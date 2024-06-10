Yeşil erikli kısır 

Tarif defterimden;

Bu arada elinizde yöresel salça varsa kısırın lezzeti kat kat artıyor...

Servis: 4 kişilik

Hazırlama süresi: 30 dakika

Malzemeler:

250 ml'lik bardak ölçüsüyle;

1 bardak ince bulgur

1 bardak sıcak su

2 diş sarımsak, ezilmiş

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Yarım demet maydanoz

Yarım demet taze nane

8 - 9 dal taze soğan

15 adet yeşil erik

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1 tatlı kaşığı yöresel biber salçası

1 tatlı kaşığı yöresel domates salçası

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

4 - 5 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

1 yemek kaşığı nar ekşisi

1 büyük limonun suyu

Yapılışı:

*Bulguru geniş bir karıştırma kabına alın, ezilmiş sarımsak ve sıcak suyu ilave edip bulgurun kabarması için üzerini temiz bir mutfak havlusu ile örterek kenara alın.

*Bu arada yeşillikleri incecik doğrayın, eriklerin de her birini 5 - 6 parça olacak gibi doğrayın.

*Kabaran bulgura baharatlar, tuz, zeytinyağı, nar ekşisi ve limon suyunu ilave edip karıştırın. En son doğranmış yeşillikler ve erikleri ilave edip karıştırın. Tüketene kadar buzdolabında saklayın.

Kısa bir not;

*Bu tarifte kullandığım yöresel salçalar tuzlu olduğundan tuzu az miktarda ekledim. Baharat ve tuzu damak tadınıza göre ayarlayın.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...