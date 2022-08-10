Toksik bir ilişkiniz olduğunun işaretleri

Sağlıklı bir ilişkide genelde her şey yolunda gider. Elbette, zaman zaman aynı fikirde olmayabilirsiniz veya başka engellerle karşılaşabilirsiniz ancak genellikle birlikte kararlar alır, ortaya çıkan sorunları açıkça tartışır ve birlikte olmaktan zevk alırsınız.

Toksik bir ilişkide ise siz fark etmeden devamlı bitkin ve mutsuz hissedersiniz. Partnerinizi hala sevmenize rağmen ilişki artık hiç de keyifli gelmiyor olabilir. Nedense birbirinizi yanlış şekilde eleştiriyor veya küçük meseleler hakkında tartışmayı bırakamıyor gibisiniz. Aşağıda bazı toksisite belirtilerini sunuyoruz, kendi ilişkinizi düşünerek okuyabilirsiniz...

Destek vermede eksiklik

Sağlıklı ilişkiler, diğerinin yaşamın her alanında başarılı olduğunu görme arzusuna dayanır. Ancak ilişkiniz toksik bir hale döndüğünde başarılarınız rekabete evrilmiş olabilir. Birlikte geçirdiğiniz zaman artık olumlu gelmiyor olabilir. Desteklendiğinizi veya teşvik edildiğinizi hissetmiyor olabilirsiniz. Bunun yerine, ihtiyaçlarınızın ve ilgi alanlarınızın önemli olmadığı ve yalnızca karşı tarafın kendisinin ne istediğiyle ilgilendiği izlenimini ediniyor olabilirsiniz. Bu önemli belirtilerden biri.

Toksik iletişim

Nezaket ve karşılıklı saygı yerine, konuşmalarınızın çoğu alay veya eleştiriyle dolu olabilir. Kendinizi arkadaşlarınıza veya aile üyelerinize küçümseyici sözler söylerken yakalıyor musunuz? Belki de sizi bunu yapmanıza iten şey ilişkinizin toksik olmasıdır...

Kıskançlık

Partneriniz sürekli nerede olduğunuzu soruyor mu? Mesajlara hemen cevap vermediğinizde sinirleniyor da olabilir. Bu tip davranışlar kıskançlıktan veya güven eksikliğinden kaynaklananıyor olabilir. Ara sıra küçük kıskançlıklar sizi iyi hissettiryor olsa da kıskançlığınızın sizi partnerinizin başarıları hakkında olumlu düşünmekten alıkoymasının bir sorun haline gelebileceğinini hiç düşündünüz mü? Kıskançlık, sürekli şüphe ve güvensizlik boyutuna ulaştığında ilişkiniz hızla yıpranmaya başlar.

Kızgınlık ve kin tutma

Kin tutması ve sürekli olarak bu konuyla ilgili her bahsi açıldığında partnerinizin sinirlenmesi hiç de olumlu bir durum değil. Zamanla, hayal kırıklığı veya küskünlük birikebilir ve küçük bir uçurumu çok daha büyük hale getirebilir. Ayrıca, bir şey sizi rahatsız ettiğinde konuşmaktan çekinmediğinizi veya şikayetleri sessizce giderme eğiliminde olup olmadığınızı da not edin. Endişelerinizi anlatmak ve onunkileri dinlemek için partnerinize güvenemezseniz ilişkiniz toksik bir hal alabilir.

Dürüst olamama

Kendinizi sürekli olarak nerede olduğunuz veya kiminle buluştuğunuz hakkında yalanlar uydururken buluyor olabilirsiniz ve bunun nedeni partnerinizle vakit geçirmekten kaçınmak istemeniz veya onlara gerçeği söylerseniz nasıl tepki vereceğinden endişe etmeniz olabilir. Bu durum da en büyük toksisite belirtilerinden biri olabilir.

Düzenli saygısızlık

Düzenli olarak geç kalması, olayları gelişigüzel bir şekilde "unutması" ve zamanınıza saygısızlık yapması gibi davranışlar acil durum olduğunu gösteren işaretlerden biri. Bazı kişilerin plan yapmakta gerçekten zorlanabileceğini unutmayın. Bu nedenle, bu davranış hakkında bir konuşma ile sorunu çözmeye çalışmak size de yardımcı olabilir. Kasıtlı değilse sizi neden rahatsız ettiğini açıkladıktan sonra bir miktar iyileşme fark edebilirsiniz.

İhtiyaçları görmezden gelmek

Sizin isteklerinize veya konfor alanınıza aykırı olsa bile partnerinizin yapmak istediği her şeye katılıyor olmanız toksik bir ilişki içerisinde olduğunuzu gösteriyor olabilir. Önemli bir programınız olduğu halde bunu dikkate almadan hareket etmesi ve sizin istekleriniz yokmuş gibi davranıp kendi istediğini yaptırması gibi örnekler temel alınabilir.

Diğer ilişkilerden kopmak

Partnerinizle çatışmadan kaçınmak veya ilişkinizde neler olduğunu açıklamak zorunda kalmamak için arkadaşlarınızla ve ailenizle vakit geçirmeyi bırakmış olabilirsiniz. Alternatif olarak, partneriniz boş zamanınızın çoğunu kaplayan tek kişi de olabilir. Bu durumlar sizi siz olmaktan çıkarıp ilişkinizi de toksik bir düzeye ilerletiyor olabilir.

Öz bakım eksikliği

Toksik bir ilişkide her zamanki kişisel bakım alışkanlıklarınızdan uzaklaşmış olmak oldukça muhtemelç açıklıyor. Bir zamanlar sevdiğiniz hobilerden uzaklaşabilir, sağlığınızı ihmal edebilir ve tüm boş zamanınızı ona feda etmiş olabilirsiniz.. Bu durum tüm bu faaliyetler için enerjiniz olmadığı için de olabilir, bu durumu değerlendirmeniz gerek.

Değişim için umutlanmak

Başlangıçta ne kadar eğlendiğinizi hatırladığınız için hala ilişki içerisinde kalıyor olabilirsiniz. Belki sadece kendinizi ve eylemlerinizi değiştirirseniz onların da değişeceğini düşünüyorsunuz ama bu çoğu zaman yetmeyebilir ve bu fikirle kendinize de zarar veriyor olabilirsiniz.

Tartışmadan kaçınma

Her ilişkide problemler olabilir ve bu problemler ancak konuşarak çözülebilir. Tartışma ortamından uzak durmak ve fikirlerinizin umursanmayacağından endişelenmek sizi fazlasıyla yıpratır. İlişkinize zamanla zarar veren bu durum toksik bir seviyeye ilerletebilir.