Yaban mersinli kremalı kuplar

Tarife geçmeden önce kısa bilgiler vermek isterim;
- Yaban mersinli sos bir gün önceden hazırlanıp kapalı kapta buzdolabında saklanabilir.
- Krema % 35 yağlı ve buzdolabında en az 12 saat bekletilmiş olmalı ki çırparken çabuk koyulaşsın.
- Yaban mersini yerine vişne veya böğürtlen ve bu meyvelerin dondurulmuş olanlarından kullanabilirsiniz.
- Kuplar hazırlandıktan sonra üzerlerini streç film ile kaplayarak buzdolabında 2 - 3 gün bekletilebilir.
Servis: 4 kişilik
Hazırlama süresi: 15 dakika
Pişirme süresi: 15 dakika
Malzemeler:
250 ml lik bardak ölçüsüyle;
Yaban mersinli sosu için;
400 gr yaban mersini
1/4 bardak toz şeker
1/4 bardak su
Yarım limon suyu
1/2 çay kaşığı kakule tozu
Kreması için;
200 ml krema
140 gr quark, 1 kutu
1/4 bardak pudra şekeri
1 çay kaşığı vanilya özütü
4 adet beze, ufalanmış
Üzerlerine;
12 adet yaban mersini
Yapılışı:
- Yaban mersinli sos malzemelerini sos tenceresine alın, orta ateşte kaynamaya başlayınca koyulaşana kadar yaklaşık 15 dakika pişirin ve tamamen soğuması için kenara alın.
- Kreması için; Kremayı derin bir karıştırma kabına alarak mikserin yüksek deviri ile 2 - 3 dakika çırpın, quark, pudra şekeri ve vanilya özütünü ekleyip karışım homojen kıvama gelene kadar iyice çırpın.
- Kuplara birer yemek kaşığı yaban mersinli sostan pay edin, üzerlerine ufalanmış bezleri serpiştirin ve birer yemek kaşığı krema ekleyin, aynı işlemi bir kez daha yaparak çubuk yardımıyla alttan üste doğru karıştırın. Üzerlerine yaban mersinlerini serpiştirerek buzdolabında 2 saat kadar bekletin.
Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...
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