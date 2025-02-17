TÜİK: Türkiye'nin %49,6'sı mutlu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Yaşam Memnuniyeti Araştırması'nı paylaştı. Araştırmaya göre, mutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı, 2023 yılına göre azalırken, her 100 kişiden 64'ü geleceğinden umutlu olduğunu dile getirdi.

TÜİK: Türkiye'nin %49,6'sı mutlu
Yaşam
Giriş: 17 Şubat 2025 13:00
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Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarına göre, mutlu olduğunu beyan eden 18 ve üzeri yaştaki bireylerin oranı, 2023 yılında %52,7 iken 2024 yılında 3,1 puan azalarak %49,6 oldu. Mutsuz olduğunu beyan eden bireylerin oranı ise 2023 yılında %13,7 iken 2024 yılında 0,8 puan artarak %14,5 olarak gerçekleşti.


Kadınlar daha mutlu

Mutlu olduğunu beyan eden erkeklerin oranı, 2023 yılında %50,3 iken 2024 yılında %46,9 oldu. Kadınlarda ise bu oran, 2023 yılında %55,1 iken 2024 yılında %52,3 oldu.


Evliler evli olmayanlardan daha mutlu

Evli bireylerin, evli olmayanlara göre daha mutlu olduğu görüldü. Mutlu olduğunu belirten evli bireylerin oranı, 2024 yılında %52,5 iken evli olmayanlarda bu oran, %44,0 olarak gerçekleşti. Evli olanların mutluluk düzeyi cinsiyete göre incelendiğinde; evli erkeklerin %49,5'inin, evli kadınların ise %55,4'ünün mutlu olduğu gözlendi.


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Mutluluk oranı sadece 25-34 yaş grubunda arttı

Yaş gruplarına göre mutluluk düzeyi incelendiğinde 25-34 yaş grubunda 2023 yılında %50,7 iken 2024 yılında 0,3 puan artış ile %51,0 oldu.


Mutluluk oranı 25-34 yaş grubu haricinde diğer tüm gruplarda azaldı. Mutluluk oranının en fazla azaldığı yaş grubu 7,1 puan azalış ile 45-54 yaş grubunda oldu. Bu yaş grubunda 2023 yılında %53,6 olan mutluluk oranı 2024 yılında %46,5 oldu. Mutluluk oranı 55-64 yaş grubunda bir önceki yıla göre 2,2 puan azalarak %47,5 olarak tahmin edildi. 65 ve daha yukarı yaştaki bireylerde ise 2023 yılında %56,0 iken 2024 yılında 1,9 puan azalarak %54,1 oldu.


Bireylerin mutluluk kaynağı çoğunlukla aileleri

Bireylerin mutluluk kaynağı olan kişiler incelendiğinde; en çok ailelerinin mutlu ettiğini belirtenlerin oranı, 2024 yılında %72,9 olurken bunu sırasıyla; %13,2 ile çocukları, %4,2 ile kendisi, %3,4 ile eşi, %3,0 ile annesi/babası ve %1,9 ile torunları takip etti.





Bireyleri en çok sağlıklı olmak mutlu etti

Bireylerin mutluluk kaynağı olan değerler incelendiğinde; kendilerini en çok sağlıklı olmanın mutlu ettiğini ifade edenlerin oranı, 2024 yılında %68,3 olurken bunu sırasıyla; %14,4 ile sevgi, %8,9 ile başarı, %6,4 ile para ve %1,8 ile iş takip etti.


Her 100 kişiden 64'ü geleceğinden umutlu

Kendi geleceklerinden umutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı, 2024 yılında %64,3 oldu. Erkeklerin geleceklerinden umutlu olma oranı %63,6 iken kadınlarda bu oran %64,9 oldu.



Bireylerin ortalama yaşam memnuniyet düzeyi 5,7 oldu

Bireylerin hayatlarını bir bütün olarak düşündüklerinde hissettikleri yaşam memnuniyet düzeyini hesaplamak amacı ile; hiç memnun olmayanlar için "0", çok memnun olanlar için "10" arasında bir değer alınarak ortalama hesaplandı. Bireylerin ortalama yaşam memnuniyet düzeyi 2023 ve 2024 yıllarında 5,7 olarak hesaplandı. Erkeklerde 2023 yılında 5,6 olan ortalama yaşam memnuniyet düzeyi 0,1 puan artış ile 5,7 olurken kadınlarda 2023 yılında 5,8 olan ortalama yaşam memnuniyet düzeyi 0,1 azalış ile 2024 yılında 5,7 oldu.


En yüksek memnuniyet oranı %72,1 ile asayiş hizmetlerinde

Kamu hizmetlerinden memnuniyet düzeyleri incelendiğinde; 2024 yılında asayiş hizmetlerinden memnun olduğunu beyan edenlerin oranı %72,1 olurken bunu sırasıyla %67,4 ile ulaştırma, %63,2 ile sağlık, %58,8 ile Sosyal Güvenlik Kurumu, %55,9 ile adli ve %53,5 ile eğitim hizmetlerinden memnuniyet takip etti.


Ülkenin en önemli sorunu hayat pahalılığı oldu

Ülkenin en önemli sorunu incelendiğinde; 2024 yılında hayat pahalılığı %29,2 ile ilk sırada yer alırken %15,7 ile eğitim ikinci sırada ve yoksulluk %14,0 ile üçüncü sırada yer aldı.



Kaynak: TÜİK. "Yaşam Memnuniyeti Araştırması, 2024". Şuradan alındı: https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Yasam-Memnuniyeti-Arastirmasi-2024-53785&dil=1.


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