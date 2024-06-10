Yeşil erikli kısır 

Tarif defterimden;
Bu arada elinizde yöresel salça varsa kısırın lezzeti kat kat artıyor...
Servis: 4 kişilik
Hazırlama süresi: 30 dakika
Malzemeler:
- 250 ml'lik bardak ölçüsüyle;
- 1 bardak ince bulgur
- 1 bardak sıcak su
- 2 diş sarımsak, ezilmiş
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- Yarım demet maydanoz
- Yarım demet taze nane
- 8 - 9 dal taze soğan
- 15 adet yeşil erik
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- 1 tatlı kaşığı yöresel biber salçası
- 1 tatlı kaşığı yöresel domates salçası
- 1 çay kaşığı kimyon
- 1 çay kaşığı pul biber
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı tuz
- 4 - 5 yemek kaşığı sızma zeytinyağı
- 1 yemek kaşığı nar ekşisi
- 1 büyük limonun suyu
Yapılışı:
*Bulguru geniş bir karıştırma kabına alın, ezilmiş sarımsak ve sıcak suyu ilave edip bulgurun kabarması için üzerini temiz bir mutfak havlusu ile örterek kenara alın.
*Bu arada yeşillikleri incecik doğrayın, eriklerin de her birini 5 - 6 parça olacak gibi doğrayın.
*Kabaran bulgura baharatlar, tuz, zeytinyağı, nar ekşisi ve limon suyunu ilave edip karıştırın. En son doğranmış yeşillikler ve erikleri ilave edip karıştırın. Tüketene kadar buzdolabında saklayın.
Kısa bir not;
*Bu tarifte kullandığım yöresel salçalar tuzlu olduğundan tuzu az miktarda ekledim. Baharat ve tuzu damak tadınıza göre ayarlayın.
Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...
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