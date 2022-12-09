Özel davetleriniz için sunum şıklığıyla da göz dolduracak biberli & kekikli tortilla çanağında tavuk sote… Tortilla çanaklarını dilerseniz bir gün önceden hazırlayarak ertesi güne tavuk soteyi kısa sürede pişirip birleştirebilirsiniz…

Servis: 6 kişilik

Hazırlama & pişirme süresi: 40 dakika

Malzemeler:

6 adet minik tortilla, 15 cm'lik

800 gr kemiksiz tavuk kalça but

3 yemek kaşığı zeytinyağı

5 - 6 sivri biber

2 kapya biber

1 mor soğan

3 diş sarımsak

1 çay kaşığı iri tane çekilmiş karabiber

1 tatlı kaşığı kuru kekik

1 çay kaşığı tuz

3 - 4 sap biberiye

Yapılışı:

*Tortillaları büyük boy muffin kalıplarına veya ısıya dayanıklı kaselere yerleştirip 150 derecede ısıtılmış fırında 15 dakika pişirip soğuması için kenara alın (sıcakken yumuşak olan tortillalar soğuyunca sertleşiyor, bu arada tortillaların yanmamaları için pişirme süresini aşmamalı!).

*Biberler, mor soğan ve sarımsakları ayıklayıp iri yemeklik doğrayın.

*Tavuk etini sotelik doğrayıp geniş bir tavaya alın, bir yemek kaşığı zeytinyağını ekleyip tavanın kapağı kapalı olarak kısık ateşte suyunu salıp çekene kadar kavurun. Kavrulan tavuk etlerini bir tabağa geçirerek tavaya kalan iki kaşık zeytinyağını akıtıp ocağı açık ateşe ayarlayın, doğranmış biber ve soğanı ilave edip soteleyin, en son sarımsak, baharatlar, bir dal biberiye ve tuzu ekleyip karıştırın ve ocağı kapatın.

*Pişen tavuk soteyi tortilla çanaklarına doldurup taze biberiye ile servis edin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın…