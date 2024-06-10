Yeşil erikli kısır 

Yeşil eriğin ekşimsi tadının çok yakıştığı kısırı erik mevsimindeyken deneyin derim...

Yeşil erikli kısır 
Yaşam
Giriş: 10 Haziran 2024 09:24
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Tarif defterimden;

Bu arada elinizde yöresel salça varsa kısırın lezzeti kat kat artıyor...


Servis: 4 kişilik

Hazırlama süresi: 30 dakika


Malzemeler:

  • 250 ml'lik bardak ölçüsüyle;
  • 1 bardak ince bulgur
  • 1 bardak sıcak su
  • 2 diş sarımsak, ezilmiş

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  • Yarım demet maydanoz
  • Yarım demet taze nane
  • 8 - 9 dal taze soğan
  • 15 adet yeşil erik

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  • 1 tatlı kaşığı yöresel biber salçası
  • 1 tatlı kaşığı yöresel domates salçası
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 4 - 5 yemek kaşığı sızma zeytinyağı
  • 1 yemek kaşığı nar ekşisi
  • 1 büyük limonun suyu




Yapılışı:

*Bulguru geniş bir karıştırma kabına alın, ezilmiş sarımsak ve sıcak suyu ilave edip bulgurun kabarması için üzerini temiz bir mutfak havlusu ile örterek kenara alın.


*Bu arada yeşillikleri incecik doğrayın, eriklerin de her birini 5 - 6 parça olacak gibi doğrayın.


*Kabaran bulgura baharatlar, tuz, zeytinyağı, nar ekşisi ve limon suyunu ilave edip karıştırın. En son doğranmış yeşillikler ve erikleri ilave edip karıştırın. Tüketene kadar buzdolabında saklayın.


Kısa bir not;

*Bu tarifte kullandığım yöresel salçalar tuzlu olduğundan tuzu az miktarda ekledim. Baharat ve tuzu damak tadınıza göre ayarlayın.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...




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