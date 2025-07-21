Kinoalı mercimekli soğuk çorba

Kinoa & yeşil mercimek gibi tahılları önceden haşlayıp porsiyonlara ayırarak dondurucuda sakladığımızda bu tür çorbaları kısa sürede hazırlayabiliriz, aşağıda elimde hazırda olan haşlanmış tahıllarla yaptığım çorbanın tarifini veriyorum...

Servis: 4 kişilik

Hazırlama süresi: 15 dakika

Malzemeler:

250 ml’lik bardak ölçüsüyle:

2 bardak yoğurt

1 diş sarımsak, ezilmiş

1 bardak kinoa, haşlanmış ölçü

1 bardak yeşil mercimek, haşlanmış ölçü

1 çay kaşığı tuz

Çeyrek demet dereotu, incecik doğranmış

Çeyrek demek taze fesleğen, incecik doğranmış

1 bardak dolusu buz

1 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

Yapılışı:

*Yoğurdu büyük bir kaseye alarak karıştırın, sarımsak, kinoa, mercimek, tuz, dereotu, fesleğen ve buzu ilave ederek karıştırın.

*Servis esnasında üzerine zeytinyağı gezdirin ve kırmızı toz biber serpiştirin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...