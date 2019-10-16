Turist misiniz? Gezgin mi?

Seyahat edenler iki gruba ayrılır ve tek ortak noktaları seyahat etmeyi sevmeleridir. İlk etapta ikisi arasındaki fark çok net fark edilemese de aslında ikisi arasında büyük farklar vardır. Hangi gruba dâhilsiniz ya da daha yakınsınız merak ediyorsanız yazımızın devamında bu soruya bir cevap bulabilirsiniz.

Fotoğraflar

Bu iki grubun arasındaki en belirgin fark çektikleri fotoğraflardır. Turistler için gezdikleri ve gördükleri yerlerden çok orada olduklarını göstermek daha önemlidir bu nedenle daha çok selfie çekerler ve yanlarında mutlaka bir selfie çubuğu bulundururlar. Öte yandan gezginler gezdikleri yerde farklı açılarla güzel fotoğraflar yakalamaya çalışırlar. Önemli olan gördükleri yerdir.

Şehir içi ulaşım

Turistler için genellikle konfor önemlidir. Bu nedenle şehir içinde taksi ya da toplu taşıma gibi sık tercih edilen ulaşım araçlarını kullanırlar. Gezginlerin ise seyahat etmekteki temel amaçları konfor alanlarının dışına çıkmaktır. Bu nedenle genellikle otostop çekmeyi tercih ederler. Hem yeni insanlar tanımak hem de daha az para harcamak önemlidir.

Konaklama

Turistler genellikle otelleri tercih ederler. Rahat bir yatak ve günlük rutinler önemlidir. Genellikle kısa süreli geziler yaptıkları için daha az yorulmak ve kısa zamanı iyi değerlendirmek isterler. Gezginlerde ise durum biraz daha farklıdır. Çadır ve uyku tulumu çantalarının olmazsa olmazıdır. Konfordan ziyade yaşadıkları maceraya önem verirler.

Gezilecek yerler

Turistler genellikle herkesin gittiği görülmesi gereken yerleri tercih ederler. Müzeye girmek için kuyruk bekleyebilir, en ünlü restoran içinde yer kapmaya çalışabilirler. Gezginler için ise görülmemiş, bilinmeyen yerleri keşfetmek, tadılmamış yemekler tatmak daha önemlidir.

Satın alma

Turistler genellikle kendi ülkelerinde bulunmayan markalardan ya da kendi ülkelerine göre daha ucuz olan mağazalardan alışveriş yapmak eğilimi gösterirler. Gezginler ise genellikle koleksiyon yaparlar ve gittikleri yerden ucuz ya da para gerektirmeyen minik hediyelikler toplarlar.

Toplanma

Turistler genellikle küçük bir valize sığamaz ve çoğu zaman giymelerine ya da kullanmalarına hiç gerek olmayan şeyleri çantalarına koyabilirler. Valizleri otelde onları bekleyeceği için çok eşya almaları onlar için büyük sorun oluşturmaz. Gezginler ise evlerini çantalarında taşımalarına rağmen en temel ihtiyaçlarını yanlarına alacaklardır.

Seyahat planı

Turistler kısa zamanda çok fazla şey yapmak istediğinde mutlaka planlı hareket eder. Gideceği yerler, göreceği şeyler önceden bellidir. Hatta sıra beklememek için biletlerini bile internetten alabilir. Gezginlerin ise seyahat ettikleri yeri gezmek için geniş zamanları vardır. Bu nedenle kafalarına göre seyahat eder belli bir plana sadık kalmazlar.

Dünyanın saklı cennetleri...