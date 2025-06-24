Trend: Renkli banyolar

Genellikle gri, beyaz, mermer tonlarında görmeye alışık olduğumuz banyolar artık eskide kalıyor! Banyolarda renkli fayanslar, renkli klozetler ve desenli detaylar oldukça trend! Peki, bu trende nasıl uyulur? İşte banyonuza renk katmanın incelikleri...

Trend: Renkli banyolar
Yaşam
Giriş: 24 Haziran 2025 12:04 Güncelleme: 24 Haziran 2025 12:05
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Minimalizm ve sade şıklıktan oluşan ev trendi yerine yeni bir trend yükseliyor: Rengarenk evler… Maksimalist bu trend renk, doku ve cesareti bir araya getiriyor. Öncelikle belirtmek gerekir ki renkli banyolar yeni bir buluş değil Kökenleri 60'lara ve 70'lere, hatta 90'lara dayanıyor. Renkli banyo armatürleri, özellikle 60'lar ve 70'lerde iç mekanlarının simgesiydi. Avokado yeşillerinden pastel pembelere, tuvaletler bir zamanlar kendi başlarına tasarım öğeleri olarak görülüyordu. Mevcut canlanma, bu ruhu onurlandırıyor, ancak daha iyi malzemeler, daha rafine yüzeyler ve tasarımlarla çağdaş bir dokunuş yapıyor. Peki, banyolarda bu trendi nasıl uygulayabiliriz?


Renkli fayanslarla cesur dokunuşlar

Banyonuzun havasını tamamen değiştirecek en güçlü hamlelerden biri renkli fayans kullanmaktır. Tek duvarda desenli fayanslar ya da yerlerde canlı tonlar ile farklılık yaratabilirsiniz. Turuncu, yeşil, mavi veya pembe tonları banyoya canlılık katar. Dilerseniz retro desenli fayanslarla nostaljik bir hava da yakalayabilirsiniz.


Boyanabilir duvarlar ve tavanlar

Fayans yerine boyanabilir yüzeyleriniz varsa, suya dayanıklı boyalarla dilediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. Tavanı farklı bir renge boyamak da alana derinlik katar. Açık tonlarla ferah bir his, koyu renklerle dramatik bir etki yaratabilirsiniz.


Renkli klozetler el yıkama lavaboları

Renkli klozetler de bu yılın trend eşyaları arasında yer alıyor. Turuncu, mavi, yeşil, pembe tonlarda bulabileceğiniz bu klozetler ile büyük değişim yaratabilirsiniz.


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Renkli banyo dolapları ve mobilyalar

Banyo dolapları genellikle beyaz veya ahşap tonlarındadır. Bunları canlı renklere boyayarak mekâna karakter katabilirsiniz. Nane yeşili, hardal sarısı, mat lacivert veya pastel pembe dolaplar son dönemde oldukça popüler.


Aksesuarlarla renk katmak

Hemen büyük değişikliklere gitmek istemeyenler için aksesuarlar en pratik çözümdür. Renkli havlular, paspaslar, sabunluklar, hatta duş perdesi bile büyük fark yaratır. Metalik sabunluklar, cam şişeler veya örgü detaylı sepetler hem renk hem dokusal çeşitlilik sunar.


Bitkilerle doğal renk dokunuşu

Nemli ortamı seven bitkiler banyonuza hem renk hem de doğallık getirir. Özellikle yeşilin farklı tonları, sade banyolarda harika bir denge oluşturur.


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Renkli banyolar yaratmak için büyük bütçelere gerek yok. Küçük dokunuşlarla bile büyük değişiklikler yapabilirsiniz. Kendi tarzınızı yansıtan renkleri seçin ve banyonuza kişilik kazandırın!


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