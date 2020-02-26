Türkiye festivalleri 2020

Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleşen bu festivallere katılarak hem eğlenceli bir seyahat planı yapabilir hem de Türkiye'yi festivalleriyle tanıma fırsatı bulabilirsiniz.

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Türkiye'nin en popüler festivalleri

Her yeni yıl, yeni heyecanlar yani keşifler ve aktiviteler demektir. Festivaller de insanın içini kıpır kıpır yapan, yeni yılın getirdiği en eğlenceli aktivitelerin başında gelir. Rengarenk süslerle donatılmış caddeler, insanın ruhunu okşayan müzik tınıları ve bulaşıcı bir mutluluğa sahip olan insanların akın ettiği festival kortejleri… İşte 2020’de Türkiye’de en az birine katılmanız gereken festivaller...

 

1 - Sarıkamış Kış Oyunları Festivali - Kars / 01 Mart 2020

Sarıkamış Belediyesi’nin organize ettiği Sarıkamış Kış Oyunları Festivali bu yıl 6. kez düzenlenecek. Festival genelinde yapılan yarışmalara hem profesyonel sporcular hem de amatörler katılım sağlayabilmekte.

 

2 – Mart Dokuzu Urla Ot Festivali İzmir – Urla / 21 – 22 Mart 2020

Ege’nin gözbebeği güzel İzmir’in Urla ilçesinde düzenlenen ve artık geleneksel hale gelen Mart Dokuzu Urla Ot Festivali, 21 Mart’ta başlıyor. Bu sene 21-22 Mart tarihlerinde düzenlenecek olan festival 9. kez yapılacak. Festivalde düzenlenen etkinliklerin birçoğu ücretsiz. Festival süresince katılımcılar Özbek Köyü’ne kadar ot toplama etkinliklerine katılabilir ya da yerli halkın açtığı organik ürün tezgahlarından alışveriş yapabilirler.

 

3 - Bodrum Acı Ot Festivali / 14 - 15 Mart 2020

Ülkemizin güzide tatil merkezlerinden biri olan Bodrum’da her yıl Mart ayında leziz bir festival düzenleniyor. Adı Bodrum Acı Ot Festivali olan bu organizasyonda, Bodrum'a özgü Ege otları ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Festival bu yıl 14 - 15 Mart tarihleri arasında Ortakent'te düzenlenecek. İlçeye özgü acı ot, baldıran, deli kenker, turp otu, tilkişen ve ada marulu gibi otlar ve bu otlarla hazırlanan yöresel yemekler her köşe başında ziyaretçilere sunulacak. Ayrıca festival boyunca düzenlenecek olan çeşitli konserlere, atölyelere, gösterilere ve sokak performanslarına katılarak doyasıya eğlenebilirsiniz.

 

4 - İstanbul Uluslararası Dans Festivali – İstanbul / 26 – 30 Mart 2020

2020’de 9. kez düzenlenecek olan İstanbul Uluslararası Dans Festivali yerli ve yabancı sanatçıların hem gösterilerine hem de atölye çalışmalarına ve daha birçok etkinliğe sahne olacak. 2019’da ‘Barış ve İyilik İçin Dans Et’ sloganıyla düzenlenen festivalde bu yıl; her seviye için özel dans dersleri, grup çalışmaları, neredeyse her saat başı gerçekleşen çeşitli dans gösterileri ve dünyanın farklı yerlerinden gelen sanatçıların konserleri, katılımcıları eğlendirmeye devam edecek.

 

5 - Alaçatı Ot Festivali / 02 - 05 Nisan 2020

2020 yılında onuncusu yapılacak olan Alaçatı Ot Festivali, her geçen yıl daha da büyüyerek daha fazla katılımcı ve ziyaretçi ile gerçekleşiyor. Geçtiğimiz tüm yıllarda olduğu gibi bu yıl da binlerce ziyaretçiyi ağırlamaya hazırlanan Alaçatı, Arnavut kaldırımlı sokaklarıyla, taş evleriyle ve sıcakkanlı Ege insanıyla bu enfes festivale hazırlanıyor. Festival süresince yöreye ait lezzetli Ege otlarını tanıyabilir ve bu otlarla yapılan yöresel mezeler sayesinde, leziz Ege otlarını tatma fırsatını bulabilirsiniz.

 

6 - Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı – Adana / 04 – 12 Nisan 2020

Ülkemizin ilk ve tek sokak karnavalı olarak bilinen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı Adana’da her yıl Nisan ayında büyük bir coşkuyla düzenleniyor. Birbirinden renkli ve eğlenceli kıyafetler içinde yürüyüş kortejinin geçişi, kortej geçişi sırasındaki dansları, festival boyunca Adana lezzetleriyle dolan sokaklarda tadılacak bir sürü şey katılımcıları bekliyor. Ayrıca festival süresince kostüm yarışmalarına katılabilir, dans gösterilerini ve sahne şovlarını izleyebilirsiniz.

