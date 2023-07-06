Twitter'ın rakipleri: Truth Social ve Threads

Truth Social ve Threads... Bu iki platform geçtiğimiz hafta sonu Elon Musk tarafından getirilen tweet görüntüleme kısıtlaması sebebiyle adlarından bir hayli söz ettirdiler. Peki Truth Social ve Threads platformları nedir, kime aitler ve Türkiye'de kullanılabiliyorlar mı? İşte Twitter'ın iki yeni rakibi olarak görülen bu platforma dair bilinmeyenler...

Truth Social

Truth Social nedir? Truth Social'ı kim kurdu?

Amerikalı iş insanı ve ABD eski başkanı Donald Trump'ın Twitter'daki hesabı 2021 yılında kalıcı olarak askıya alındıktan sonra Trump kendi platformu adına girişimlerde bulundu ve Trump Media & Technology Group tarafından 2021 yılında Truth Social kuruldu. Truth Social, hem bir mikroblog hem de bir sosyal paylaşım paltformu. Siyasetle yakından bağlantısı bulunan bu platform kişilerin ideolojilerine dair fikirlerini birbirlerine aktarmalarını da hedefliyor.

Truth Social Türkiye'de kullanılabiliyor mu?

Aslınd tıpkı birçok sosyal medya platformu gibi mesajlaşma, paylaşım, takipleşme gibi özellikleri sunan bu platform bazı ülkelerde ücretsiz kullanıma açılmış olmakla birlikte ülkemizde henüz kullanılamıyor. Kullanıma açık ülkelerde ise aktif olarak AppStore'de bulunmakta.

Threads

Threads nedir? Threads'i kim kurdu?

Bugün kullanıma sunulacağı duyurulan ve heyecanla beklenen Threads ise Instagram ve Facebook'un ait olduğu Meta şirketi tarafından kuruluyor. Threads'in özelliklerinden biri eğer Instagram kullanıyorsanız oradaki hesabınızla eşleştirebilmeniz. Bu sayede baştan bir kullanıcı profili oluşturmanıza gerek kalmıyor. AppStore'da yerini çoktan almış olan uygulamanın sağlayıcısı Instagram, Inc. olarak yer alıyor. Birçok konunun tartışabilmeyi ve toplulukları bir araya getirmeyi amaçlayan uygulama Twitter'da getirilen kısıtlamanın ardından merakla beklenir oldu.

Threads Türkiye'de kullanılabiliyor mu?

Avrupa Birliği'ne üye ülkelerden ve Türkiye'den şu an AppStore'da Amerika üzerinden var olduğu görülebilen uygulama görülemiyor. İlk zamanlar AB ülkelerinde kullanımı erteleneceği konuşulan uygulama için henüz ne zaman Türkiye'de aktifleşeceği bilinmiyor.