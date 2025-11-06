Günlük burç yorumları: 6 Kasım 2025 Perşembe

6 KASIM 2025 PERŞEMBE TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Terazi, bugünkü Dolunay, borçlar, yükümlülükler, yatırımlar, paylaşımlar veya destekle ilgili bir konuyu gündeme getirebilir. Eğer insanlara ya da bir şeylere sağlıksız biçimlerde bağımlı olduysan, bunu şimdi açıkça görebilirsin ve fark etmek seni değişim ve iyileşmeye motive edebilir. Duygusal farkındalıklar, ileride önemli fikirlerin ve girişimlerin doğmasına yol açabilir. Şu anda yaşanan ikilemlerin çözümü, uzlaşma yolları aramak olabilir; bu da kendini veya bir ilişkiyi yeni bir anlayışla görmeni sağlayabilir. Bu Dolunay, seni aşağı çeken ya da büyümeni engelleyen bir şeyden özgürleşme fırsatı da sunuyor. İlişkilerindeki güç dengelerinin değişmesi gerekebilir; daha etkili bir şekilde paylaşımda bulunarak daha güçlü bir hâkimiyet duygusu kazanabilirsin. Bir şeye fazla sıkı tutunuyorsan, onu biraz serbest bırakmak aslında bağlantını güçlendirebilir. Bugün duygular oldukça yoğun olabilir, ancak gerçeğe dönmenin bir yolu var. Bu, iki uç arasında gidip gelmeyi ve sonunda dengeyi bulmayı gerektirebilir ama sonunda başaracaksın!