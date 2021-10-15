Domates kabuklarından baharat yapın!

Domates kabuklarını çöpe atıyorsanız bu zahmetsiz şekilde baharat yapma yöntemini öğrendiğinizde pişman olacaksınız.

Domates kabuklarından baharat yapın!
Yaşam
15 Ekim 2021 Cuma

Neredeyse her tarifte domates kullanıldığı için, muhtemelen farkında olmasanız dahi bir sürü domates kabuğunu çöpe atıyorsunuz. Halbuki bütün sebzelerde olduğu gibi domateslerin de tamamından faydalanabilirsiniz. Geleneksel veya modern farklı kurutma yöntemiyle bu kabukları çöpten kurtarıp lezzetli bir baharat haline dönüştürebilirsiniz.


Yiyecek atıkları nasıl değerlendirilir?
Yiyecek atıkları nasıl değerlendirilir? Mutfakta hiç düşünmeden çöpe att...
Sıfır atık üretmek mümkün mü?  

Domates kabukları nasıl değerlendirilir?

Kullandığınız domateslerden çıkan kabukları parçalara ayırın. Hava durumu ve yeriniz müsaitse, güneş alan bir yerde tamamen kuruyana kadar bekledin. Mümkün değilse veya daha hızlı olmak istiyorsanız fırında içindeki tüm sıvıyı kaybedinceye kadar pişirin. Soğumasını bekleyin ve isterseniz görece büyük parçalar halinde saklayın veya bir öğütücü yardımıyla toz haline getirin. Kuru ve serin bir yerde, bir kavanozda saklayın. Daha güçlü bir aroma elde etmek istiyorsanız, az ve eşit miktarda tuz ile şeker ekleyebilirsiniz. Mutfakta atığınızı azaltacak 5 ürün yazısını okumak için tıklayınız...


Domates kabuğu tozu nerede kullanılır?

  • Eti lezzetlendirmek için marinasyonda kullanabilirsiniz.
  • Lezzetlendirmek için birçok yemeğe veya çorbaya katabilirsiniz.
  • Salça ile yaptığınız yemeklerde aromayı güçlendirmek amacıyla kullanabilirsiniz.
  • Pizza veya makarna baharatı olarak kullanabilirsiniz.
  • Domates sosuyla servis edeceğiniz yemeklerde lezzeti katlamak için ekleyebilirsiniz.

Kışlık domates sosu tarifi
Kışlık domates sosu tarifi Kışlık domates sosu tarifi
Kızartma yağlarından sabun yapabilirsiniz! Kullanılmış kızartma yağlarının ...

Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Yorum yazmak için üyelik girişi yapmalısınız.
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.