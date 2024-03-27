Türkiye’de yaşlı nüfus istatistikleri

Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK, yaşlı nüfus istatistiklerini açıkladı. Veriler, "Türkiye nüfusu yaşlanıyor mu?" sorusuna ışık tuttu.

Türkiye’de yaşlı nüfus istatistikleri
Yaşam
Giriş: 27 Mart 2024 12:02
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Yaşlı nüfusun oranı, tüm nüfus içinde yüzde 10,2. Bu oran, 2018’de yüzde 8,8’di. Genel nüfus içinde 65 yaş üzeri nüfus 8 milyon 722 bin 806 kişiydi. Yaşlı nüfusun tüm nüfus içindeki oranının yüzde 10’un üzerine yükselmesi “nüfus yaşlanıyor mu?” sorusuna cevap niteliği taşıyor.


Türkiye’de 100 yaş üzeri kişi sayısı

Yaş gruplarına göre yaşlı nüfus oranları incelendiğinde, yaşlı nüfusun yüzde 64'ü 65-74 yaş grubunda, yüzde 28,1'i 75-84 yaş grubunda yer alıyor. 85 ve daha yukarı yaş grubunda ise yaşlı nüfusun yüzde 7,9’u yer alıyor. Yaşlı nüfusun içinde 100 yaşındaki kişi oranı ise tüm yaşlı nüfusun yüzde 0,1’ini oluşturuyor. 100 yaş ve üzerindeki yaşlı kişi sayısı 2023'te 6 bin 609.


Yaşlı nüfusun kaçı kadın, kaçı erkek?

Son istatistiklere yani 2023 verilerine göre Türkiye’de yaşlı nüfusun yüzde 44,5'ini erkekler, yüzde 55,5'ini kadınlar oluşturuyor.


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Ortanca yaş kaç?

Türkiye’nin demografik yapısıyla ilgili incelemeler, Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK’in Yaşlı nüfus istatistikleriyle birlikte Türkiye’deki nüfusun ortanca yaşını da güncelledi. Türkiye nüfusu için “genç nüfus” yorumu genel olarak yapılsa da kadın ve erkeklerin ortalama yaşlarının gitgide arttığı da ortaya çıktı.


2023 “İstatistiklerle Yaşlılar” rakamlarına göre ortanca yaş erkeklerde 33,2, kadınlarda 34,7 olarak hesaplandı. Ortanca yaş 2018'de 32 olarak açıklanmıştı. 2023'te ise ortanca yaş 34 oldu. Ortanca yaş TÜİK istatistiklerine göre 2023'te erkeklerde 33,2, kadınlarda 34,7 olarak hesaplandı. “Nüfus yaşlanıyor mu?” sorusuna bu veriler açısından bakıldığında da ufak bir yükselme ortaya kondu. Nüfus projeksiyonlarına göre de ortanca yaşın 2030 yılında 35,6, 2040 yılında 38,5 olacağı hesaplandı.


Türkiye, yaşlı nüfus oranında ülkeler arası istatistiklerde 184 ülke arasında 67'nci sırada yer aldı.


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