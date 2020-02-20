Mutfağın en şifalılarından: Dereotu

Eski Mısır’da sindirimi kolaylaştırıcı etkileri nedeniyle sıklıkla tüketilen dereotunu Roma kültüründe ise tohumlarını çiğneyerek tüketiyorlardı. Güney Avrupa’dan Hindistan’a kadar dünyanın pek çok yerinde kolaylıkla yetişebilen bir bitki türü olduğu için dereotu, birçok kültürde yerini almış şifalı bitkilerden biridir. Hatta Avrupa kültüründe dereotunu deriye değecek şekilde üzerinde taşımanın büyülere karşı koruma sağlayacağına bile inanılıyordu.
Maydanozgiller (Apiaceae) familyasına ait bir bitki türü olan dereotunun latince ismi, Anethum graveolens’tir. Ilık iklimlerde yetişmeyi seven türde bir bitki olduğundan, ilkbahar ve sonbahar ayları arasında yetiştirilir. Dört mevsim ılıman iklimli bölgelerde de yılın her zamanı yetiştirilebilmektedir. Toprak konusunda çok seçici olmadığından, evlerde-balkonlarda da kolaylıkla yetiştirilebilir. Şemsiye görünümlü sarı çiçekler açar ve 2-4 milimetre çapında minik tohumlar verir. Bitkinin gövde ve yaprakları, kurutulduklarında kokularını ve tatlarını kaybederler; ancak tohumlar, rezeneyi andıran yoğun kokusunu uzun süre muhafaza ederler. Dereotunun yapraklarında ve tohumlarının içeriğinde A ve C vitaminleri, potasyum, demir, fosfor, kalsiyum gibi mineraller bulunduğu için, sağlık için de oldukça faydalı bir bitkidir.
Dereotu bitkisinin ait olduğu Maydanozgiller ailesine ait birçok bitki türü bulunmasına karşın dereotu (Anethum graveolens) türünün başka çeşitleri bulunmamaktadır. Ülkemizde de sadece tek bir türü yetiştirilmektedir. Ancak yine şifalı bitkiler ve mutfak baharatları olarak tanıdığımız anason, rezene, maydanoz, kişniş gibi birçok bitki de aynı ailenin üyeleridir.
Taze yapraklardan dereotu çayı hazırlamak için, bir su bardağı kaynamış suya bir tatlı kaşığı ince ince doğranmış taze dereotu ilave edilir. 10 dakika demlendikten sonra süzülerek tüketilebilir. Dereotu tohumlarından çay hazırlamak içinse 2 tatlı kaşığı dereotu tohumu hafifçe ezilerek 1 su bardağı kaynamış suya ilave edilir. 10 dakika boyunca ağzı kapalı şekilde demlenditen sonra süzülerek içilir.
Dereotu bitkisini farklı amaçlar için farklı şekillerde demleyerek tüketebilirsiniz.
Adet söktürücü dereotu çayı tarifi: 2 çay kaşığı dolusu taze dereotu, iyice dövülerek 1 çay bardağı kaynamış suyun içine ilave edilir, ağzı kapalı olarak 5-8 dakika kadar demlenir. Bu çayı günde 3-4 kez içmek, adet söktürücü olarak fayda sağlamaktadır.
Uykusuzluk için dereotu çayı tarifi: 4-5 dal taze dereotu ince ince kıyılır. 1 su bardağı kaynar suyun içine, su kaynamak üzereyken ilave edilir ve kaynayınca altı kapatılarak 5-6 dakika boyunca ağzı kapalı şekilde demlenir. Süzüldükten sonra içilebilir. Yatmadan önce içildiğinde uykuyu kolaylaştırıcı etkisi vardır.
Hazımsızlık için dereotlu rezeneli çay: Bir çay kaşığı rezene, bir çay kaşığı dereotu tohumuyla beraber havanda ezilerek bir su bardağı kaynamış suya ilave edilir. 8-10 dakika ağzı kapalı bir şekilde demlendikten sonra süzülerek içilir. Yemeklerden sonra içilen bu çay hazmı kolaylaştırır.
Zayıflamak için dereotu çayı: Bir yemek kaşığı taze dereotu ya da dereotu tohumu, bir tatlı kaşığı rezene ile karıştırılarak bir litre kaynayan suya eklenir. Bir gece boyunca demlenmeye bırakılır ve süzüldükten sonra her yemekten önce bir su bardağı içilir.
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