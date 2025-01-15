Terbiyeli tavuk çorbası

Müjgan Yurtseven'in tarif defterinden tel şehriyeli ve yoğurtlu terbiyesiyle çok lezzetli olan şifa dolu tavuk çorbası...

Terbiyeli tavuk çorbası
Yaşam
Giriş: 15 Ocak 2025 17:27 Güncelleme: 24 Ocak 2025 00:03
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Servis: 4 - 6 kişilik

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 30 dakika


Terbiyeli tavuk çorbası için malzemeler

  • 200 ml'lik su bardağı ölçüsüyle;
  • 1 adet tavuk kalçalı but
  • 1 orta boy havuç
  • 2 - 3 sap kereviz
  • 1 kuru soğan
  • 7 - 8 adet tane karabiber
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 7 bardak içme suyu

Terbiyesi için;

  • 1 yumurta sarısı
  • 1 tepeleme yemek kaşığı un
  • 1 bardak yoğurt
  • 1 limon suyu
  • 1 çay kaşığı tuz
  • Yarım bardak tel şehriye

Üzerine;

  • 7 - 8 dal maydanoz, incecik doğranmış

Terbiyeli tavuk çorbası yapılışı

  • Havuç, kereviz sapları ve kuru soğanı kabaca doğrayıp tavuk but ile beraber tencereye alın, karabiber, tuz ve içme suyunu ekleyip basınçlı tencerede 15 dakika, normal tencerede 30 dakika pişirin. Pişen tavuk etini derisi ve kemiklerinden ayırarak didikleyin. Tavuğu pişirdiğiniz suyu süzgeçten başka bir tencereye geçirin.

  • Terbiye malzemelerini geniş bir kasede iyice çırpın. Tavuğun suyundan 2 - 3 kepçe terbiyesine ekleyip karıştırın ve tavuk suyunun bulunduğu tencereye aktarırken bir yandan hızlıca karıştırın. Ocağı açık ateşe ayarlayın, kaynamaya başlayınca didiklenmiş tavuk eti ve tel şehriyeyi ekleyin. 5 - 6 dakika pişirip ocağı kapatın.

  • Çorbayı servis kaselerine aktarıp üzerlerine maydanoz ve dilerseniz pul biber serpiştirin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...





Şifa niyetine: Çorba tarifleri
Şifa niyetine: Çorba tarifleri


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