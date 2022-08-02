Domatesin faydaları nelerdir?

Domatesler likopen adı verilen bir maddyle doludurlar. Likopen, domatese parlak kırmızı rengini verir ve güneşin ultraviyole ışınlarından korunmasına yardımcı olur. Aynı şekilde, bu madde hücrelerinizi hasardan korumaya yardımcı olabilir. Domateste ayrıca potasyum, B ve E vitaminleri de bol miktarda bulunuyor. İşte saymakla bitmeyen faydaları olan bu sebzenin başlıca faydaları...

Domatesin bağışıklık sistemine etkisi

Likopen çok güçlü bir antioksidandır, hücrelerinize zarar verebilecek ve bağışıklık sisteminizi etkileyebilecek serbest radikaller olarak adlandırılan moleküllerle savaşır. Bu nedenle, domates gibi likopen oranı yüksek gıdalar akciğer, mide veya prostat kanserine yakalanma olasılığınızı azaltmada yardımcı olabilir. Bazı araştırmalar, pankreas, kolon, boğaz, ağız, meme ve servikste de hastalıkların önlenmesine yardımcı olabileceğini gösteriyor.

Domatesin kalp sağlığına etkisi

Likopen ayrıca kan basıncınızın yanı sıra LDL veya "kötü" kolesterol seviyenizi düşürmenizde de rol oynayabilen bir madde. Bu durum, kalp hastalığı riskinizi de azaltmaya yardımcı. B ve E vitaminleri ve flavonoidler adı verilen antioksidanlar gibi domateslerdeki diğer maddeler de kalp sağlığınızı artırıcı etkiye sahip maddeler.

Domatesin göz sağlığına etkisi

Domateste akıllı telefonlar ve bilgisayarlar gibi dijital cihazların ürettiği mavi ışıktan gözlerinizi korumaya yardımcı olabilecek lutein ve zeaksantin adı verilen maddeler bulunuyor. Ayrıca bu maddeler, gözlerinizin yorgun hissetmesini önlemeye ve göz yorgunluğundan kaynaklanan baş ağrılarını hafifletmeye yardımcı olabilirler.

Domatesin akciğer sağlığına etkisi

Bazı araştırmalar, domatesin astım hastaları için faydalı olabileceğini ve akciğerlerinizdeki hava keselerine yavaş yavaş zarar veren bir durum olan amfizemi önlemeye yardımcı olabileceğini gösteriyor. Bunun nedeni, diğer antioksidanların yanı sıra likopen, lutein ve zeaksantinin amfizemin önde gelen nedeni olan tütün dumanındaki zararlı maddelerle savaşması olabilir. Bilim insanları yine de bu etkisi için araştırma yapmaya devam ediyorlar.

Domatesin damar sağlığına etkisi

Domates, beyninizin bir kısmına kan akışının kesildiği bir durum olan inme geçirme olasılığınızı azaltabilir. Araştırmalar, iltihabı hafifletebileceğini, bağışıklık sisteminizi güçlendirebileceğini, kolesterol seviyenizi düşürebileceğini ve kanınızın pıhtılaşmasını önleyebileceğini gösteriyor. Tüm bunlar felç riskini önlemeye yardımcı olabilecek faktörler gibi duruyor.

Domatesin ağız sağlığına etkisi

Çalışmalar likopenin serbest radikallerle savaşarak kanseri önlemeye yardımcı olabileceği gibi diş eti hastalıkları olan gingivitis ve periodontitise de iyi gelebileceğini gösteriyor. Ancak çok fazla çiğ domates yemek yüksek miktarda asit yüzünden dişlerinizdeki mineye zarar verebilir ve hemen sonra fırçalamak bu durumu daha da kötüleştirebilir. Bu sebeple dişlerinizi fırçalamadan önce en az 30 dakika beklemek daha iyi bir fikir olabilir.

Domatesin cilt sağlığına etkisi

Şapkalarınızın ve güneş kremlerinizin sizi güneşten korumaya yardımcı olabileceğini biliyorsunuz. Domatesteki likopen bunun için de iyi bir madde olarak görev yapıyor aslında. Her ne kadar güneş kreminizin yerine geçmese de hücreleriniz üzerinde içeriden çalışarak yardımcı olabilir.

Referans:

Kathleen M. Zelman. "The Health Benefits of Tomatoes". Şuradan alındı: https://www.webmd.com/food-recipes/ss/slideshow-tomato-health-benefits. (16 Kasım 2021).