maksimum emilim oranı için nemli cilde uygulayın. Eğer uygulamadan sonra yağlı bir kalıntıyla kalıyorsanız, eğer bunu istemiyorsanız muhtemelen fazla ürün kullanmışsınızdır.

Göz kremi ne kadar kullanılmalı?

Bir pirinç tanesi büyüklüğünde miktar, her iki göz için yeterlidir! Göz kremi fazla kullanıldığında göz çevresi aşırı hassaslaşabilir, gözleri tahriş edebilir ve hatta milia oluşmasına neden olabilir, bu profesyonel müdahale gerektirir. Diğer yandan, göz kreminden az kullanmak ince çizgiler, kırışıklıklar ve kuruluğa neden olabilir.

15 ml'lik bir tüp, pirinç tanesi büyüklüğünde uygulandığında günde iki kez kullanıldığında yaklaşık 5 - 6 ay dayanır. Ürünü önerildiği şekilde, göz kapaklarını kaçınarak, göz altı bölgesine ve orbital kemiklerin etrafına nazikçe bastırarak uygulayın.

Yüz maskesi/peeling ne kadar kullanılmalı?

Bir 10 kuruş büyüklüğündeki miktar, tüm yüz için yeterlidir. Yüzeyi kolayca kaplayacak ince bir tabaka oluşturacak şekilde kolayca yayılmalıdır. Bir ürünü haftada iki kez kullanarak, 5 - 6 ay kullanabilirsiniz.

Güneş kremi ne kadar kullanılmalı?

Önerilen miktar, sadece yüz için 2 tam parmak yani işaret ve orta parmak uzunluğunda güneş kremi kullanılması doğru miktar olacaktır. Boyun ve göğüs için daha fazlası gerekebilir. Mineral bazlı güneş kremleri uygulandığı anda etkilidir, ancak kimyasal güneş kremleri kullanırken güneşe çıkmadan en az 20 dakika önce uygulamak önemlidir. Uzun süreli güneşe maruz kaldığınızda her 2 saatte bir güneş kremi yeniden uygulamak önemlidir. Tabii ki, çok fazla güneş kremi kullanmak israf olabilir ancak güneş koruması konusunda ne kadar dikkatli olursanız o kadar iyidir!

Güneş kremi her yıl, 365 gün boyunca, hava durumuna bakılmaksızın kullanılmalıdır. Yeterli güneş kremi uygulamamak veya hiç uygulamamak uzun vadeli güneş hasarına, foto-yaşlanmaya ve yıllar sonra ortaya çıkabilecek pigmentasyona neden olabilir.

Nasıl uygulamalıyız?

Cilt bakım ürünlerini nasıl uyguladığınız önemli bir etkiye sahip olabilir. İşte en iyi uygulama yöntemleri:

Hafifçe masaj yaparak:

Serumlar, kremler, losyonlar ve jeller, yüzük parmağı kullanılarak, pıt pıt hareket ile daha iyi emilir.

Bu teknik, cildi çekmeden ve germeyerek hassas bir şekilde uygulandığı için daha naziktir.

Faydaları arasında kan dolaşımının iyileşmesi ve ürünün eşit bir şekilde dağıtılması bulunur.

Göz kremleri için özellikle önemlidir, çünkü göz çevresi cildi çok hassastır.

Ürünü yüzün iç bölgelerinden dış bölgelere doğru nazikçe bastırarak uygulayın.

Ovmaktan kaçının:

Cilt bakım ürünlerini ovmak, cilde zarar verebilecek sürtünmeye neden olabilir.

Cildi germek ve zamanla kollajen ile elastini bozmak mümkündür.

Ovmayı, köpürtme etkisi sağlamak için temizleyiciler için saklayın.

