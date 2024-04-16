Threads Türkiye kapanıyor

Twitter’a rakip olarak 2023 Temmuz’unda açılan ve Twitter’a benzerliğinden dolayı sahibi Mark Zuckerberg’i tartışmaların odağına çeken Threads adlı uygulama, Türkiye’de faaliyetlerini durduracağını açıkladı. Threads, 29 Nisan'dan itibaren Türkiye'de kullanılamayacak.

Instagram hesaplarıyla bağlantılı olan ve açıldığı gün, 7 saat içinde 10 milyon takipçiye ulaşarak hızlı büyüme gösteren Threads, Türkiye’de ise Serenay Sarıkaya, Afra Saraçoğlu, Cem Yılmaz, Nebahat Çehre, Pelin Akil, Gizem Güven, Hazal Çağlar, Ceyda Düvenci gibi ünlülerin ilgisini çekmişti. Türkiye’de en çok takipçiye sahip Threads hesabı, işletmeci Burak Özdemir’e aitti. Özdemir’e ait Czn Burak hesabı, Türkiye’de Threads’te 1 milyon takipçiye ulaşan ilk hesap olmuştu.

Threads tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Threads, Türkiye’de bir düzenleme kararı nedeniyle artık kullanılamayacak. Türk Rekabet Kurumu’nun bir kararına göre, Threads 29 Nisan 2024’ten itibaren Türkiye’deki insanlar için kullanılamayacak. Threads profili devre dışı bırakılacak ancak bilgilerinizi indirip profilinizi herhangi bir zamanda silebileceksiniz. Threads topluluğunu değerli buluyor ve yakında geri dönmeyi umuyoruz" ifadelerine yer verildi.”