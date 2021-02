Konuşurken bu kelimeleri kullanmak ayrılık habercisi!

Yapılan yeni bir araştırma, sevgililerin birbirlerine yönelik kullandıkları dilin ayrılıktan aylar öncesinden itibaren usul usul değişmeye başladığını gösteriyor. Çiftlerin birbiriyle konuşma tarzı değişmeye başladığında, ayrılığın alarm zilleri çalmaya başlıyor.

Amerikan bilim dergisi olan Proceedings of the National Academy of Sciences'ta yayınlanan ve the Guardian Gazetesi’nin bahsettiği yeni bir çalışma, ayrılan çiftlerin aylar öncesinden kullandığı dili Reddit gönderileri üzerinden analiz etti. Elde edilen sonuçlara göre, ayrılıktan üç ay önce çiftlerin kullandığı dil değişmeye başlıyor. Üstelik bu dil, ayrılıktan altı ay sonrasına kadar kişilerin konuşmalarında görülmeye devam edebiliyor. Günlük konuşma dilinde kullanılan kelimeler ve ifadelerle dikkat çeken sonuçlar, ilişkinizin ayrılığa doğru gidip gitmediği konusunda birkaç ipucu verebilir. İşte sonuçlar:

• Ayrılık yolundaki çiftler konuşma veya yazışma şeklinde iletişim halindeyken partnerlerden biri, diğeri tarafından sözü kesildiği zaman öfkeleniyor. Mutlu ilişki yaşayan çiftlerde bu durum görülmezken, araları bozulma yolundaki sevgililerde taraflardan biri, diğeri sözünü kestiğinde belirgin şekilde sinirleniyor.

• Ayrılığın ufukta olduğu ilişkilerde, çiftlerin yazışmalarında zaman zaman kullandıkları büyük harfler dikkat çekiyor.

• Ayrılık zillerinin çaldığı ilişkilerde çiftler birbirlerinin zevklerine veya özelliklerine yönelik alaycı yorumlar kullanıyorlar. “Çok zeki olduğunu düşünüyorsun, değil mi?” gibi doğrudan saldırgan olarak nitelendirilebilecek ifadeler de görülebiliyor. Bunlar da tahmin edilebileceği gibi, tartışmaya davetiye çıkarıyor.

• Özellikle ayrılmak üzere olan çiftler birbirleriyle eskiden kullandıklarına kıyasla daha resmi bir dille iletişim kuruyorlar.

• Araları bozulmaya başlayan çiftler arasındaki diyaloglarda “ben” ve “biz” kelimelerinin sık kullanımı dikkat çekiyor. Bu kelimelerin sıkça kullanımı, özellikle de kendini ifade etme ihtiyacının bir belirtisi olarak ortaya çıkıyor. İlişkiye dair tartışmalar, yorumlar ve şikayetler arttıkça “Ben” ve “Biz” kelimeleri aynı diyaloglar içinde sıkça kullanılıyor.

• Birbirinden ayrılma yolundaki kişiler, duygularını özenli bir dil kullanmak yerine daha kısa ve kaba ifadelerle ortaya koyuyor. Bu durum da çoğunlukla, altta yatan öfkenin belirtisi oluyor. Sağlıklı iletişim bozulduğu zaman anlaşmazlıklar ve yanlış anlaşılmalar artıyor. Bu da ayrılık ihtimalini yükseltiyor.

Çalışmanın yazarlarından biri olan akademisyen Sarah Seraj, sonuçları yorumlarken partner ilişkisinde olan kişilerin ağır bir bilişsel yük altında olduğunu belirtiyor. “İlişkilerinde yaşadıkları bir durum üzerinde düşünüyorlar, çalışıyorlar ve bunları yaparken kendilerine daha fazla odaklanıyorlar.” Araştırmacıya göre, iki taraf birbiriyle iletişim halindeyken yoğun zihinsel faaliyet halinde olmakla birlikte bu iletişimle bağlantılı yoğun duyguları da yaşıyor. Öfke, suçluluk, yetersizlik gibi birçok duygu biriktiği zaman ise ilerleyen aylarda yaşanan anlaşmazlıklar ayrılıkla sonuçlanabiliyor.

Ayrılığın dilden dökülen sinyalleri

Çalışmadan çıkan sonuçlara göre, sevgililer bir konuda anlaşmazlık yaşamaya başladıklarında “gerekir”, “çünkü”, “sonuç”, “çok”, “gerçekten” gibi kelimeleri sık sık kullanıyorlar. “Hayır” ve “asla” ifadelerine de sıkça başvuruyorlar. İşler iyice içinden çıkılmaz bir hal almaya başladığında ise devreye kaba kelimeler girmeye başlıyor. Kaba sözler kullanmak, mantıksal düşüncenin işlemez hale gelmeye başladığının göstergesi kabul ediliyor. Araştırmacılara göre, insanlar ilişkinin zor durumda olduğunu kabullenmek istemeseler bile bu gerçeği bilinçaltlarında biliyorlar. Kullandıkları kelimeler de bunu yansıtmaya başlıyor. Ayrılık fikri henüz kimsenin aklında yokken bile kelimeler küçük ipuçları veriyor.