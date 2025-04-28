Tuzlu yoğurt kavurması 

Hatay mutfağından;

Kahvaltı sofraları için biber salçası, kuru soğan ve tuzlu yoğurt ile kısa sürede yapabileceğiniz yöresel nefis lezzet...

Servis: 4 kişilik

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 12 - 15 dakika

Malzemeler:

3 - 4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 büyük kuru soğan, yemeklik iri doğranmış

1 yemek kaşığı biber salçası

200 gr tuzlu yoğurt

Üzerine;

7 - 8 dal maydanoz, ince doğranmış

Yapılışı:

*Zeytinyağı ve doğranmış soğanı geniş bir tavaya alın, kısık ateşte soğanlar yumuşayana kadar iyice kavurun. Biber salçasını ekleyip 2 - 3 dakika karıştırarak kavurun. Tuzlu yoğurdu da ilave edip 3 - 4 dakika kavurduktan sonra ocağı kapatın (kavururken akışkan kıvamda olan tuzlu yoğurt soğudukça kıvam alıp koyulaşıyor).

*Tuzlu yoğurt kavurmasını servis tabağına geçirip üzerine maydanoz serpiştirin.

Kısa bir not:

*Tuzlu yoğurdu büyük marketlerden veya yörelerden online sipariş vererek alabilirsiniz.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...