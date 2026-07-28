Sürpriz renk trendi: Kraliyet moru

Mor nasıl kombinlenir?

Moda dünyasının önde gelen isimleri mor rengi stillerine dahil ederken birkaç ana yöntem öne çıkarıyor:

Monokrom etki (Renk bombardımanı): Baştan ayağa tek bir renge bürünmek teoride zor görünse de mor bu trende zahmetsizce uyum sağlıyor. Lavanta keten takımlar aynı renk ailesinden aksesuar ve dokularla eşleştirildiğinde, Bej denizinde öne çıkan iddialı bir yaz şıklığı yaratıyor.

Küçük dokunuşlarla fark yaratanlar: Tepeden tırnağa mora hazır olmayanlar ise rengi tek bir parçada öne çıkarıyor. Bembeyaz bir kombin üzerine takılan lavanta çanta veya klasik kotların altına tercih edilen mor babetler, sıradan bir görünümü anında stil sahibi bir noktaya taşıyor.

Cesur renk blokları: Renk eşleştirmeyi sevenler için mor; zümrüt yeşili, kobalt mavisi ve kiraz kırmızısı gibi canlı tonlarla yan yana geliyor.