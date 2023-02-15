'Türkiye Tek Yürek' bu akşam!

Başta Kahramanmaraş ve Hatay olmak üzere Adıyaman, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis’i etkileyen depremlerin yıkıcı sonuçlarını yaşayan vatandaşlarımız için Türkiye’nin tek yürek olacağı canlı yayın tüm kanallarda aynı anda ekranlara gelecek.

Nihat Hatipoğlu, Pelin Çift, Çağla Şıkel, Tümer Doğru, Nazlı Çelik, Acun Ilıcalı, Deniz Bayramoğlu, Didem Arslan Yılmaz moderatörlüğünde yapılacak ortak yayında sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri ve halk depremzedelere destek olacak. Televizyon Yayıncıları Derneği tarafından planlanan yardım gecesi: ATV, Star TV, Show TV, Kanal D, FOX TV, TRT ve Kanal 7 televizyonlarını aynı çatı altında buluşturacak.

Bu akşam saat 20.00’de başlayacak 'Türkiye Tek Yürek' yardım kampanyasında sevilen dizi ve program yüzlerinin toplayacağı yardımlar AFAD ve Kızılay’a bağışlanacak.

Yayın Tarihi: Bu akşam

Yayın Saati: 20.00