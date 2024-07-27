Süzme yoğurtlu kabak mezesi

Servis: 4 kişilik
Hazırlama süresi: 20 dakika
Pişirme süresi: 20 dakika
Malzemeler:
- 4 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 kapya biber, minik küpler halinde doğranmış
- 5 tam ceviz içi
- 3 orta boy sakız kabağı, rendelenmiş
- 1 orta boy havuç, rendelenmiş
- 1 çay kaşığı tuz
- 300 gr süzme yoğurt
- 2 diş sarımsak, ezilmiş
- Yarım demet taze fesleğen, incecik doğranmış
Yapılışı:
*Zeytinyağı, kapya biber ve iri parçalara bölünmüş ceviz içini geniş bir tavaya alın, açık ateşte 3 - 4 dakika kavurduktan sonra yağlarından süzdürerek bir kaseye aktarın, üzerine 1 çay kaşığı toz biber ekleyip karıştırın ve kenara alın (servis esnasında mezenin üzerine serpiştiriyoruz).
*Tavada kalan yağa rendelenmiş kabak ve havucu aktarıp açık ateşte sularını salıp çekene kadar ara sıra karıştırarak kavurun ve tuzu ekleyip ocağı kapatın.
*Tamamen soğuyan kavrulmuş kabak & havuç karışımına süzme yoğurt, sarımsak ve fesleğeni ilave ederek karıştırın ve yayvan bir servis tabağına geçirin. Üzerine kapya biberli karışımı serpiştirin.
Kısa bir not;
*Fesleğen yerine dereotu kullanabilirsiniz.
Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...
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