Süzme yoğurtlu kabak mezesi

Kavrulmuş kapya biber ve cevizin çok yakıştığı süzme yoğurtlu, kabaklı, havuçlu ve fesleğenli yaz lezzeti... Müjgan Yurtseven'in tarif defterinden...

Süzme yoğurtlu kabak mezesi
Yaşam
Giriş: 27 Temmuz 2024 23:52 Güncelleme: 27 Temmuz 2024 23:58
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Servis: 4 kişilik

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 20 dakika


Malzemeler:

  • 4 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 kapya biber, minik küpler halinde doğranmış

  • 5 tam ceviz içi

  • 3 orta boy sakız kabağı, rendelenmiş

  • 1 orta boy havuç, rendelenmiş

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 300 gr süzme yoğurt

  • 2 diş sarımsak, ezilmiş

  • Yarım demet taze fesleğen, incecik doğranmış




Yapılışı:

*Zeytinyağı, kapya biber ve iri parçalara bölünmüş ceviz içini geniş bir tavaya alın, açık ateşte 3 - 4 dakika kavurduktan sonra yağlarından süzdürerek bir kaseye aktarın, üzerine 1 çay kaşığı toz biber ekleyip karıştırın ve kenara alın (servis esnasında mezenin üzerine serpiştiriyoruz).


*Tavada kalan yağa rendelenmiş kabak ve havucu aktarıp açık ateşte sularını salıp çekene kadar ara sıra karıştırarak kavurun ve tuzu ekleyip ocağı kapatın.


*Tamamen soğuyan kavrulmuş kabak & havuç karışımına süzme yoğurt, sarımsak ve fesleğeni ilave ederek karıştırın ve yayvan bir servis tabağına geçirin. Üzerine kapya biberli karışımı serpiştirin.


Kısa bir not;

*Fesleğen yerine dereotu kullanabilirsiniz.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...




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