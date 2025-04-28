Tuzlu yoğurt kavurması 

Hatay mutfağından;
Kahvaltı sofraları için biber salçası, kuru soğan ve tuzlu yoğurt ile kısa sürede yapabileceğiniz yöresel nefis lezzet...
Servis: 4 kişilik
Hazırlama süresi: 10 dakika
Pişirme süresi: 12 - 15 dakika
Malzemeler:
- 3 - 4 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 büyük kuru soğan, yemeklik iri doğranmış
- 1 yemek kaşığı biber salçası
- 200 gr tuzlu yoğurt
Üzerine;
- 7 - 8 dal maydanoz, ince doğranmış
Yapılışı:
*Zeytinyağı ve doğranmış soğanı geniş bir tavaya alın, kısık ateşte soğanlar yumuşayana kadar iyice kavurun. Biber salçasını ekleyip 2 - 3 dakika karıştırarak kavurun. Tuzlu yoğurdu da ilave edip 3 - 4 dakika kavurduktan sonra ocağı kapatın (kavururken akışkan kıvamda olan tuzlu yoğurt soğudukça kıvam alıp koyulaşıyor).
*Tuzlu yoğurt kavurmasını servis tabağına geçirip üzerine maydanoz serpiştirin.
Kısa bir not:
*Tuzlu yoğurdu büyük marketlerden veya yörelerden online sipariş vererek alabilirsiniz.
Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...
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