Türk mutfağından 10 vegan tarif

Kebaplarıyla meşhur Türk mutfağında bir vegan ne yer hiç düşündünüz mü? Geleneksel mutfağımızda ne kadar çok vegan tarif olduğunu görünce şaşırabilirsiniz…

Türk mutfağından 10 vegan tarif
Sağlık
23 Haziran 2021 Çarşamba

Dünya genelinde et tüketimini terk etme hızı gittikçe artıyor. Ete ek olarak hayvansal tüm ürünleri yine etik sebeplerden tüketmeyen veganlar, kimi zaman zorluklarla karşılaşsalar da aslında klasik Türk mutfağında ufak dokunuşlar yaparak beslenme tarzlarını devam ettirebiliyorlar. Çoğu zaman tariflerde sıkça kullanılan tereyağını bitkisel kaynaklı bir yağ ile değiştirmek yeterli oluyor. Geleneksel tarifleriyle hali hazırda vegan olan yemeklerden bazılarını listeledik.


1- Çiğköfte

Çiğköfte bazı tariflerde et içerebilse de zehirlenme vakalarının önüne geçmek için dışarıda satılanlarının et içermesi uzun bir süredir yasak. Bu yönüyle veganların sokak lezzetlerinden en sık tercih ettiği yemeklerden biri oluyor.


2- Mücver

Genelde kabakla yapılanı meşhur olsa da mücver aslında bir yemek değil, yöntem adı. Kabak, patates, havuç, karnabahar gibi birçok sebzeyi benzer işlemlerden geçirerek bu sebze köfteleri diyebileceğimiz mücveri yapmak mümkün. Orijinal tarifi yumurta içerse de olmazsa olmaz bir malzeme olmadığından vegan olarak tüketilebilecek yemekler arasında.


3- Zeytinyağlı sarma ve dolmalar

Biber, kabak, patlıcan dolmasından üzüm, lahana, kiraz yaprağına kadar birçok şeyden bu yöntemle harika sofralar kurmak mümkün.


Vegan tereyağı
Vegan tereyağı İnek sütü olmadan da tereyağı ya...
Menemen tarifi Menemeni bir de bu tarifle deneyin!

4- Türlü

Birçok sebzenin lezzetlerini birleştirmesiyle ister çömlekte ister tencerede yapılabilen türlü de lezzetli bir sebze yemeği olarak veganlar tarafınan tercih ediliyor.


5- Menemen

Yumurta eklemediğiniz takdirde menemen, günün her öğününde vegan bir yemek olarak bulunabilir.



6- Bakliyat yemekleri

Nohut, fasulye, bezelye, barbunya, mercimek… Birçok tencere yemeği içine et veya et suyu ilavesi yapılmadığı takdirde son derece sağlıklı bir vegan öğünü olabilir.


İskenderin veganı olur mu?
İskenderin veganı olur mu?


7- Mercimek köftesi

Bitkisel protein kaynağı olarak mercimeği de içermesiyle gönüllerde taht kuran bu köfte de yine ismine aldırış etmeden vegan olan yemekler arasında.


8- İmam bayıldı

Sebzeli karnıyarık da diyebileceğimiz bu tarif özellikle patlıcan sevenler için harika bir menü oluşturabilir.


9- Pilaki

Pilaki, genelde barbunya ile özdeşleşen fakat birçok sebzeden yapabileceğiniz bu tarif de vegan sofralarda lezzetli bir zeytinyağlı olarak yerini alabilir.


10- Zerde

Bir saray tatlısı olan zerde canlı rengiyle göze, içeriğiyle veganlara hitap ediyor.


Vegan olmak sağlığa zararlı mı?
Vegan olmak sağlığa zararlı mı?

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