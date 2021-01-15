Sosyal medya kullanımınızı değiştirin

Sosyal medyanızda sıradan veya olumsuz şeyleri görmekten sıkılmadınız mı? Güzel bir sosyal medya düzenlemesiyle sanal dünyanızı daha yaşanabilir bir yere getirebilirsiniz...

Sosyal medya kullanımınızı değiştirin
Yaşam
15 Ocak 2021 Cuma

Sosyal medya kullanımınız ruh halinizi oldukça etkileyen bir durum. Olumlu paylaşımlarla rahatlayabileceğiniz gibi sizi rahatsız eden içeriklerle de karşılaşabilirsiniz. İşte sosyal medya hesabınızı daha "temiz" bir hale getirmek için yapabilecekleriniz:


Arkadaş listenizi düzenleyin

İlişkilerinizin eskisi gibi olmadığı, artık pek de eskisi kadar sevmediğiniz arkadaşlarınızı takipten çıkabilirsiniz. Örneğin herkesle paylaşmaktan yana olmadığınız ve samimi arkadaşlarınıza hitap etmekten hoşlanacağınız Instagram'ın yakın arkadaşlar bölümünü kullanabilirsiniz. Böylece paylaşım yapmanızı kısıtlamadan daha eğlenceli bir ortam yaratabilirsiniz.


Sessize alın

Takipten çıkmayı radikal bir karar olarak görüyorsanız sessize almayı da deneyebilirsiniz. Bu sayede artık eskisi kadar olumlu hisler beslemediğiniz kişilerin sürekli yaptığı paylaşımları azaltabilirsiniz, kimseyi üzmemiş olursunuz ve siz de biraz rahatlarsınız.


Kısa zamanlı ilgi alanlarınızla alakalı hesapları takipten çıkın

Bir süre önce gerçekten ilginizi çeken bir hobinizle, filmle veya aktiviteyle alakalı hesapları takipten çıkmanızın zamanı gelmiş olabilir. Örneğin yayından kalkan bir filmin hesabını takip etmeye gerek yok değil mi? Anasayfanızdaki gönderilerin sayısını böyle azaltabilirsiniz.


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Benzer paylaşımları yapan hesapları takipten çıkın

Buna en kolay örnek olarak caps hesaplarını örnek verebiliriz. Birçoğu benzer içerikleri ve şakaları paylaşarak hesaplarını kalıcı tutuyorlar. Biraz incelediğinizde fark edeceksiniz ki aslında hepsini birden takip etmenizin gerçekten de bir önemi yok.


Sizi geliştirecek hesapları takip edin

Ruhen sizi geliştirecek hesapları takip etmenin, güzel fikirlerden ilham almanın kimseye bir zararı olmaz. Bunu yaparak sosyal medyanız kadar kendinizi de rahatlatabilir ve olumsuz gönderileri görmekten biraz uzak durabilirsiniz. Günlük hayatın gerginlik ve sinirinden arınmak için bu yola başvurmanız zamanla size daha iyi gelecek.


Paylaşımlarınızı düzenleyin veya silin

Uzun yıllar önce yaptığınız paylaşımlara göz atmanın zamanı gelmiş olabilir. Yüzlerce hatta binlerce paylaşım yapan hesaplar var. Şimdiki sizi yansıtmayan paylaşımlarınızla sizi merak eden insanların vakit geçirmesine sebep olmayın. Silmek istemiyorsanız ve her birini bir anı olarak görüyorsanız gönderilerinizin altındaki hoşunuza gitmeyen yorumları veya daha önceden yaptığınız fotoğraf altındaki bir açıklamayı düzenleyip sosyal medyanızı daha "temiz" bir hale getirebilirsiniz.


Paylaşım yapmayan hesapları takipten çıkın

Uzun zamandır paylaşım yapmadığını hatta hesabından tüm paylaşımlarını kaldırdığını fark ettiğiniz bir hesaba rastlarsanız takipten çıkmamanız için bir sebep yok. Aktif olarak sosyal medyayı kullanıyorsanız bu durumdan hoşnut olmamanız gayet normal.


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