 

7- İstanbul Film Festivali - İstanbul / 10 – 21 Nisan 2020

Her yıl düzenlenen ve sanata verdiği destekle adından sıkça söz ettiren İKSV bu yıl da sinemaseverlerin en sevdiği festivallerden biri olan İstanbul Film Festivali için kolları sıvamış durumda. Festival süresince ulusal ve uluslararası film yarışmalarına da sahne olacak olan organizasyonda yerli ve yabancı pek çok filmi, belirlenen yerlerdeki sinema salonlarında izleyebilirsiniz.

 

8 - Bayındır Uluslararası Çiçek Festivali - İzmir – Bayındır / 01 Mayıs 2020

Bu yıl 23. kez düzenlenecek olan İzmir-Bayındır Uluslararası Çiçek Festivali’nin sloganı da kendisi kadar etkileyici. 'Çiçeğin hikayesi burada başladı' sloganıyla bu yıl festivalin duyurusunu yapan Bayındır Uluslararası Çiçek Festivali , çiçeklerle bezeli görsel şölenin yanı sıra festival boyunca çeşitli konserler, gösteriler ve yarışmalarla katılımcılara unutulmaz anlar yaşatacak.

 

9 - Cappadox – Kapadokya / 06 – 11 Haziran 2020

Kapadokya’nın büyülü atmosferinde 2015 yılından bu yana gerçekleştirilen bu organizasyonla misafirlere; müzik, çağdaş sanat, gastronomi ve açık hava etkinlikleriyle keşfedilecek yeni deneyimler sunuluyor.

 

10- Bozcaada Caz Festivali – Bozcaada / 17 - 19 Temmuz 2020

Adanın harika atmosferi, caz severlerin muhteşem coşkusuyla birleşince sanat ve müzik dolu bir festival meraklılarını bekliyor. Masmavi bir denizin ve dalgaların sabahın ilk saatlerinden, gecenin son saatlerine kadar kulağınıza çalınması, bedeniniz kadar ruhunuzu da dinlendiren bir festival olmasıyla sadece meraklılarına hitap etmiyor!

 

11 - Zeytinli Rock Festivali – Balıkesir - Edremit / 26 – 30 Ağustos 2020

Yıllardır Türk rock müziğinin önde gelen isimlerinin sevenleriyle buluştuğu bir organizasyon olan Zeytinli Rock Festivali, çadırını kapıp gelenlere de kapılarını açıyor. Festivalde konserler, güneşin batmaya başladığı saatlerde başlayıp gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam ediyor. Müzikseverler sadece konserlerle değil, plaj voleybolu ve sponsorların gün içinde yaptığı çeşitli aktivitelerle eğlenceye ara vermeden devam edebiliyorlar.

 

12 - Bozcaada Kültür Sanat ve Bağbozumu Festivali – Bozcaada / 06 – 08 Eylül 2020

Çanakkale’ye bağlı Bozcaada’nın en eski ve en köklü festivallerinden biri olan Kültür Sanat ve Bağbozumu Festivali her yıl Eylül ayında düzenlenmektedir. Geçmişin izinde gelenekselleşen bağbozumu kültürünü ziyaretçilerine yaşatmayı ilke edinen komitenin de etkisiyle festival, tüm katılımcıların fabrikaların yanlarındaki üzüm bağlarında toplanmasıyla başlıyor. Birbirinden eğlenceli birçok konser, oyun turnuvaları ve söyleşilerle geçen birçok etkinlik ziyaretçilerini bekliyor.

 

 

13 - Altın Portakal Film Festivali – Antalya / 26 Ekim – 01 Kasım 2020

İlki 1964 yılında yapılan Altın Portakal Film Festivali, ülkemizin en önemli film festivallerinden biri olarak biliniyor. Her yıl Ekim sonu başlayıp Kasım ayının ilk günlerine kadar devam eden festivale, sinemaseverlerin yoğun ilgisi bulunuyor. Festival süresince ücretsiz olarak uzun metraj ya da kısa metraj film gösterileri, fuaye etkinlikleri, ünlü isimlerle söyleşiler, paneller ve günlerce konuşulan ödül töreni festival boyunca ziyaretçilerin katılabileceği aktivitelerden sadece bazıları.

 

Kaynak: neredekal.com

 

Dünyadaki en özgün 25 festival
+52
Ágitagueda Sanat Festivali, Portekiz

 

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