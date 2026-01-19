HTHAYAT
Yemek Tarifleri

Tahinli ve cevizli pancar mezesi

Üzerindeki kavrulmuş susamın çok yakıştığı meze & dip sos arası tahinli, labneli, cevizli ve kişnişli pancar... Müjgan Yurtseven'in tarifiyle...

Tahinli ve cevizli pancar mezesi
Giriş: 19 Ocak 2026, Pazartesi 10:07
Güncelleme: 19 Ocak 2026, Pazartesi 10:07

Servis: 4 - 6 kişilik

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pancarları fırınlama süresi: 30 - 35 dakika

Malzemeler:

  • 2 orta boy pancar
  • 2 - 3 diş sarımsak
  • 100 gr labne
  • 50 gr kavrulmuş ceviz içi
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 2 yemek kaşığı tahin
  • 1 limonun suyu
  • 1 tatlı kaşığı kişniş tohumu
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı tuz

Üzerine:

  • 1 limonun rendelenmiş kabuğu
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 yemek kaşığı susam
  • 3- 4 adet tam ceviz içi
  • Taze kekik

Yapılışı:

*Pancarları yıkayıp kabuğuyla birlikte önce pişirme kağıdı sonra folyoya sarın, 200 derecede önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 35 dakika pişirin. Fırından çıkardıktan sonra ılınınca kabuklarını soyup soğuması için kenara alın.

*Soğuyan pancarları kabaca doğrayarak blendere aktarın, sarımsak, labne, ceviz içi, zeytinyağı, tahin, kişniş karabiber ve tuzu ekleyip pürüzsüz hale gelene kadar blenderden geçirin.

*Püre haline gelen pancarlı karışımı yayvan bir servis tabağına geçirip tatlı kaşığı yardımıyla kenardan ortaya doğru hafif oyuklar açın ve rendelenmiş limon kabuğunu serpiştirin.

*Zeytinyağını küçük bir tavaya akıtın, kısık ateşte yağ ısınınca susamı ekleyin ve yakmamaya dikkat ederek kavurduktan sonra soğuyunca mezenin üzerine gezdirin. En son iri doğranmış ceviz içleri ve kekik serpiştirin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...

