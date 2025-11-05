Günlük burç yorumları: 7 Kasım 2025 Cuma

Mars bu sabah Plüton ile altmışlık açı oluşturuyor, bu da odaklanma yeteneğimizi ve eğilimimizi artırıyor. Bu etkinin altında hedeflerimizi takip etmek ve arzularımızı tatmin etmek doğal geliyor; hırsımız ve kararlılığımız artıyor. Ne istediğimizi netleştiriyor ve bunu gerçekleştirmek için planlar yapıyoruz. Hemen harekete geçmek yerine sabırlı ve bilinçli bir yaklaşım benimsemek avantaj sağlıyor; başarılı olma, mükemmelleşme ve kontrol etme dürtümüz harekete geçiyor. Kendimizi bir uğraşa tamamen kaptırabiliriz. Ancak gün ilerledikçe Venüs ve Güneş'in Neptün'le yaptığı küçük zorlu açılar, irade gücümüzde azalma ya da yön kaybı yaratabilir. Maddi ve ruhsal hedeflerimiz arasında daha iyi bir denge kurmanın yollarını düşünmek mantıklı olur. Bir yandan olayları gerçekçi görmek isterken, diğer yandan bir hayali beslemeyi ya da görmezden gelmeyi tercih edebiliriz. Venüs bugün Akrep burcuna geçiyor ve 30'una kadar burada kalacak. Bu, Venüs için son derece duygusal ve tutkulu bir konumdur. Bu dönem, bizi tamamen içine çeken projeler, zevkler ve ilişkiler arayışında olacağımız yoğun ve etkileyici deneyimler vaat ediyor. Kırılganlık korkusu veya güç mücadeleleri artabilir, ancak bu döngüde para ve kaynak yönetiminde becerikli davranırız. Derinlemesine ilgi çekici, dramatik zevklere, aktivitelere, projelere ve sanata yöneliriz; bu da dönemi ilginç ve yoğun deneyimlerle dolu kılar. Derin, sarsıcı, gizemli ya da alışılmadık şeyler şu anda daha çekici gelebilir. Venüs bugün Terazi burcundan ayrılmadan önce Neptün ile, burç değiştirdikten sonra ise Uranüs ile uyumsuz (quincunx) açı oluşturuyor. Bu da dürtüsel harcamalara, tuhaf çekimlere, bağlılık korkusuna ve özgürlük ile yakınlık arasındaki denge sorunlarına dikkat etmemiz gerektiğine işaret ediyor.