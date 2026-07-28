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Giyim

Sürpriz renk trendi: Kraliyet moru

Tereyağı sarısı trendi tam olarak bitmiş olmasa da daha canlı bir renk trendi karşımızda! Kraliyet moru... Peki, mor kıyafetler nasıl kombinlenir? İşte stilinize biraz "mor" eklemenin incelikleri...

Giriş: 28 Temmuz 2026, Salı 13:05
Güncelleme: 28 Temmuz 2026, Salı 13:07
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Geçtiğimiz birkaç sezondur moda dünyasını etkisi altına alan tereyağı sarıları, kremsi nötrler ve sakin pastel tonlar tahtını kaybetmek üzere. Sosyal medya akışlarını ve podyumları zapt eden "sessiz lüks" akımının ardından, 2026 yılında gardıroplara daha cesur ve karakterli bir renk giriş yapıyor: Mor ve onun büyüleyici alt tonları.

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Pastellerden erik tonlarına…

Rüya gibi leylak elbiselerden lavanta çantalara, zengin erik tonlarından mor spor ayakkabılara kadar bu renk, stil ikonlarının yeni vazgeçilmezi haline geldi. Pinterest panolarında ve Instagram paylaşımlarında sıkça karşılaştığımız mor, çocuksu bir havaya bürünmeden eğlenceli; bunaltıcı olmadan cesur kalmayı başararak hem tuhaf hem de sofistike bir denge sunuyor. Sakin renk paletlerinin hakim olduğu uzun bir dönemin ardından moda tutkunları, neonların gerektirdiği aşırı iddiaya kaçmadan kıyafetlerine enerji katmanın yolunu mor ile buldu. Bu durum, rengi hem minimalistler hem de maksimalistler için oldukça kullanışlı kılıyor.

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Mor nasıl kombinlenir?

Moda dünyasının önde gelen isimleri mor rengi stillerine dahil ederken birkaç ana yöntem öne çıkarıyor:

 

Monokrom etki (Renk bombardımanı): Baştan ayağa tek bir renge bürünmek teoride zor görünse de mor bu trende zahmetsizce uyum sağlıyor. Lavanta keten takımlar aynı renk ailesinden aksesuar ve dokularla eşleştirildiğinde, Bej denizinde öne çıkan iddialı bir yaz şıklığı yaratıyor.

 

Küçük dokunuşlarla fark yaratanlar: Tepeden tırnağa mora hazır olmayanlar ise rengi tek bir parçada öne çıkarıyor. Bembeyaz bir kombin üzerine takılan lavanta çanta veya klasik kotların altına tercih edilen mor babetler, sıradan bir görünümü anında stil sahibi bir noktaya taşıyor.

 

Cesur renk blokları: Renk eşleştirmeyi sevenler için mor; zümrüt yeşili, kobalt mavisi ve kiraz kırmızısı gibi canlı tonlarla yan yana geliyor.

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Sezonun öne çıkan renk ikilileri

Görsel zenginliği artırmak isteyen stilistlerin bu sezon öne çıkardığı üç temel renk eşleşmesi ise şöyle:

 

Mor ve limon sarısı: Zıt renklerin uyumundan doğan bu ikili, sarının parlaklığı ile morun derinliğini dengeleyerek yüksek enerjili bir yaz stili sunuyor.

 

Mor ve soğuk gri: Morun canlılığını dengelemek isteyenler için gri, çabasız ve lüks bir alternatif oluşturuyor. Özellikle lavanta trikolar ve gri terzilik parçaları sezonun favorileri arasında.

 

Mor ve toprak yeşilleri: Doğadan ilham alan zeytin, adaçayı ve yosun yeşili tonları, morun tonlarıyla birleştiğinde ortaya hem sakin hem de dikkat çekici kombinler çıkarıyor.

 

Referanslar

Alyssa Rotunno. "Move Over Butter Yellow—This Is the Unexpected Color Fashion Girls Are Wearing This Summer". Şuradan alındı: https://theeverygirl.com/purple-color-trend/ (30.06.2026).

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