Domatesin faydaları nelerdir?

Kansere yakalanma riskini azaltan likopenin en çok bulunduğu sebzelerden biri olan domatesin bilmediğiniz birçok faydası var...

Domatesin faydaları nelerdir?
Sağlık
02 Ağustos 2022 11:12 Güncelleme: 02 Ağustos 2022 11:13
ABONE OL

Domatesler likopen adı verilen bir maddyle doludurlar. Likopen, domatese parlak kırmızı rengini verir ve güneşin ultraviyole ışınlarından korunmasına yardımcı olur. Aynı şekilde, bu madde hücrelerinizi hasardan korumaya yardımcı olabilir. Domateste ayrıca potasyum, B ve E vitaminleri de bol miktarda bulunuyor. İşte saymakla bitmeyen faydaları olan bu sebzenin başlıca faydaları...


Domatesin bağışıklık sistemine etkisi

Likopen çok güçlü bir antioksidandır, hücrelerinize zarar verebilecek ve bağışıklık sisteminizi etkileyebilecek serbest radikaller olarak adlandırılan moleküllerle savaşır. Bu nedenle, domates gibi likopen oranı yüksek gıdalar akciğer, mide veya prostat kanserine yakalanma olasılığınızı azaltmada yardımcı olabilir. Bazı araştırmalar, pankreas, kolon, boğaz, ağız, meme ve servikste de hastalıkların önlenmesine yardımcı olabileceğini gösteriyor.


Domatesin kalp sağlığına etkisi

Likopen ayrıca kan basıncınızın yanı sıra LDL veya "kötü" kolesterol seviyenizi düşürmenizde de rol oynayabilen bir madde. Bu durum, kalp hastalığı riskinizi de azaltmaya yardımcı. B ve E vitaminleri ve flavonoidler adı verilen antioksidanlar gibi domateslerdeki diğer maddeler de kalp sağlığınızı artırıcı etkiye sahip maddeler.


Domatesin göz sağlığına etkisi

Domateste akıllı telefonlar ve bilgisayarlar gibi dijital cihazların ürettiği mavi ışıktan gözlerinizi korumaya yardımcı olabilecek lutein ve zeaksantin adı verilen maddeler bulunuyor. Ayrıca bu maddeler, gözlerinizin yorgun hissetmesini önlemeye ve göz yorgunluğundan kaynaklanan baş ağrılarını hafifletmeye yardımcı olabilirler.


Domatesi çiğ olarak tüketiyorsanız...
Domatesi çiğ olarak tüketiyorsanız... Bu besinleri farklı şekilde tüke...
Beraber tüketildiğinde daha faydalı olan besinler Bu gıdaları bir arada tükettiğin...

Domatesin akciğer sağlığına etkisi

Bazı araştırmalar, domatesin astım hastaları için faydalı olabileceğini ve akciğerlerinizdeki hava keselerine yavaş yavaş zarar veren bir durum olan amfizemi önlemeye yardımcı olabileceğini gösteriyor. Bunun nedeni, diğer antioksidanların yanı sıra likopen, lutein ve zeaksantinin amfizemin önde gelen nedeni olan tütün dumanındaki zararlı maddelerle savaşması olabilir. Bilim insanları yine de bu etkisi için araştırma yapmaya devam ediyorlar.


Domatesin damar sağlığına etkisi

Domates, beyninizin bir kısmına kan akışının kesildiği bir durum olan inme geçirme olasılığınızı azaltabilir. Araştırmalar, iltihabı hafifletebileceğini, bağışıklık sisteminizi güçlendirebileceğini, kolesterol seviyenizi düşürebileceğini ve kanınızın pıhtılaşmasını önleyebileceğini gösteriyor. Tüm bunlar felç riskini önlemeye yardımcı olabilecek faktörler gibi duruyor.


Domatesin ağız sağlığına etkisi

Çalışmalar likopenin serbest radikallerle savaşarak kanseri önlemeye yardımcı olabileceği gibi diş eti hastalıkları olan gingivitis ve periodontitise de iyi gelebileceğini gösteriyor. Ancak çok fazla çiğ domates yemek yüksek miktarda asit yüzünden dişlerinizdeki mineye zarar verebilir ve hemen sonra fırçalamak bu durumu daha da kötüleştirebilir. Bu sebeple dişlerinizi fırçalamadan önce en az 30 dakika beklemek daha iyi bir fikir olabilir.


Domatesin cilt sağlığına etkisi

Şapkalarınızın ve güneş kremlerinizin sizi güneşten korumaya yardımcı olabileceğini biliyorsunuz. Domatesteki likopen bunun için de iyi bir madde olarak görev yapıyor aslında. Her ne kadar güneş kreminizin yerine geçmese de hücreleriniz üzerinde içeriden çalışarak yardımcı olabilir.


Referans:

Kathleen M. Zelman. "The Health Benefits of Tomatoes". Şuradan alındı: https://www.webmd.com/food-recipes/ss/slideshow-tomato-health-benefits. (16 Kasım 2021).


Domates aşkına!
Domates aşkına!




Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.