Süzme yoğurtlu kabak mezesi

Servis: 4 kişilik

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 20 dakika

Malzemeler:

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 kapya biber, minik küpler halinde doğranmış

5 tam ceviz içi

3 orta boy sakız kabağı, rendelenmiş

1 orta boy havuç, rendelenmiş

1 çay kaşığı tuz

300 gr süzme yoğurt

2 diş sarımsak, ezilmiş

Yarım demet taze fesleğen, incecik doğranmış

Yapılışı:

*Zeytinyağı, kapya biber ve iri parçalara bölünmüş ceviz içini geniş bir tavaya alın, açık ateşte 3 - 4 dakika kavurduktan sonra yağlarından süzdürerek bir kaseye aktarın, üzerine 1 çay kaşığı toz biber ekleyip karıştırın ve kenara alın (servis esnasında mezenin üzerine serpiştiriyoruz).

*Tavada kalan yağa rendelenmiş kabak ve havucu aktarıp açık ateşte sularını salıp çekene kadar ara sıra karıştırarak kavurun ve tuzu ekleyip ocağı kapatın.

*Tamamen soğuyan kavrulmuş kabak & havuç karışımına süzme yoğurt, sarımsak ve fesleğeni ilave ederek karıştırın ve yayvan bir servis tabağına geçirin. Üzerine kapya biberli karışımı serpiştirin.

Kısa bir not;

*Fesleğen yerine dereotu kullanabilirsiniz.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...