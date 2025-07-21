Kinoalı mercimekli soğuk çorba

Kinoa & yeşil mercimek gibi tahılları önceden haşlayıp porsiyonlara ayırarak dondurucuda sakladığımızda bu tür çorbaları kısa sürede hazırlayabiliriz, aşağıda elimde hazırda olan haşlanmış tahıllarla yaptığım çorbanın tarifini veriyorum...
Servis: 4 kişilik
Hazırlama süresi: 15 dakika
Malzemeler:
250 ml’lik bardak ölçüsüyle:
- 2 bardak yoğurt
- 1 diş sarımsak, ezilmiş
- 1 bardak kinoa, haşlanmış ölçü
- 1 bardak yeşil mercimek, haşlanmış ölçü
- 1 çay kaşığı tuz
- Çeyrek demet dereotu, incecik doğranmış
- Çeyrek demek taze fesleğen, incecik doğranmış
- 1 bardak dolusu buz
- 1 yemek kaşığı sızma zeytinyağı
- 1 çay kaşığı toz kırmızı biber
Yapılışı:
*Yoğurdu büyük bir kaseye alarak karıştırın, sarımsak, kinoa, mercimek, tuz, dereotu, fesleğen ve buzu ilave ederek karıştırın.
*Servis esnasında üzerine zeytinyağı gezdirin ve kırmızı toz biber serpiştirin.
Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...
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