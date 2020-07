İyi iletişim kurmak için nelere dikkat etmeliyiz?

Kadınlar ve erkekler... Aynı dili konuşsak da bazen kelimelerden aynı anlamları çıkartmıyoruz. Bu da bazen kavgasız ya da tartışmasız bir iletişim kurmamıza engel olabiliyor. İşte birbirimizi daha iyi anlayabilmek için iletişim tarzımızda değiştirebileceğimiz 12 şey...

Kadınlar: Satır aralarını okumayın.

Kadınlar, genelde karşısındaki kişinin söylediklerinin arasındaki anlamları okumaya çalışırlar. Bu bir başka bir deyişle "satır aralarını okuma" ve yakınlık değerlerini eşlerinin sözleriyle anlamaya çalışmaktır. Öte yandan erkekler ise daha gerçek anlamlıdır, bir şey dediklerinde çoğunlukla sadece o şeyi demek istemişlerdir ve konuşmanın merkezinin de o konu üzerinden olmasını beklerler. Bir örnek verecek olursak; erkek eşine "Bugün maç izlemek için arkadaşlarımla dışarıya çıkacağım" dediğinde bu "Arkadaşlarımla olmak istiyorum, sen sıkıcısın!" anlamına gelmez. Bu sadece arkadaşlarıyla maç izlemek istediği anlamına gelir. Başka anlamlar aramaya çalışmak ise sadece sizi yorar ve her zaman doğru anlamlar çıkartmayabilirsiniz, böylelikle ilişkinizdeki iletişim de zedelenebilir.

Erkekler: Öneride bulunmayın, sadece dinleyin.

Kadınlar iletişimi, duygularını keşfetmenin ve eşleri tarafından rahat hissettirilmenin bir yolu olarak görme eğilimindedirler. Yani bu demek oluyor ki; bir kadın eşine derdini anlattığında çözüm aramıyor, sadece dinlenilmek ve rahat hissetirilmek istiyordur. Erkekler ise daha çok açık çözümleri, sağlıklı tavsiyeleri düşünmeye eğilimlidirler ve mümkün olduğunca hızlı bir şekilde çözüme ulaşmak isterler. Bu durumda çiftler birbirlerinin ne aradığına dikkat ederek hareket edebilir ve böylelikle daha sağlıklı bir iletişim kurabilirler.

Kadınlar: Sizi rahat ettirme çabalarını görün ve takdir edin.

Erkekler: Umursayın.

Erkekler çözülmesi gereken bir problem görecek ve problemi çözerek eşlerine özen gösterecektir. Bu, analitik olacağı, farklı problem çözme taktiklerini keşfedeceği ve bunları eşine iletmeye çalışacağı anlamına gelir. Bu sırada, kadınlar ise sadece dikkatli bir dinleyici arar. Burada erkekler, eşlerini daha iyi anlamak ve gerçekten dinlediğini hissettirmek için yürekten sorular sorarak ilişkisine ve aralarındaki iletişime yardımcı olabilirler.

Kadınlar: Erkeklerin de kendi başlarına kaliteli zaman geçirmeye ihtiyacı olduklarını bilin.

Erkekler genellikle iletişimsiz veya çekimser olarak görülebilir ve yüzeyden bakıldığında bu doğru gibi gelir. Ancak kadınların bu davranışın nedenlerini anlamaktan kazanacakları çok şey olabilir.

Eğer eşiniz biraz izole halde görünüyorsa, bu muhtemelen kendisi için kısa bir mola vermiş olduğu anlamına gelir. Bu mini boşluk video oyunları, televizyon izleme veya kitap okuma maratonu şeklinde olabilir. Bu durumda ona sadece biraz alan açın ve her şeyin yolunda olduğuna güvenin.

Kadınlar: Hisleriniz ve niyetleriniz hakkında daha açık ve net olmaya çalışın.

Kadınlar ve erkekler bir şeyleri birbirine farklı yollarla söyleyebilirler. Kadınlar, erkeklerden biraz daha dolaylı bir iletişim kurarlar, doğrudan suçlamalardan kaçınma eğilimindedirler ve bunun yerine dolaylı iddialarla başlamayı tercih edebilirler. Bu nedenle kadınların eşleriyle iletişim kurarken daha açık ve net olması, tartıştıkları konuya biraz daha derinlemesine bakması yardımcı olabilir. Örneğin; kadın "Dün akşam yemeğinde söylediklerine kızgınım" demek yerine "Belki de akşam yemeklerimizde daha nazik olmayı denemelisin" gibi alaycı bir cümle kurabilir ve eşinin ona neden kızdığını anlamasını bekleyebilir. Bu olduğunda, farklı şeyleri tartışıyor veya savunuyor olabilirsiniz. Daha iyi bir iletişim için ise hislerinizi ve düşüncelerinizi doğrudan açıklamayı deneyebilirsiniz.

