Türkiye’den vizesiz gidilebilen ülkelerin sayısı 118 oldu

Henley Pasaport Endeksi'nde Türkiye'nin vizesiz seyahat edebileceği ülke sayısı 118'e yükseldi. Geçen yıl 111 olan bu sayı, Türk vatandaşlarına daha fazla seyahat özgürlüğü sunuyor.

Türkiye’den vizesiz gidilebilen ülkelerin sayısı 118 oldu
Yaşam
Giriş: 12 Ocak 2024 11:37
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Türkiye'den vizesiz gidilebilecek ülkelerin sayısı artarak 118'e ulaştı. Türk vatandaşları için en son vizesiz seyahat imkanı sunan ülkeler arasında Sırbistan, Pakistan, ve Andorra gibi ülkeler bulunuyor.


Sırbistan ile yapılan anlaşma sayesinde, Türk vatandaşları artık kimlik kartları ile bu ülkeye seyahat edebilir hale geldiler. Pakistan, yeni turizm politikası çerçevesinde, Türkiye dahil beş ülke vatandaşlarına e-vize ve kapıda vize uygulamaları sunmaya başladı. Andorra'ya seyahat etmek ise biraz karmaşık, ülkenin kendi havalimanı olmadığı için Türkiye’den Fransa veya İspanya üzerinden gidilmesi gerekiyor, bu durumda da Schengen vizesi bulunması gerekiyor.


Diğer bazı ülkelerde de vizesiz seyahat imkanları mevcut. Moldova ve Ukrayna, yeni tip çipli kimlik kartı ile 180 gün içinde 90 güne kadar vizesiz gezilebilmekte. Bosna Hersek ise pasaportla 90 günlük vizesiz bir deneyim sunuyor. Arjantin, Arnavutluk, Dominik Cumhuriyeti, Azerbaycan, Fiji, Fildişi Sahili ve Güney Kore gibi çeşitli ülkeler de Türk vatandaşlarına kısa süreli turistik seyahatler için vizesiz giriş imkanı sağlıyor.


Türk pasaportunun gücü artıyor

Her üç ayda bir güncellenen 2024 Henley Pasaport Endeksi, dünya genelindeki pasaportların gücünü sıralıyor. Raporda, 194 vizesiz destinasyona erişim sunan altı ülke zirvede yer alıyor.


Japonya ve Singapur, son beş yıldır dünyanın en güçlü pasaportları arasında. Bu yıl, Avrupa Birliği'nden (AB) Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya da bu gruba katıldı. Bu altı ülkenin vatandaşları, dünya genelindeki 227 destinasyonun 194'üne vizesiz seyahat edebiliyor. Güney Kore ise Finlandiya ve İsveç ile birlikte 193 vizesiz destinasyonla ikinci sırada bulunuyor. AB'den Avusturya, Danimarka, İrlanda ve Hollanda ise 192 destinasyona vizesiz erişimle üçüncü sırayı paylaşıyor.


İlk 10'a Avrupa ülkeleri hakim durumda. Birleşik Krallık ve ABD, 2014'te endekste ilk sırayı paylaşırken, ABD şimdi 188 destinasyona vizesiz erişimle yedinci sırada yer alıyor.


Henley & Partners Türkiye Yönetici Ortağı Burak Demirel, vizesiz seyahat imkanlarının ekonomik ilerleme için önemli bir kaldıraç olduğunu belirtiyor. Demirel, 2023'te yaşanan vize krizlerinin ekonomik faaliyetleri kısıtladığını ve vatandaşlık ile oturum programlarının önem kazandığını vurguluyor.



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