Erkekler: Geri bildirimde bulunarak dinlendiğinizden emin olmasını sağlayın.

Kadınlar ve erkekler iletişim kurarken sözlü yanıtlar, fiziksel temas ve göz teması konusunda farklılık gösterirler. Genellikle erkekler eşlerini dinlerken göz teması kurma veya ''hı hı... iyi... evet... peki sonra...'' gibi kalıpları kullanmak için bir çaba göstermezler. Öte yandan, kadınlar bir şey anlatırken karşısındaki kişinin de konuşmaya aktif olarak katıldığından emin olmak için bu geri bildirimlere ihtiyaç duyar. Eşinizi daha sık geri bildirimler yaparak dinlemek ise aranızdaki iletişimin daha iyi bir hale gelmesine yardımcı olabilir.

Kadınlar: Bir görevi sadece bir görev olarak görmeyi deneyin.

Erkekler: Görevin kendisine biraz romantizm ekleyin.

Kadınlar bir kişiyle ortak bir iş yapacakları zaman önce o kişiyle konuşarak güven oluşturmaya ve sonra o işi yapmaya eğilimlidirler. Erkekler ise bu güven sohbetini reddetme ve bunun yerine doğrudan görevi yerine getirmeye eğilimlidirler. Örneğin; bir erkek patronuyla arasında bir uyum olmasa da yine de o işte çalışmaya devam edebilir. Bu durumda her iki taraf da geri adım atmalı ve diğer kişinin davranış biçimini görmeli, empati ile hareket etmelidir. Her ikisi de aynı hedefe odaklanıyor olabilirler, ancak bu hedefe aynı yoldan ulaşmak istedikleri anlamına gelmeyebilir.

Kadınlar: Erkeklerin genelde sohbet ederken bir şeyler yapmaları gerektiğini fark edin.

Erkekler genelde bir şeyler yaparken iletişim kurmaya eğilimlidirler ve faaliyetin kendisi duygusal olarak açılabilecekleri hissini teşvik etmek için merkezdir. Bu arada, kadınlar ise iletişim kurarken daha yakın hissetmek için ikinci bir faaliyete ihtiyaç duymuyorlar. Bunu fark etmek kadınlar için eşlerini daha iyi anlamalarına ve daha sağlıklı bir iletişim kurmalarına yardımcı olabilir.

Erkekler: Yardım istemekten çekinmeyin.

Erkekler yardım isteme ihtiyacının bir şeye ulaşamamalarının bir yansıması olduğunu düşünebilirler. Bu arada, kadınlar için tavsiyelerde bulunmak ve yardım etmek karşısındaki kişiye özen göstermenin bir işareti olarak algılanmaktadır. Bu durumda eşinizden yardım istemenin zayıflığınıza işaret etmek olmadığını fark edin ve eşinizin yardım etme isteğinde kötü bir niyeti olmadığını bilin.

Kadınlar: Erkeklerin seçici dinleyici olduğunu fark edin.

Erkekler seçici dinleyicilerdir. Yani bir çözüm bulmak için gerekli gördükleri yere kadar dinlerler ve ardından çözüme odaklanırlar. Kadınlar ise bir olayı, durumu tüm detaylarıyla bilmeyi ve anlatmayı isterler.

Kadınlar: Öfkenizin birikmesine izin vermeyin.

Kadınlar her bölümü daha büyük bir bütünün parçası olarak görürken erkekler ise bölümlendirir, parçaları görür. Başka bir deyişle, erkekler belirli bir konuda tartışmak, onu bırakmak ve zihinlerinde kalan eski argüman hakkında fazla düşünmeden ikinci bir konuya geçmek konusunda gayet iyilerdir. Oysa bir kadın öfkesini listedeki bir sonraki öğeye taşıyacaktır. Bunu yapmak yerine bir olaya öfkelendiğinizde onu o anda çözmeye çalışın, eşinize anlatın. Öfkenizi bir sonraki konuya veya güne taşımak sağlıklı bir iletişim kurmanıza engel olur.

Kadınlar ve erkekler: Eşinizin iletişim tarzına hoş geldiniz.

Hemen hemen hepimiz önceki noktalara yenik düşmüş olsak da, farklı insanların (cinsiyetlerine bakılmaksızın) farklı iletişim tarzlarına sahip olduklarını kabul etmek de önemlidir. Bazıları daha rekabetçi bir iletişimde olabilir, zorluklarla başa çıkabilir ve doğrudan iletişim kurabilir. Diğerleri daha bağlı iletişimci olabilir, yani başkalarından geri bildirim istemekten hoşlanan insanlar grubuna girerler, tüm tarafları dinlemeyi severler ve genellikle çatışmadan kaçınırlar. Bu nedenle, eşinizin de benzersiz olduğunu unutmayın.

